ベンフィカのサポーターがヴィニシウス・ジュニオールに人種差別的なジェスチャーを向けているのが目撃される一方、ジョゼ・モウリーニョの発言は時を経て不適切さが際立つ
ベンフィカサポーターが脚光を浴びる
チャンピオンズリーグでレアル・マドリードがベンフィカに1-0で勝利したが、人種差別疑惑が試合の影を落としている。ビニシウス・ジュニアは試合中にプレスティアーニを人種差別で告発し、試合後に声明を発表してベンフィカのウインガーを「臆病者」と呼んだ。 チームメイトのキリアン・ムバッペは、プレスティアニがビニシウスを「猿」と呼ぶのを「5回」聞いたと証言し、同選手をチャンピオンズリーグ出場停止処分とするよう求めた。プレスティアニは疑惑を否定し、ブラジル代表選手に対する人種差別的侮辱は行っていないと主張している。
一方、オンラインで流出した動画に、ビニシウスに対して人種差別的なジェスチャーを行うサポーターの姿が映っていたことから、ベンフィカのファンも注目を集めている。
モウリーニョは何と言ったのか？
この映像は、モウリーニョ監督が人種差別疑惑からクラブを擁護し、決勝点を決めたビニシウスのゴールセレブレーションに疑問を呈した直後に公開されたものだ。監督は記者団にこう語った。「あの瞬間は試合の熱狂的な瞬間であり、素晴らしいゴールであるべきだ。彼らはこうした美しいプレーができる才能を持っているが、残念ながらただ驚異的なゴールを決めた喜びだけでは済まない。あのようなゴールを決めたなら、敬意を持って祝うべきだ」
ベンフィカの指揮官はさらに続けた。「ジャンルーカ・プレスティアニとビニシウスが交わした言葉については、私は中立でありたい。私は全く異なる二つのものを見た。中立でありたいので、それについてはコメントしない。私は彼（ビニシウス・ジュニア）にまさにそう伝えた。『そんなゴールを決めたら、ただ祝って戻ればいい』と」 人種差別について議論していた時、私はクラブ史上最も偉大な人物［エウゼビオ］が黒人だと伝えた。このクラブが人種差別的であるはずがない。もし彼の心に何かあったとしても、ここはベンフィカだ。彼ら［ビニシウス・ジュニアとプレスティアーニ］は私に異なることを語った。だが私はどちらの主張も信じない。私は中立でありたい」
プレスティアーニは発言を促された
元バルセロナとアーセナルのスター、ティエリ・アンリはプレスティアニに対し、ヴィニシウスに何と言ったのかを明確にするよう促した。CBSスポーツで彼はこう語った。「プレスティアニがどれほど度胸のある男か見てみよう。君が何を言ったのか話せ。何か言ったに違いない。だってムバッペに『何も言ってない』なんて言えないだろう？鼻を覆ったってどういうことだ？風邪でも引いたのか？」
さらに彼は続けた。「ヴィニシウスの立場は理解できる。ピッチで何度も同じ経験をした。試合後にも何度も話した。自分にも同じことが起きた時、言い訳を探していると非難されたこともある。時には孤独を感じる。結局は、お前の言葉と彼の言葉の対立になるからだ」 プレスティアーニが何を言ったかはわからない。彼は口元をシャツで覆うという非常に勇気ある行動を取ったからだ。そうすることで、彼が何を言ったのかを我々に見せないようにした。つまり、すでに疑わしい状況だ。なぜなら、自分の発言を見られたり読まれたりしたくなかったからだ。そして、ビニシウスの反応は、何か正しくないことが起きたことを物語っている。 何が話されたかは未だ不明だ。ヴィニシウスは自身の主張を語れるが、プレスティアーニは実際の言葉を明かさないだろう。ある時点でキリアン・ムバッペが彼に詰め寄る場面を目撃したが、彼は『何も言ってない』と主張していた。
「いや、少なくとも何かは言ったはずだ。もうどうすればいいか分からない気分だ。2026年になっても、あのような試合の後で、彼の素晴らしいゴールについて語るべき時に、審判が『コーナーフラッグに行くな、観客を煽るから』と言うような事態に直面しなければならないなんて」
次に何が来る？
エスタディオ・ダ・ルスでの試合中の出来事について、UEFAによる調査が試合報告書審査後に実施される見込みだ。両チームは来週、チャンピオンズリーグ決勝トーナメントプレーオフ第2戦をサンティアゴ・ベルナベウで再戦する。レアル・マドリードは第1戦を1-0で制している。ベンフィカのジョゼ・モウリーニョ監督は、第1戦の終了間際に抗議で退場処分を受けたため、第2戦ではベンチ入りできない。
