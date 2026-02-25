ベンフィカ、チャンピオンズリーグ決勝戦（レアル・マドリード戦）におけるジャンルーカ・プレスティアーニの出場停止処分に対する控訴を棄却される

この決定により、プレスティアニは第2戦に出場せず、ベルナベウでの第2戦に観戦に訪れるかどうかは未定である。

このウインガーは試合前の準備期間中、レアル・マドリードの本拠地でチームメイトと共にトレーニングを行っていたが、週末の土曜日に行われたベンフィカのAVSフートーボルSAD戦（3-0勝利）には出場しなかった。

事件直後、複数のレアル・マドリード選手がビニシウスを支持する声明を発表。アルヴァロ・アルベロア監督はUEFAに対し、人種差別対策において強いメッセージを発信するよう訴えた。

彼は次のように述べた：「人種差別との戦いで転換点を刻む絶好の機会だ。常にこの戦いの先頭に立ってきたUEFAには、単なるスローガンや試合前の立派な横断幕以上の行動を取る機会がある。そして願わくば——いや、私は願っている——彼らがこの機会を掴むことを」

「我々が、私が繰り返し述べてきたように…高いレベルでプレーし、素晴らしいパフォーマンスを発揮すること。 ピッチ上で正しいプレーをし、素晴らしいパフォーマンスを発揮して試合に勝つこと。それが我々の最大の焦点だ。そこに全エネルギーと努力を注いでいる。明日もそれを実現したい。それ以外のことは、明らかに我々の関与すべき領域ではない。少なくとも、そうした決定を下すのは我々の役目ではない。それはUEFAの責任だ」