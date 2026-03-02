Getty Images Sport
フロリアン・ヴィルツ負傷：アーネ・スロット監督、ウルブズ戦を控えたプレミアリーグ＆FAカップ二連戦前に最新情報を提供
絶好調の後に離脱したヴィルツ
22歳の選手は故障前の好調ぶりが際立っており、1月の好調な流れの中で4得点2アシストを記録していた。しかしノッティンガム・フォレスト戦前のウォーミングアップ中に負った背中の故障が、その勢いを止めてしまった。月曜日に記者団に語ったスロット監督は復帰時期について慎重な姿勢を崩さず、直近の試合日程ではこのミッドフィルダーを起用するには時期尚早だと認めた。
スロット、ドイツ人スター選手のタイムラインを提供
「試合後の発言と何ら変わりはない」と、スロット監督は月曜朝の試合前記者会見でヴィルツについて問われると述べた。「明日の試合はおそらく早すぎるだろう。週末の試合も同様だ。 来週には復帰できることを願っている」と述べた。監督は以前、この状況の難しさについて詳しく説明しており、ウェストハム戦前にはこう語っていた。「現時点では分からない。通常、そう言う時は分かっているが、それを共有したくないだけだ。しかし今回は、正直に言って本当に分からない」
リヴァプールの指揮官は、イングランドサッカーへの適応に伴う身体的負担に触れつつ、これまで見せたヴィルツの耐久力を即座に称賛した。 スロット監督は次のようにコメントした。「ヴィルツがこれほど長く怪我なくプレーできたことは大きな成果だ。彼がプレーしていた環境からプレミアリーグ、そしてリヴァプールへとステップアップする必要があったからだ。彼がこれほど長く怪我なくプレーできたことは、彼のメンタリティとワークレートを物語っている。彼にとっても我々にとっても残念なことだ。なぜなら彼は最近、本当に、本当に素晴らしいプレーを見せていたからだ」
フリンポング復帰が守備陣に追い風
ヴィルツが離脱中である一方、同じく夏の補強選手であるジェレミー・フリンポンに関しては朗報があった。彼はウェストハム戦で途中出場を果たし、復帰を果たしたのだ。スロット監督はサイドバックのポジションで選択肢が増えたことに安堵の意を示しつつも、1ヶ月の離脱を経て復帰したばかりであるため、出場時間を慎重に管理する必要があると警告した。「右サイドバックだけが我々が苦戦しているポジションではないが、最も顕著な問題点だ」とオランダ人監督は説明した。
スロット監督は続けた。「ジェレミーが戻ってきたのは嬉しい。特に負傷から復帰した選手については、多くの試合を考慮に入れなければならない。しかし我々は今、全ての試合の重要性を理解している。だがそれは私だけが抱える問題ではない。彼を医療チームに預けるよりは、出場時間を管理する方が望ましい」
ウルブズのダブルヘッダーをスロットに組み込む
リバプールは4日間で同じ会場でウルブズと2度対戦するという異例の任務に直面している。まずは火曜日のリーグ戦、続いて金曜日のFAカップ5回戦だ。スロット監督は繰り返しのスケジュールが不利だという見方を退け、むしろスタッフが得られる戦術的優位性に焦点を当てた。スケジュールの特異性について問われると、スロット監督はこう語った。「通常、これが役立つのはアナリストと私だけだ。彼らを分析できるからね」
1億1600万ポンドのプレイメーカーを欠くものの、リバプールは現在最下位に沈むウルブズを退けることが期待されている。ヴィルツは今季35試合で6得点8アシストを記録しており、クラブの医療スタッフは来週のガラタサライ戦（チャンピオンズリーグ）での復帰を期待している。 シーズン終盤を迎え、複数の戦線でタイトル争いを続けるスロット監督は、当面は選手層の厚さに頼らざるを得ない状況だ。
