ペップ・グアルディオラ監督、アーリング・ハーランドに「レアル・マドリードとの接触を止めるよう」要請 マンチェスター・シティがストライカーの将来を懸念
グアルディオラのロッカールーム集中力獲得の戦い
レアル・マドリード移籍の噂が最高潮に達する中、エティハドの首脳陣はスター選手への影響をますます懸念している。細部への徹底したこだわりとチーム調和で知られるカタルーニャ出身の指揮官は、スペインの首都から絶え間なく流れる騒音にうんざりしている。シーズンで最も過酷な時期に、グアルディオラは外部からの干渉からロッカールームを守る必要性を感じるほど、状況は危機的段階に達した。 ハーランドは依然としてシティ攻撃陣の絶対的な中心人物だが、サンティアゴ・ベルナベウへの移籍説が絶えず報じられることで、彼の献身性が疑われる事態になれば、クラブのタイトル獲得への道が阻まれるのではないかと懸念されている。
グアルディオラは騒音の終結を要求する
エル・ナシオナル紙によれば、カタルーニャ出身の指揮官はハーランドを単なる得点マシンではなく、シティが全大会で最高峰の競争力を維持するための不可欠なピースと見なしている。特にシーズンが最も重要かつ過酷な局面を迎える中、25歳の選手の心身のピーク状態を維持することはグアルディオラにとって絶対条件だ。
さらにグアルディオラは、このエースストライカーが最高の状態でプレーしなければ、クラブの壮大な目標達成は不可能だと確信している。彼は、ハランドがレアル・マドリードとの移籍争いの心理的重圧から解放され、外部からの干渉なくピッチに全力を注げる状態を維持すべきだと主張している。
レアル・マドリードの要因
マドリードがこの物語に登場することは、欧州サッカー界を追う者にとって驚くべきことではない。スペインの強豪クラブは、元ボルシア・ドルトムントの選手に対する長年の関心を維持しており、攻撃陣をさらに強化しようとする中でその関心は強まる一方だ。フロレンティーノ・ペレス会長は、選手が移籍の意思を示せば可能性が開けるとの見通しから、今夏のストライカー獲得に向けあらゆる手段を模索する用意があると報じられている。
この規模の移籍は理論上複雑だが、その脅威は現実味を帯びており、グアルディオラ監督に動きを促すに至った。ピッチ上の出来事のみが重要であるという無菌環境を維持するという監督の執念が、彼の教え子であるスター選手に対して厳しい態度を取らせている。メッセージは明確だ：シティの今季の戦いの完全性を守るため、選手の周辺関係者との欧州王者との対話は直ちに停止されねばならない。
ハーランドとグアルディオラ、次なる展開は？
事情に詳しい関係者によると、グアルディオラ監督はハランドに対し、当面の間「レアル・マドリードとの接触を止めるよう」個人的に要請したという。監督は将来的な移籍を無期限に阻止しようとしているわけではないが、今シーズン終了までは全ての交渉を棚上げするよう強く求めている。ペップの優先事項は、ストライカーが来季のリーガでの生活像ではなく、目の前の試合に100％集中することだ。
2025-26シーズンの最終試合終了後、グアルディオラはハーランドが「望むままに自由に行動できる」と示唆している。しかしそれまでは、マンチェスター・シティのプロジェクトへの完全な献身が求められている。ハーランドがこの助言に従うかは未知数だが、イングランド王者とスペイン強豪の間の緊張は、欧州サッカーの表舞台の下でくすぶり続けている。
