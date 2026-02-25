Getty Images Sport
ベンフィカ、チャンピオンズリーグ決勝戦（レアル・マドリード戦）におけるジャンルーカ・プレスティアーニの出場停止処分に対する控訴を棄却される
プレスティアーニ、ヴィニシウスへの人種差別的虐待で告発される
プレスティアニは先週の第一戦、ビニシウスと話す際にシャツで口元を覆っているのが目撃された。ブラジル代表選手はすぐにフランソワ・レテキシエ審判に警告し、審判は反人種差別プロトコルを発動、試合再開までに10分の遅れが生じた。
ベンフィカは、ビニシウスが自分の発言を聞き間違えたと主張するプレスティアーニを支持し、ジョゼ・モウリーニョ監督は試合後、クラブのレジェンドであるエウゼビオが黒人だったことから、ポルトガルのクラブが人種差別主義者であるはずがない、と主張した。彼のコメントは、ヨーロッパのサッカー界全体から広く批判された。
火曜日、プレスティアニの弁護側は、人種差別的な発言ではなく同性愛嫌悪的な発言だったと主張し、ヴィニシウスが彼の身長を嘲笑して挑発したと主張すると報じられた。このような発言は、UEFA の差別禁止規則に依然として含まれており、有罪判決を受けた場合、重い出場停止処分が科せられる。
UEFA、ベンフィカの上訴を却下
ベンフィカはプレスティアーニへの暫定出場停止処分に対して異議申し立てを行ったが、UEFAによって却下された。
UEFAの声明は以下の通り：「SLベンフィカが提出した異議申し立ては却下される。したがって、2026年2月23日付のUEFA管理・倫理・規律委員会の決定が確定する。
ジャンルーカ・プレスティアニ氏は、出場資格を有する次回のUEFAクラブ大会試合において、引き続き暫定出場停止処分が適用される。」
アルゼンチン人ウインガー、出場停止処分にもかかわらずベルナベウでトレーニング
この決定により、プレスティアニは第2戦に出場せず、ベルナベウでの第2戦に観戦に訪れるかどうかは未定である。
このウインガーは試合前の準備期間中、レアル・マドリードの本拠地でチームメイトと共にトレーニングを行っていたが、週末の土曜日に行われたベンフィカのAVSフートーボルSAD戦（3-0勝利）には出場しなかった。
事件直後、複数のレアル・マドリード選手がビニシウスを支持する声明を発表。アルヴァロ・アルベロア監督はUEFAに対し、人種差別対策において強いメッセージを発信するよう訴えた。
彼は次のように述べた：「人種差別との戦いで転換点を刻む絶好の機会だ。常にこの戦いの先頭に立ってきたUEFAには、単なるスローガンや試合前の立派な横断幕以上の行動を取る機会がある。そして願わくば——いや、私は願っている——彼らがこの機会を掴むことを」
「我々が、私が繰り返し述べてきたように…高いレベルでプレーし、素晴らしいパフォーマンスを発揮すること。 ピッチ上で正しいプレーをし、素晴らしいパフォーマンスを発揮して試合に勝つこと。それが我々の最大の焦点だ。そこに全エネルギーと努力を注いでいる。明日もそれを実現したい。それ以外のことは、明らかに我々の関与すべき領域ではない。少なくとも、そうした決定を下すのは我々の役目ではない。それはUEFAの責任だ」
ビニシウスの決勝点、第2戦前に差をつける
ビニシウスが遠距離からの見事なシュートで第1戦の唯一の得点を決めた後、人種差別疑惑が浮上した。25歳の同選手は、トレーニング中の膝の負傷で欠場する主力FWキリアン・ムバッペの穴を埋めるべく、レアル・マドリードが合計得点で勝利し決勝トーナメント進出を果たすための鍵となる。
ビニシウスは土曜日にも得点を挙げ、過去4試合で5ゴールを記録したが、直近の活躍も実らず、ロス・ブランコス（レアル・マドリード）はオサスナに2-1の予想外の敗北を喫した。この結果、リーグ戦優勝争いで再びバルセロナに後れを取ることとなり、クラシコを争う両チームの差は25試合を終えた時点でわずか1ポイントとなった。
レアル・マドリードがベンフィカを無事に退ければ、次ラウンドではマンチェスター・シティまたはスポルティングCPと対戦する。決勝トーナメント残りの組み合わせ抽選会は金曜日に実施される。
