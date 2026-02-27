ベテラン、新人、ポジション争いなど：USWNTがシェビリーブズカップ開幕戦でアルゼンチンと対戦する5つの鍵

米国女子代表は第11回シービリーブズカップに臨み、アルゼンチン、カナダ、コロンビアを迎え撃つ。エマ・ヘイズ監督にとって今季2度目の同大会出場となり、今大会は日曜日から来週の土曜日まで開催される。3会場で行われる今大会に、ヘイズ監督は27勝3敗2分の戦績を携えて臨む。

年明け2度目の試合を控える米国女子代表にとって、2027年FIFA女子ワールドカップ予選が迫る中、その重要性はさらに高まっている。

ヘイズ監督の全選手が代表経験を持つのは1年以上ぶりとなる。キャリア通算170キャップを誇るベテラン、リンジー・ヒープスから、赤・白・青のユニフォームを着るのは今回が2度目となる新人ライリー・ジャクソンまで、幅広い経験層が揃う。

米国女子代表はまず、現地時間日曜午後5時（東部時間）にテネシー州ナッシュビルのジオディス・パークでアルゼンチンと対戦する。アルゼンチンは2021年に4位となった後、2度目のシェ・ビリーブズ・カップ出場となる。両チームの対戦はこれまで7度行われており、米国女子代表が過去6戦全勝。2年前のケンタッキー州ルイビルでの対戦では3-1で勝利している。

木曜日、米国女子代表DFエミリー・ソネットとMFサム・コフィーが大会への意気込みと集中力をメディアに語った。

「この大会を、今年後半のワールドカップ予選に向けた試運転として活用します」とコフィーは語った。「通常の合宿では経験できない要素——3試合連続開催、短い間隔での試合、引き分け時のPK戦——といったトーナメント特有の精神的負荷に直面できます。何かがかかっているのです。優勝トロフィーを勝ち取る戦いです」

ベテランから新人まで、サイドでの兄弟コンビ、そして9番ポジションを巡る争い——米国女子代表は、多くの懸かった新たなシービリーブズカップに臨む。

GOALがアルゼンチン戦開幕を前に、5つの鍵を分析する。