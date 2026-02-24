ベンジャミン・セスコ、ディミタール・ベルバトフのシュート指導の真実を明かす　マンUの得点ラッシュの最中に

セスコは記者団にこう語った。「正直なところ、噂は聞いていますが、ベルバトフとは話していません。ぜひ話したいですね！本当に素晴らしいことだと思います…でも話していません。コーチングスタッフは毎日個人練習を指導してくれており、こうした瞬間に集中するのに非常に役立っています」

セスコはまた、チーム練習後にアシスタントコーチのトラビス・ビニオンと行う追加セッションが、自身のフィニッシュ能力向上にどう役立っているかを説明した。「練習後は必ず、ペナルティエリア内やその周辺での短いタッチの練習だ。プレミアリーグでは時間がないからね。これが本当に役立っている。僕だけでなく、他の選手たちにもね」 トラビスと練習できるのは本当に嬉しい。彼は僕を大きく成長させてくれた。最も上達できるのはピッチの上だ。結局ボールをネットに叩き込む必要があるから、ここでの練習が最も重要になる。もちろん、帰宅後のメンタル面での取り組みも非常に重要だ」