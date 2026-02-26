ベンフィカ、ジャンルーカ・プレスティアーニに関する声明を発表　ベンフィカのウインガーがレアル・マドリードのヴィニシウス・ジュニアに対する人種差別的発言を認めたとの報道を受けて

スカイスポーツによると、ポルトガルクラブはプレスティアニが第1戦でビニシウスに対して人種差別的発言を行ったとチームメイトに伝えたとの報道を否定した。

クラブ声明は以下の通り：「スポルト・リスボン・エ・ベンフィカは、プレスティアーニ選手がレアル・マドリード所属のヴィニシウス・ジュニア選手に対し人種差別的侮辱を発した旨を、チームまたはクラブ組織に伝えたという報道を断固として否定する。

既に公表されている通り、当該選手はレアル・マドリード戦中に発生した件についてチームメイトに謝罪し、その影響の大きさと結果を深く後悔するとともに、当初から一貫して表明してきた通り『自分は人種差別主義者ではない』と全員に保証している」

プレスティアニは先週の第一戦、ビニシウスと会話中にシャツで口元を覆う姿が見られた。 ブラジル代表選手はすぐにフランソワ・ルテキシエ審判に警告し、審判は反人種差別プロトコルを発動、試合再開まで 10 分間の遅延が生じた。ベンフィカは、ビニシウスが自分の発言を聞き間違えたと主張するプレスティアニを支持し、ジョゼ・モウリーニョ監督は試合後、クラブのレジェンドであるエウゼビオが黒人であることから、ポルトガルのクラブが人種差別主義者であるはずがない、と主張した。彼のコメントは、ヨーロッパのサッカー界全体から広く批判された。