ベンジャミン・セスコ、ディミタール・ベルバトフのシュート指導の真実を明かす マンUの得点ラッシュの最中に
冷酷なセスコ、手応えを掴みつつある
セスコはマンチェスター・ユナイテッドに馴染み、プレミアリーグに適応するのに時間を要したが、今やクラブが彼に巨額を支払った理由、そして昨夏アーセナルやニューカッスルも獲得に興味を示した欧州で最も争奪戦が激しかったストライカーの一人であった理由を証明しつつある。
直近7試合の出場では45分ごとに1ゴールを記録し、その期間の得点でユナイテッドは計6ポイントを獲得している。マイケル・キャリックはエバートン戦でのセスコのフィニッシュを「容赦ない」と評し、スロベニア人選手が好調な状態にあると語った。
セスコが最近調子を上げている理由については様々な説があり、元レッドデビルズのストライカー、ベルバトフからアドバイスを受けているという噂も流れている。ヒル・ディキンソン・スタジアムでの決勝ゴール後、記者団からこの噂について問われたスロベニア人選手はこう答えた。
セスコ：私はベルバトフと話していない！
セスコは記者団にこう語った。「正直なところ、噂は聞いていますが、ベルバトフとは話していません。ぜひ話したいですね！本当に素晴らしいことだと思います…でも話していません。コーチングスタッフは毎日個人練習を指導してくれており、こうした瞬間に集中するのに非常に役立っています」
セスコはまた、チーム練習後にアシスタントコーチのトラビス・ビニオンと行う追加セッションが、自身のフィニッシュ能力向上にどう役立っているかを説明した。「練習後は必ず、ペナルティエリア内やその周辺での短いタッチの練習だ。プレミアリーグでは時間がないからね。これが本当に役立っている。僕だけでなく、他の選手たちにもね」 トラビスと練習できるのは本当に嬉しい。彼は僕を大きく成長させてくれた。最も上達できるのはピッチの上だ。結局ボールをネットに叩き込む必要があるから、ここでの練習が最も重要になる。もちろん、帰宅後のメンタル面での取り組みも非常に重要だ」
セスコ：プレッシャーが必要だ
セスコは、高額移籍金でユナイテッドに加入した他のストライカー同様、オールド・トラッフォード移籍以来、大きなプレッシャーと厳しい監視に晒されてきた。しかし彼は、そのプレッシャーが自身の鋭さを保つ助けになると語った。
「僕にとってプレッシャーとは、優れた選手になるために必要なものだと捉えています」と彼は説明した。「むしろ特権だと考えています。最高峰でプレーしたいなら付き物であり、それを受け入れ、気にしないことが大切なんです。 僕自身は全く影響を受けなかったし、マテウス・クーニャやブライアン・ムベウモも同様だと思う」
セスコは控えの役割に満足している
セスコはキャリックが監督に就任して以来、まだ試合に出場していないが、それはユナイテッドのレジェンドであるキャリックが自分を信頼していないという意味ではなく、ベンチから起用された際に結果を出すことに全力を尽くしていると主張している。
彼は続けた。「もちろん話し合いはしている。だが（マイケル・キャリック）は私を信頼している。皆が私を信頼している。彼らは私ができるだけ早く先発出場できるよう準備を進めている。重要な場面で結果を出すことが肝心だ。出場時間がどれほど短くとも、私は結果を出すことに集中し、チームが勝利を掴む手助けをしようとしている」
