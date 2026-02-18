ベンフィカ、ビニシウス・ジュニアとの衝突後ジャンルーカ・プレスティアーニへの「誹謗キャンペーン」を非難　レアル・マドリード選手への人種差別的発言を否定したウインガーの主張を支持

50分に試合が再開される前に、プレスティアニは口元を覆い、ビニシウスに何か言ったようでした。ビニシウスはすぐに主審のフランソワ・レテキシエのところに駆け寄り、人種差別的な暴言を受けたと報告しました。レテキシエは、UEFAの人種差別対策プロトコルを発動することを確認するジェスチャーを行い、審判、選手、コーチによる話し合いのために試合は10分間中断されました。

レアル・マドリードのストライカー、キリアン・ムバペは試合後、プレスティアニがビニシウスを「5回」猿と呼んだと主張し、このウイング選手をチャンピオンズリーグから追放するよう求めた。一方、ビニシウスはインスタグラムに「人種差別主義者は何よりも臆病者だ。彼らは自分の弱さを示すために、シャツを口の中に押し込む必要がある」と感情的な投稿をした。 だが彼らには、理論上は罰する義務があるはずの者たちの庇護が傍らにある。特にレアル・マドリードが勝利を収めた直後、見出しが彼らに割かれるべき時に、こうした状況に身を置くのは好ましくない。しかし必要だ」

しかしプレスティアーニは自身のSNS声明で不正行為を否定し、「ヴィニ・ジュニアが聞き間違えたと残念に思うが、私が彼に人種差別的な侮辱を投げかけたことは一度もない。誰に対しても人種差別的態度を取ったことはなく、レアル・マドリード選手から受けた脅迫を遺憾に思う」と述べた。