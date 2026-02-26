Getty Images
ベンフィカ、ジャンルーカ・プレスティアーニに関する声明を発表 ベンフィカのウインガーがレアル・マドリードのヴィニシウス・ジュニアに対する人種差別的発言を認めたとの報道を受けて
ベンフィカが否定を発表
スカイスポーツによると、ポルトガルクラブはプレスティアニが第1戦でビニシウスに対して人種差別的発言を行ったとチームメイトに伝えたとの報道を否定した。
クラブ声明は以下の通り：「スポルト・リスボン・エ・ベンフィカは、プレスティアーニ選手がレアル・マドリード所属のヴィニシウス・ジュニア選手に対し人種差別的侮辱を発した旨を、チームまたはクラブ組織に伝えたという報道を断固として否定する。
既に公表されている通り、当該選手はレアル・マドリード戦中に発生した件についてチームメイトに謝罪し、その影響の大きさと結果を深く後悔するとともに、当初から一貫して表明してきた通り『自分は人種差別主義者ではない』と全員に保証している」
プレスティアニは先週の第一戦、ビニシウスと会話中にシャツで口元を覆う姿が見られた。 ブラジル代表選手はすぐにフランソワ・ルテキシエ審判に警告し、審判は反人種差別プロトコルを発動、試合再開まで 10 分間の遅延が生じた。ベンフィカは、ビニシウスが自分の発言を聞き間違えたと主張するプレスティアニを支持し、ジョゼ・モウリーニョ監督は試合後、クラブのレジェンドであるエウゼビオが黒人であることから、ポルトガルのクラブが人種差別主義者であるはずがない、と主張した。彼のコメントは、ヨーロッパのサッカー界全体から広く批判された。
控訴棄却
プレスティアーニはレアル・マドリードとの第2戦で暫定出場停止処分を受けた。この試合でビニシウスが決勝点を挙げ、ベンフィカは敗北を喫し、レアル・マドリードの決勝トーナメント進出が決まった。
UEFAは声明を発表し、次のように述べた：「SLベンフィカが提出した上訴は却下される。したがって、2026年2月23日付のUEFA統制・倫理・規律委員会の決定が確定する。
ジャンルーカ・プレスティアニ氏は、本来出場資格を有する次回のUEFAクラブ大会試合において、引き続き暫定出場停止処分を受ける」
火曜日の報道によれば、プレスティアーニ氏の弁護側は、人種差別的発言ではなく同性愛者差別的発言を使用したと主張する見通しだ。同氏は自身の身長を嘲笑したとされるビニシウスに挑発されたと主張している。このような発言は依然としてUEFAの反差別規則に該当し、有罪判決を受けた場合、重い出場停止処分が科される。
ヴィニ・ジュニアが最終決定権を持つ
ヴィニシウスが決勝点を挙げ、レアルはベンフィカを2-1で下し、2試合合計3-1での勝利を決めた。先制点を決めたチームメイトのアウレリアン・チュアメニは、この勝利を「人種差別に立ち向かうすべての人々」に捧げた。
「この試合やサッカーよりも重要なことがあると思います」とフランス人選手は述べた。「ビニシウスは自信を持ち続け、自分がすべきことに集中し続けています。彼ら（クラブ）は、その少年（プレスティアーニ）をこの試合に出場させないという正しい決断をしたと思います。私が言ったように、サッカーよりも重要なことがあるのです。これは私たち全員の勝利です」
イングランド代表のトレント・アレクサンダー＝アーノルドは、チームメイトの精神的な強さを称賛し、外部の雑音がこのウインガーの準備に影響を与えていなかったことを指摘した。元リヴァプール選手は、ビニシウスがこの緊張した1週間を通して「非常に落ち着いて」いて「とてもリラックスしていた」ことを明かした。 「彼は、メッセージを送ったり、自分のメンタリティを示すために得点する必要はありませんでした」とアレクサンダー・アーノルドは説明しました。「彼は、自分がどれほど優秀であるかを何度も何度も示してきたので、誰にも何も証明する必要はありません。私たちが最も彼を必要とするときに、彼はステップアップします。彼は自分の資質と、チームにもたらすものをよく理解しています」
次に何が来る？
ベンフィカはUEFAの処分を待つことになる。プレスティアーニは有罪と認められた場合、10試合以上の出場停止処分に直面する。ポルトガルのクラブは現在リーガ・ノスで3位、一方のレアルはリーガ・エスパニョーラで2位につけている。ベンフィカの次節の対戦相手はジル・ヴィセンテ、レアルはヘタフェと対戦する。
