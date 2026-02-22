Getty
ペップ・グアルディオラ監督、アーセナルとの差を縮めたマンチェスター・シティの選手たちに「カイピリーニャやダイキリをたっぷり楽しんで」と人生を満喫するよう呼びかける
マンチェスター・シティがニューカッスルに勝利し、差を縮めた
ニコ・オライリーの2得点でマンチェスター・シティはエティハド・スタジアムでニューカッスルから勝ち点3を奪い、アーセナルがウルブズ戦で中盤に失ったチャンスを最大限に活用した。日曜日にエミレーツで行われるノースロンドン・ダービーを前に、首位争いの両チームはわずか2ポイント差となった。
試合後、オライリーはTNTスポーツに勝利の重要性を強調した。「今夜は最高に嬉しい。差を縮め、最大限のプレッシャーをかける上で勝利が何より重要だった。2得点も非常に満足している。こうした形で勝つのは私の夢だった。まだ多くの試合が残っている。一戦一戦を大切に戦っていく必要がある」 「私は一瞬一瞬を楽しみ、全てを吸収している。我々は常に勝利を信じている。1週間の休みがあったので、この試合に万全の準備ができた。このまま続けていくだけだ」
マンチェスター・シティのカクテルタイム
試合後、グアルディオラ監督も喜びに満ちた様子で記者団に語った。「非常に大きな勝利だった。ニューカッスルは素晴らしいチームだ。今日の試合こそが、これから11試合で我々が直面する現実だ。全ての試合がこうした戦いになるだろう」 今は3日間の休みだ。『この3日間はカイピリーニャやダイキリをたっぷり飲んで人生を楽しめ』と選手たちに伝えた。その後、しっかり練習してリーズへ向かう。
「それが正しい姿勢だ。『この試合に勝てば、アーセナルがこう動いてアストン・ヴィラがこうする』なんて考えていたら…（現実は）思い知らされる。予想とは正反対の結果が待っている。どれだけ厳しいか分かっている。次の試合に勝つこと、ただひたすら前進し、決して諦めないこと。プレミアリーグで10試合は長い。様々なことが起きるだろう」
アーセナルにプレッシャーがかかる
アーセナルは今、トッテナムとの重要な一戦で巻き返しを図る。スパーズはトーマス・フランク監督を解任し、暫定的にイゴール・トゥドールを指揮官に据えた新体制で試合に臨む。しかしガンナーズはプレミアリーグ過去7試合でわずか2勝しか挙げておらず、アルテタ監督はキックオフ前に「弱気なチーム」との批判に直面している。
スペイン人監督は即座に反論した。「それは個人の意見であり、尊重すべきものだ。 ウルブズ戦では試合の流れの中で2点を失った。それを受け止めるしかない。それだけだ。それが我々の役割の一部だ。だが、それは私の語彙にはない言葉だ。誰も意図的にそうしようとは思っていないと思うから、私はそうは捉えない。その言葉は使わない」
次に何が来る？
日曜日は北ロンドンに注目が集まる。アーセナルが、トッテナム指揮官として初指揮を執るテュードルにとって、悲惨な午後となるかどうかが焦点だ。その後、アーセナルはプレミアリーグでチェルシーと対戦し、マンチェスター・シティはリーズへ遠征する。
