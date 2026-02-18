ベンフィカのサポーターがヴィニシウス・ジュニオールに人種差別的なジェスチャーを向けているのが目撃される一方、ジョゼ・モウリーニョの発言は時を経て不適切さが際立つ

元バルセロナとアーセナルのスター、ティエリ・アンリはプレスティアニに対し、ヴィニシウスに何と言ったのかを明確にするよう促した。CBSスポーツで彼はこう語った。「プレスティアニがどれほど度胸のある男か見てみよう。君が何を言ったのか話せ。何か言ったに違いない。だってムバッペに『何も言ってない』なんて言えないだろう？鼻を覆ったってどういうことだ？風邪でも引いたのか？」

さらに彼は続けた。「ヴィニシウスの立場は理解できる。ピッチで何度も同じ経験をした。試合後にも何度も話した。自分にも同じことが起きた時、言い訳を探していると非難されたこともある。時には孤独を感じる。結局は、お前の言葉と彼の言葉の対立になるからだ」 プレスティアーニが何を言ったかはわからない。彼は口元をシャツで覆うという非常に勇気ある行動を取ったからだ。そうすることで、彼が何を言ったのかを我々に見せないようにした。つまり、すでに疑わしい状況だ。なぜなら、自分の発言を見られたり読まれたりしたくなかったからだ。そして、ビニシウスの反応は、何か正しくないことが起きたことを物語っている。 何が話されたかは未だ不明だ。ヴィニシウスは自身の主張を語れるが、プレスティアーニは実際の言葉を明かさないだろう。ある時点でキリアン・ムバッペが彼に詰め寄る場面を目撃したが、彼は『何も言ってない』と主張していた。

「いや、少なくとも何かは言ったはずだ。もうどうすればいいか分からない気分だ。2026年になっても、あのような試合の後で、彼の素晴らしいゴールについて語るべき時に、審判が『コーナーフラッグに行くな、観客を煽るから』と言うような事態に直面しなければならないなんて」