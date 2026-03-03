ペップ・グアルディオラ監督がアーリング・ハーランドの負傷状況について新たな情報を発表。マンチェスター・シティはノッティンガム・フォレスト戦での主力ストライカーの出場可否を懸念している。

ハーランドの得点ペースは年明け以降、シーズン序盤と比べて鈍化しているものの、シティの成績回復において依然として重要な役割を果たしている。 ノルウェー人選手は2月のリヴァプール戦（2-1勝利）でベルナルド・シウバの同点ゴールをアシストし、決勝PKを成功させた。さらにフラム戦（3-0勝利）で得点を挙げ、ニューカッスル戦（2-1勝利）では攻守にわたり活躍。総合的なプレーの向上を印象づける活躍で勝利に貢献した。

アンリ・セメニョの得点でリーズに勝利したとはいえ、ハーランドの負傷はシーズン終盤の重要な時期に発生した。プレミアリーグ優勝争いでは残り10試合を控え、アーセナルとの直接対決も控える。さらにFAカップ5回戦（ニューカッスル戦）、カラバオカップ決勝（アーセナル戦）、そして国際試合中断前のチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦（レアル・マドリード戦）という難関が待ち受けている。