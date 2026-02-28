Getty Images Sport
フロリアン・ヴィルツ、負傷中のドイツ人スター選手についてアルネ・スロット監督が最新情報を発表。リヴァプール戦をまたも欠場へ
ウィーツ不在のレッズ、混乱の中勝利を収める
リヴァプールでのキャリアは苦難のスタートを切ったが、ヴィルツはシーズン後半に好調を維持している。1月には全大会通じて6試合で4得点2アシストを記録したが、先週のノッティンガム・フォレスト戦では試合前のウォームアップ中に負傷し、出場を断念せざるを得なかった。
スロット監督は22歳の選手がウェストハム戦を欠場することを確認。リヴァプールはメルシーサイドで5-2の勝利を収めるまで、幾度か危機に直面した。前半終了までにウーゴ・エキティケ、ヴァージル・ファン・ダイク、アレクシス・マカリスターが得点し3-0としたが、後半開始直後にトマーシュ・ソウチェクがハマーズの1点を返した。
その後、コディ・ガクポとバレンティン・カステジャノスが追加点を挙げ、アクセル・ディサシのオウンゴールでスロット監督のチームが勝利を決定づけた。
スロット、ドイツ代表選手が次節欠場と発表
ヴィルツは土曜日のメンバーから外れており、スロット監督は次節のウルブズ戦（プレミアリーグのミッドウィークラウンドで火曜開催）に間に合う回復は難しいと明かした。
彼は次のように語った。「火曜日は時期尚早だろう。先週は今日の試合には間に合うと思っていたが、怪我の回復は良い方向にも悪い方向にも進むものだ。今は回復にそれほど時間はかからないと考えているが、火曜日はおそらく早すぎるだろう。 現状では翌週も厳しい状況だが、繰り返しになるが、彼も今日の試合には出場可能と考えていた。残念ながらそれは実現しなかった」
オランダ人、セットプレーの成功を称賛
土曜日のリバプールの最初の3得点はすべてコーナーキックのセットプレーから生まれた。スロット監督は、これまでセットプレー守備の弱さを嘆いていただけに、この結果を喜んでいると認めた。
彼は続けた。「非常に満足している。第一に、それが勝利の要因だったからだ。第二に、私が同僚たちの周りに立っていた時、人々が『よくやった、よくやった』と言うのを聞いて、『私の意見では、今季はもっと良いプレーをしている』と返したからだ。我々のプレーはまずまずから良いレベルだった——つまりまずまずから良いが、今季最高の試合ではなかった。 負けた試合の方が良いプレーをしていたし、セットプレーで失点した試合の方が良いプレーをしていた。
「しかし私が常々言っているように、状況は元に戻った。シーズン前半はセットプレーから多くのチャンスを作り、失点したセットプレーのほとんどがゴールにつながった。今日はその正反対の展開だった。 相手の最初の決定機の一つは、シーズン前半6～7ヶ月なら100％決まっていたセットプレーだった。だが今回は我々がそれを防ぎ、逆にセットプレーから得点を重ね始めた。得点できると、できない時より状況がずっと明るく良くなる。これは我々チームとサポーターにとって本当に喜ばしいことだ」
リバプール、重要な試合日程を迎える
リバプールは火曜日に最下位のウルブズ戦で勝利を強く期待している。金曜夜にアストン・ヴィラ戦で今季2勝目を挙げたウォンダラーズ相手でもなおだ。その後、赤軍は再びモリーヌックスへ遠征する。今度はFAカップ5回戦で、さらにチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦でガラタサライと2試合を戦う。その合間にトッテナム・ホットスパー戦が挟まれる。
