ベンフィカ、ビニシウス・ジュニアとの衝突後ジャンルーカ・プレスティアーニへの「誹謗キャンペーン」を非難 レアル・マドリード選手への人種差別的発言を否定したウインガーの主張を支持
ヴィニとムバッペがプレスティアーニを非難
50分に試合が再開される前に、プレスティアニは口元を覆い、ビニシウスに何か言ったようでした。ビニシウスはすぐに主審のフランソワ・レテキシエのところに駆け寄り、人種差別的な暴言を受けたと報告しました。レテキシエは、UEFAの人種差別対策プロトコルを発動することを確認するジェスチャーを行い、審判、選手、コーチによる話し合いのために試合は10分間中断されました。
レアル・マドリードのストライカー、キリアン・ムバペは試合後、プレスティアニがビニシウスを「5回」猿と呼んだと主張し、このウイング選手をチャンピオンズリーグから追放するよう求めた。一方、ビニシウスはインスタグラムに「人種差別主義者は何よりも臆病者だ。彼らは自分の弱さを示すために、シャツを口の中に押し込む必要がある」と感情的な投稿をした。 だが彼らには、理論上は罰する義務があるはずの者たちの庇護が傍らにある。特にレアル・マドリードが勝利を収めた直後、見出しが彼らに割かれるべき時に、こうした状況に身を置くのは好ましくない。しかし必要だ」
しかしプレスティアーニは自身のSNS声明で不正行為を否定し、「ヴィニ・ジュニアが聞き間違えたと残念に思うが、私が彼に人種差別的な侮辱を投げかけたことは一度もない。誰に対しても人種差別的態度を取ったことはなく、レアル・マドリード選手から受けた脅迫を遺憾に思う」と述べた。
ベンフィカが公式声明を発表
ベンフィカは公式サイトの公式声明で次のように述べた：「スポルト・リスボン・エ・ベンフィカは、レアル・マドリード戦における人種差別疑惑事件を受け、本日UEFAが発表した措置を、完全な協力、透明性、開放性、そして明確な姿勢をもって受け止めている。 当クラブは、創設の核心的価値観
と一致し、エウゼビオが最大の象徴である平等・尊重・包摂の価値観 を擁護する歴史的かつ揺るぎない姿勢を、明確かつ断固として再確認する。 スポルト・リスボン・エ・ベンフィカは、選手ジャンルカ・プレスティアーニが提示した見解を全面的に支持し、これを確信していることを改めて表明する。同選手がクラブに在籍中、常に示してきた行動は、対戦相手、機関、そしてベンフィカのアイデンティティを定義する原則への敬意に基づいてきた。クラブは、同選手が被った中傷キャンペーンを遺憾に思う。
続報あり。
