ベンフィカ、レアル・マドリードとのCL対戦を台無しにしたヴィニシウス・ジュニオールの差別疑惑を受け、ジャンルーカ・プレスティアーニを公に擁護
ベンフィカ、映像証拠でMFの潔白を主張
ヴィニシウスが決勝ゴールを祝う際にベンフィカサポーターと激しい口論になったため、試合は約10分間中断された。ベンフィカが再び中央でプレーを再開する準備をしている中、ヴィニシウスは主審のもとへ駆け寄り、ポルトガルクラブの選手ジャンルーカ・プレスティアニが人種差別的な発言をしたと非難した。
この深刻な告発にもかかわらず、ベンフィカが公式Xアカウントで支援メッセージを投稿した動きはサッカー界全体で驚きをもって受け止められた。クラブはプレスティアーニの事前否定を共有し、自らの立場を明確に示すため「共に、あなたのそばに」というキャプションを追加した。
単なる支援メッセージに留まらず、ベンフィカは19歳のミッドフィルダーの無実を証明する動画を公開して主張を強化。この映像で、レアル・マドリードの選手たちが報告した差別的発言を聞くには距離が遠すぎたことを示そうとしている。 ポルトガル側は映像に「映像が示す通り、距離を考慮すればレアル・マドリード選手らが主張する発言を聞き取ることは不可能だった」との説明文を添えた。
プレスティアーニは激しい口論の最中にユニフォームで口元を覆う様子が確認されており、UEFAの規律委員会による映像検証を複雑化させている。唇読みに基づく明確な証拠がないにもかかわらず、マドリードのロッカールームから出てくる証言は一貫して厳しい内容であり、ピッチ上で起きた出来事について全く異なる状況を描き出している。
レアル・マドリードのスター選手たちがビニシウス・ジュニオールを支持
ベンフィカが選手を擁護する一方、マドリードでは確信と怒りに満ちた空気が漂っている。レアル・マドリードの主力選手数名がビニシウス・ジュニオールの主張を裏付ける形で名乗り出て、特定の差別的発言を耳にしたと主張している。オーレリアン・チュアメニはベンフィカ選手がビニシウスを「猿」と呼んだと述べ、キリアン・エムバペも同様の発言を聞いたと主張した。 フランス人選手はこの出来事に激怒し、ピッチ上の目撃情報によればアルゼンチン人選手に向かって「お前はクソ人種差別主義者だ」と叫ぶ姿が捉えられたという。
この事件は深刻なためUEFAの公式人種差別プロトコルが発動され、ビニシウス・ジュニオールが抗議のためピッチを離れようとしたため試合が一時中断された。ブラジル人選手はその後、チームメイトとクラブ幹部から全面的な支持を得ており、彼らは統括団体に対し可能な限り厳しい措置を取るよう要求している。
モウリーニョ、UEFA調査開始に意見を述べる
ドラマに新たな展開が加わった。ベンフィカのジョゼ・モウリーニョ監督もこの論争に介入し、事態を沈静化させるどころか火に油を注ぐような擁護発言を行った。伝説的なポルトガル人指揮官は自クラブの立場を支持しつつ、試合中のレアル・マドリードのスター選手の行動を批判した。 モウリーニョは「どちらの立場にも立たない」と前置きしつつ、クラブを全面的に擁護する一方で、ブラジル人選手のゴールセレブレーションに疑問を呈した。この話題そらしの姿勢に対し、人種差別疑惑に焦点を絞るべきだと主張する者たちから批判が噴出している。
モウリーニョはこう語った。「私は全く異なる二つの事象を目撃した。私は中立でありたいし、それについてコメントしない。そのことを（ヴィニシウスに）正確に伝えた。 あのようなゴールを決めたら、ただ祝って戻ればいいと彼に言った。彼が人種差別について議論していた時、私はこのクラブ史上最も偉大な人物（エウゼビオ）が黒人だったと伝えた。
このクラブが人種差別的だなんて、ありえない話だ。もし彼の心に何かあったなら――それはベンフィカでのことだ。彼ら（ヴィニシウスとジャンルーカ・プレスティアニ）は私に異なることを話した。だが私はどちらの主張も信じない。私は中立でありたい」
ファンのコメントが論争を巻き起こす
しかし、ベンフィカの声明を受けて、多くのファンがソーシャルメディアに写真を投稿し、問題のチャンピオンズリーグの試合中にビニシウスがプレスティアーニのすぐ隣に立っている様子を映した動画クリップを共有している。マドリードのチームメイトたちもすぐ後ろにいた。これらの画像はオンライン上で議論を再燃させ、サポーターたちはその描写内容と、試合を巡る継続中の論争への影響について意見が分かれている。
ファンが共有したコンテンツは、ベンフィカが公式に主張する「事件発生時、同クラブの若手MFは他のマドリード選手たちから距離を置いていた」という見解に直接反論するものだ。クラブ側の説明とサポーターが提示した視覚的証拠との明らかな矛盾は、既に緊張が高まっていた状況にさらなる火種を投げかけ、フォーラムやSNSプラットフォーム、サッカーファンコミュニティ全体で議論を激化させている。
