ペップ・グアルディオラ監督、アーリング・ハーランドに「レアル・マドリードとの接触を止めるよう」要請　マンチェスター・シティがストライカーの将来を懸念

マドリードがこの物語に登場することは、欧州サッカー界を追う者にとって驚くべきことではない。スペインの強豪クラブは、元ボルシア・ドルトムントの選手に対する長年の関心を維持しており、攻撃陣をさらに強化しようとする中でその関心は強まる一方だ。フロレンティーノ・ペレス会長は、選手が移籍の意思を示せば可能性が開けるとの見通しから、今夏のストライカー獲得に向けあらゆる手段を模索する用意があると報じられている。

この規模の移籍は理論上複雑だが、その脅威は現実味を帯びており、グアルディオラ監督に動きを促すに至った。ピッチ上の出来事のみが重要であるという無菌環境を維持するという監督の執念が、彼の教え子であるスター選手に対して厳しい態度を取らせている。メッセージは明確だ：シティの今季の戦いの完全性を守るため、選手の周辺関係者との欧州王者との対話は直ちに停止されねばならない。