Getty Images
翻訳者：
ペップ・グアルディオラ、マンチェスター・ユナイテッド共同オーナーのジム・ラットフリフ卿による移民問題に関する扇動的な暴言に反論
グアルディオラ、ラトクリフの発言を受けて多文化主義を擁護
グアルディオラはラトクリフの発言に反論し、その発言について「一部の人たちを怒らせてしまった」と謝罪のような声明を発表した。
現在、カタルーニャ出身の彼は、多文化主義は社会と文化を豊かにするだけだと主張している。
今週末、FA カップでサルフォード・シティと対戦する前に、彼は記者団にこう語った。 「誰もがより良い生活を望んでいます。誰もが、自分自身、家族、友人たちのために、より良い未来を展望したいと思っています。時には、その機会は、あなたが生まれた場所や、あなたが行く場所で訪れることもあります。
だからこそ、生まれ故郷は重要ではない。
「多くの人々が祖国を離れるのは、祖国に存在する問題から逃れるためであって、去りたいからではない。
他文化を真に受け入れるほど、より良い社会が築かれる。その点については疑いようもない」
- Getty Images Sport
グアルディオラは選手時代と監督時代を通じて広く世界を渡り歩いた
グアルディオラはカタルーニャ生まれで、キャリアを通じてイタリア、メキシコ、カタールでもプレーした。スペイン、ドイツ、イングランドで指揮を執り、共感の訴えとして「人は生まれ故郷を自分で選べない」と正当に主張している。
彼は続けた。「これは世界的な問題だ。
移民や他国から来た人々を、まるで自国に問題をもたらす存在であるかのように扱う。これは重大な問題だ。私がカタルーニャ人であり、あなたがイギリス人であるという事実は？私たちが生まれた場所に、いったいどんな影響力があったというのか？
誰もがより良い生活を望み、自分や家族のためにより良い未来を願っている。時には生まれ故郷に機会があり、時には移り住んだ地に機会がある。
肌の色や生まれた場所が、何の違いも生むわけではないのです。」
ラトクリフ氏、「恥ずべき、深く分裂を招く」発言で怒りを買う
サッカー界や政界の著名人たちが、ラトクリフの明らかに虚偽のコメントに反論している。
キア・スターマー首相は、ラトクリフ氏の発言を「不快で間違っている」と即座に反論した。さらに「英国は誇り高く、寛容で、多様性に富んだ国だ。ジム・ラトクリフ氏は謝罪すべきだ」と付け加えた。
サッカー界の人種差別反対団体「 キック・イット・アウト」は、「サッカーがコミュニティの結束に大きく貢献しているこの時期に、ジム・ラトクリフ卿の発言は恥ずべきものであり、深い分断をもたらすものです」と述べた。 言及された不正確な数字に加え、マンチェスター・ユナイテッドは多様なファン層を持ち、移民によって文化的な歴史が豊かになった都市でプレーしていることを彼に思い起こさせる価値がある。この種の言葉遣いやリーダーシップは、イングランドのサッカーにはまったく場違いであり、ほとんどのファンも同様に感じるだろう」と述べた。
マンチェスター・ユナイテッドのイスラム教徒サポーターズクラブは、ラトクリフ氏の発言に「深い懸念」を表明した。同クラブは声明で、「『植民地化』という用語は中立的なものではなく、移民を侵略者や人口統計上の脅威として描く極右の言説で頻繁に使用される言葉と共通している。このようなレトリックは現実の世界に悪影響を及ぼしている」と述べた。 英国では近年、イスラム嫌悪、反ユダヤ主義、人種的動機による攻撃、移民や有色人種に対する敵意など、ヘイトクライムが持続的に増加しています。
マンチェスター・ユナイテッドは、あらゆる背景、信仰、民族の選手、スタッフ、サポーターという多様性の上に築かれたグローバルクラブです。私たちのクラブと私たちの国の強さは、その多様性にあるのです。
- Getty Images Sport
次に何が来る？
マンチェスター・ユナイテッドは、2月23日（月）のエバートン戦に向け、こうした批判を早く払拭したいところだ。FAカップ敗退により、今週末の試合は予定されていない。
一方、シティはサルフォード戦でFAカップ史上最大の番狂わせを避けることを目指す。
広告