ペップ・グアルディオラ監督、アーセナルとの差を縮めたマンチェスター・シティの選手たちに「カイピリーニャやダイキリをたっぷり楽しんで」と人生を満喫するよう呼びかける

ニコ・オライリーの2得点でマンチェスター・シティはエティハド・スタジアムでニューカッスルから勝ち点3を奪い、アーセナルがウルブズ戦で中盤に失ったチャンスを最大限に活用した。日曜日にエミレーツで行われるノースロンドン・ダービーを前に、首位争いの両チームはわずか2ポイント差となった。

試合後、オライリーはTNTスポーツに勝利の重要性を強調した。「今夜は最高に嬉しい。差を縮め、最大限のプレッシャーをかける上で勝利が何より重要だった。2得点も非常に満足している。こうした形で勝つのは私の夢だった。まだ多くの試合が残っている。一戦一戦を大切に戦っていく必要がある」 「私は一瞬一瞬を楽しみ、全てを吸収している。我々は常に勝利を信じている。1週間の休みがあったので、この試合に万全の準備ができた。このまま続けていくだけだ」