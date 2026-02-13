ペップ・グアルディオラ、マンチェスター・ユナイテッド共同オーナーのジム・ラットフリフ卿による移民問題に関する扇動的な暴言に反論

グアルディオラはラトクリフの発言に反論し、その発言について「一部の人たちを怒らせてしまった」と謝罪のような声明を発表した。

現在、カタルーニャ出身の彼は、多文化主義は社会と文化を豊かにするだけだと主張している。

今週末、FA カップでサルフォード・シティと対戦する前に、彼は記者団にこう語った。 「誰もがより良い生活を望んでいます。誰もが、自分自身、家族、友人たちのために、より良い未来を展望したいと思っています。時には、その機会は、あなたが生まれた場所や、あなたが行く場所で訪れることもあります。

だからこそ、生まれ故郷は重要ではない。

「多くの人々が祖国を離れるのは、祖国に存在する問題から逃れるためであって、去りたいからではない。

他文化を真に受け入れるほど、より良い社会が築かれる。その点については疑いようもない」