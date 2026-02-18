ベンフィカ、レアル・マドリードとのCL対戦を台無しにしたヴィニシウス・ジュニオールの差別疑惑を受け、ジャンルーカ・プレスティアーニを公に擁護

ヴィニシウスが決勝ゴールを祝う際にベンフィカサポーターと激しい口論になったため、試合は約10分間中断された。ベンフィカが再び中央でプレーを再開する準備をしている中、ヴィニシウスは主審のもとへ駆け寄り、ポルトガルクラブの選手ジャンルーカ・プレスティアニが人種差別的な発言をしたと非難した。

この深刻な告発にもかかわらず、ベンフィカが公式Xアカウントで支援メッセージを投稿した動きはサッカー界全体で驚きをもって受け止められた。クラブはプレスティアーニの事前否定を共有し、自らの立場を明確に示すため「共に、あなたのそばに」というキャプションを追加した。

単なる支援メッセージに留まらず、ベンフィカは19歳のミッドフィルダーの無実を証明する動画を公開して主張を強化。この映像で、レアル・マドリードの選手たちが報告した差別的発言を聞くには距離が遠すぎたことを示そうとしている。 ポルトガル側は映像に「映像が示す通り、距離を考慮すればレアル・マドリード選手らが主張する発言を聞き取ることは不可能だった」との説明文を添えた。

プレスティアーニは激しい口論の最中にユニフォームで口元を覆う様子が確認されており、UEFAの規律委員会による映像検証を複雑化させている。唇読みに基づく明確な証拠がないにもかかわらず、マドリードのロッカールームから出てくる証言は一貫して厳しい内容であり、ピッチ上で起きた出来事について全く異なる状況を描き出している。