報道では、グアルディオラ監督がシーズン終了後にシティを離れる可能性があり、エティハド・スタジアムでの黄金時代が幕を閉じるかもしれないとしているが、元監督のスチュワート・ピアース氏は、グアルディオラ監督はできるだけ長くクラブに残り、最終的にはサッカー部門のディレクターに就任すべきだと考えている。

「世界中のサッカークラブを見て、特定のクラブがどれほど安定しているかを考えてみると、マンチェスター・シティは最も安定したクラブのひとつです。この監督がいる限り、オーナーがヘッドラインを争うようなことは見られません。しかし、彼が去った後、後任を見つけることは非常に難しいでしょう」と、彼は Betway に語っています。

「同等の後継者を探す場合、世界中に育成クラブはありますが、他のクラブから引き抜けるような監督が世界中にいるでしょうか？それは今後の課題かもしれません。スタイルを完全に変えることは、少し後退につながるかもしれません。

「彼が成し遂げた成果を再現できるか？それはまさに驚異的だった。私はシティが富と栄光を手にする前から在籍していた。だから彼の影響力は明白だ。可能な限り長く彼を引き留めるべきだ」

ここ数年、彼が引退するかもしれないという噂がある。個人的には、もし私がシティの立場なら、彼をそのまま留め置くだろう。その後もサッカー部門のディレクターとして残留させる価値すらあるかもしれない。」