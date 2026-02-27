Goal.com
ベテラン、新人、ポジション争いなど：USWNTがシェビリーブズカップ開幕戦でアルゼンチンと対戦する5つの鍵

今回は無冠の選手はおらず、アリッサ・トンプソンとジゼル・トンプソンの姉妹対決が実現。2026年シービリーブズカップ初戦でアルゼンチンと対戦する米国女子代表が勝つための5つの鍵。

米国女子代表は第11回シービリーブズカップに臨み、アルゼンチン、カナダ、コロンビアを迎え撃つ。エマ・ヘイズ監督にとって今季2度目の同大会出場となり、今大会は日曜日から来週の土曜日まで開催される。3会場で行われる今大会に、ヘイズ監督は27勝3敗2分の戦績を携えて臨む。

年明け2度目の試合を控える米国女子代表にとって、2027年FIFA女子ワールドカップ予選が迫る中、その重要性はさらに高まっている。

ヘイズ監督の全選手が代表経験を持つのは1年以上ぶりとなる。キャリア通算170キャップを誇るベテラン、リンジー・ヒープスから、赤・白・青のユニフォームを着るのは今回が2度目となる新人ライリー・ジャクソンまで、幅広い経験層が揃う。

米国女子代表はまず、現地時間日曜午後5時（東部時間）にテネシー州ナッシュビルのジオディス・パークでアルゼンチンと対戦する。アルゼンチンは2021年に4位となった後、2度目のシェ・ビリーブズ・カップ出場となる。両チームの対戦はこれまで7度行われており、米国女子代表が過去6戦全勝。2年前のケンタッキー州ルイビルでの対戦では3-1で勝利している。

木曜日、米国女子代表DFエミリー・ソネットとMFサム・コフィーが大会への意気込みと集中力をメディアに語った。

「この大会を、今年後半のワールドカップ予選に向けた試運転として活用します」とコフィーは語った。「通常の合宿では経験できない要素——3試合連続開催、短い間隔での試合、引き分け時のPK戦——といったトーナメント特有の精神的負荷に直面できます。何かがかかっているのです。優勝トロフィーを勝ち取る戦いです」

ベテランから新人まで、サイドでの兄弟コンビ、そして9番ポジションを巡る争い——米国女子代表は、多くの懸かった新たなシービリーブズカップに臨む。

GOALがアルゼンチン戦開幕を前に、5つの鍵を分析する。

  • Rose Lavelle USWNTGetty Images

    スーパーキャップ獲得トリオ：エミリー・ソネット、リンジー・ヒープス、ローズ・ラヴェル

    ベテラン3人が先頭に立つ米国女子代表は、今大会での成功が約束されている。ヒープス、エミリー・ソネット、ローズ・ラヴェルの3人の代表出場数は合わせて399試合に及ぶ。 

    この3人は米国女子代表チームとシービリーブズカップにおいて豊かな歴史を築いてきた。 

    ソネットは2016年の初開催から全11大会に出場した唯一の選手だ。 ヒープスは毎年メンバー入りしているが、2016年は負傷のため出場しなかった。2020年の日本戦での決勝点（3-1勝利を決定づけるゴール）と、2024年の日本戦での決勝ゴール（カップ優勝を決めるゴール）は歴史に刻まれるだろう。 

    ラヴェルは7度目のシェ・ビリーブス・カップ出場となる。2021年には開幕戦で決勝点を挙げただけでなく、MVPにも輝いた。 

    彼女たちは「シービリーブス・カップ」について、勝利について、そして世界の最強相手と対峙するだけでなく打ち負かすために必要なことを、一つや二つではないほど熟知している選手たちだ。

  • Lilly RealeGetty Images

    新人パワー

    代表チームに選出された9選手が、シービリーブズカップのロースターに初名を連ねた。そのリストは以下の通り：マディ・ダリエン、ライリー・ジャクソン、ジョーディン・バグ、リリー・レアーレ、ケネディ・ウェズリー、ケイト・ウィースナー、ジャミーズ・ジョセフ、クローディア・ディッキー、ファロン・タリス＝ジョイス。 この9人のうち8人は2025年または2026年に米国女子代表デビューを果たしており、1月の代表メンバーにも選出されていた。唯一の例外は、FIFA女子チャンピオンズカップでゴッサムFCに所属していたレアーレである。 

    シェ・ビリーブス・カップの代表メンバー発表後、ディフェンダーのエミリー・サムズがバグに代わり、エイブリー・パターソンがウィースナーに代わって選出された。 

    メンバー調整後も、今大会に向けた経験値の幅は広い。経験と新人選手のエネルギーがバランスよく融合したチーム構成だ。メンバー12名が代表戦出場10試合以下である。

  • Alyssa Thompson, Gisele Thompson Angel CityGetty Images

    トンプソン姉妹の再会

    米国女子代表は姉妹の瞬間が大好きだ。 

    トンプソン姉妹は米国代表としてプレーする3組目の姉妹ペアだ。アリッサ・トンプソンとジゼル・トンプソンが初めて同じ米国女子代表メンバーに選出されたのは、昨年のシービリーブズカップだった。当時、姉妹はともに全米女子サッカーリーグ（NWSL）のエンジェルシティFCでプレーしていた。現在、姉のアリッサ・トンプソンはチェルシーFCに所属している。 

    ジゼルはサイドバック、アリッサはトップでプレーする。姉妹は代表で2試合に先発出場し、計3試合に出場している。昨年のシービリーブズカップではオーストラリア戦とブラジル戦で共に先発出場した。

  • Emily Fox USWNT 2022Getty Images

    サイドバックの戦い

    米国女子代表はサイドバックの層が厚く、全米サッカー協会年間最優秀若手女子選手に選ばれたレアーレから、フォワードからサイドバックに転向したエイブリー・パターソンまで揃っている。ジゼル・トンプソンとエミリー・サムスの存在も忘れてはならない。さらにタラ・ラッドとケネディ・ウェズリーも、必要に応じてサイドバックの役割を担える。 

    米国女子代表の攻撃志向のスタイルと俊足のウインガーを考慮すると、左サイドバックのポジションがどのように形成されるかは興味深い。予選を前にバックフォーを固めるため、ヘイズ監督がいくつかの異なるバリエーションを試す可能性は高い。 

  • Jaedyn Shaw USWNTGetty Images

    前衛対決

    現時点では、ソフィア・ウィルソンとカタリーナ・マカリオが不在のため、明確な 9 番はいないものの、そのポジションを埋めることができる選手たちはいる。アリー・セントナー、ジェイディン・ショー、ジャミーズ・ジョセフは、これまでその役割を担っており、プレッシャーの下でもボールをキープできるだけでなく、最終ラインでも活躍できることを実証してきた。 

    ウイングには、アリッサ・トンプソン、トリニティ・ロッドマン、エマ・シアーズ、マディ・ダリアンがいます。つまり、ヘイズは常に、ピッチの両サイドで、スピード、サービス、そして 1 対 1 の魔法を駆使できるということです。 

