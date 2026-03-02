ヴィルツが離脱中である一方、同じく夏の補強選手であるジェレミー・フリンポンに関しては朗報があった。彼はウェストハム戦で途中出場を果たし、復帰を果たしたのだ。スロット監督はサイドバックのポジションで選択肢が増えたことに安堵の意を示しつつも、1ヶ月の離脱を経て復帰したばかりであるため、出場時間を慎重に管理する必要があると警告した。「右サイドバックだけが我々が苦戦しているポジションではないが、最も顕著な問題点だ」とオランダ人監督は説明した。

スロット監督は続けた。「ジェレミーが戻ってきたのは嬉しい。特に負傷から復帰した選手については、多くの試合を考慮に入れなければならない。しかし我々は今、全ての試合の重要性を理解している。だがそれは私だけが抱える問題ではない。彼を医療チームに預けるよりは、出場時間を管理する方が望ましい」