ペップ・グアルディオラ、マンチェスター・シティで衝撃の新役職に就く可能性が浮上。クラブのレジェンドがオーナーに「可能な限り長く彼を引き留めておくべきだ」と訴える
ペップ、新役職に内定
報道では、グアルディオラ監督がシーズン終了後にシティを離れる可能性があり、エティハド・スタジアムでの黄金時代が幕を閉じるかもしれないとしているが、元監督のスチュワート・ピアース氏は、グアルディオラ監督はできるだけ長くクラブに残り、最終的にはサッカー部門のディレクターに就任すべきだと考えている。
「世界中のサッカークラブを見て、特定のクラブがどれほど安定しているかを考えてみると、マンチェスター・シティは最も安定したクラブのひとつです。この監督がいる限り、オーナーがヘッドラインを争うようなことは見られません。しかし、彼が去った後、後任を見つけることは非常に難しいでしょう」と、彼は Betway に語っています。
「同等の後継者を探す場合、世界中に育成クラブはありますが、他のクラブから引き抜けるような監督が世界中にいるでしょうか？それは今後の課題かもしれません。スタイルを完全に変えることは、少し後退につながるかもしれません。
「彼が成し遂げた成果を再現できるか？それはまさに驚異的だった。私はシティが富と栄光を手にする前から在籍していた。だから彼の影響力は明白だ。可能な限り長く彼を引き留めるべきだ」
ここ数年、彼が引退するかもしれないという噂がある。個人的には、もし私がシティの立場なら、彼をそのまま留め置くだろう。その後もサッカー部門のディレクターとして残留させる価値すらあるかもしれない。」
グアルディオラの今後の動向
グアルディオラ監督は今シーズンすでに数度にわたり自身の将来について質問を受けている。1月にはこう語っていた。「契約がある。何度も言ってきた。ここでの契約は10年だ。いつか去る日が来るだろうが、今は契約がある」
金曜日に同様の質問が再び投げかけられると、彼は同じ答えを繰り返した。「契約はあと1年残っている。この質問は1、2ヶ月前と同じだが、改めて同じ答えだと伝えよう」
ESPNによれば、グアルディオラの将来を巡る謎にもかかわらず、シティ首脳陣は監督の将来計画を把握していないと主張している。 グアルディオラ監督の代理人を扱う事務所に近い情報筋は、シティ監督に関する情報は「厳重に守られている」と付け加えた。噂はライバルクラブの幹部、代理人、選手間の会話から生まれているとされるが、グアルディオラ監督の夏の退団の可能性に関する話は消える気配がなく、今シーズンがプレミアリーグチームでの最後のシーズンとなっても、もはや驚きは少ないだろう。
グアルディオラは優勝できるだろうか？
グアルディオラはシティでプレミアリーグを6度制覇しており、現在チームは首位アーセナルに5ポイント差で追走中だが、試合数は1試合少ない。
先週の会見で彼は優勝争いについて「12試合は長い。ニューカッスル戦だけが関心事だ。アーセナルとのリーグカップ決勝は時期が来るまで気にしない。今はニューカッスル戦、休息、そしてリーズ戦だ。今後12試合で何が起きるかは分からない。選手たちとはその件について一言も話していない」と強調した。
「昨日も一昨日もニューカッスル、ニューカッスル、ニューカッスルだ。順位やリーグ表の話は一切していない。全く気にしていない。残り12試合だ。あと2、3試合になったらこの質問をくれ。その時は答えるが、残り12試合は永遠に等しい。これが唯一の真実だ。
「9ポイント差（首位との）があったのは我々が1試合多く消化していたからだ。全チームが同じ試合数を消化し、差が縮まった後にこそ真価が問われる。シーズン終了までには様々なことが起きる。選手の70％が新加入だから、こうした状況の経験がない。経験とは明日勝つことだ」
次に何が来る？
シティは次節でリーズ・ユナイテッドと対戦し、その後ノッティンガム・フォレストとの一戦を迎える。またFAカップにも残っており、5回戦でニューカッスル・ユナイテッドと対戦する。
