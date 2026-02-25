Getty Images
フロリアン・ヴィルツの代理人は、同選手がリバプール移籍前にフロレンティーノ・ペレス会長に懇願した事実を明かすとともに、依然としてレアル・マドリード移籍を「望んでいる」と語った。
リヴァプール、夏の大規模な動きにワーツも関与
ウィーツは、レッズがチーム強化のために多額の投資を行った、アンフィールドでの夏の大型補強の一角を担った。このドイツ人スター選手は、バイエル・レバークーゼンでアロンソ監督の下で活躍した後、アレクサンダー・イサク、ヒューゴ・エキティケ、ジェレミー・フリンポン、ミロス・ケルケズといった他の有名選手たちとともにレッズに加入した。 チームへの多額の投資にもかかわらず、アルネ・スロット監督率いるチームは、プレミアリーグのタイトル防衛に苦戦し、現在、首位アーセナルに16ポイント差の6位に位置している。ヴィルツは移籍後のシーズン序盤、印象を残すのに苦労し、イサクも高額の移籍金に見合う活躍ができず、その後、手術を必要とする重傷で戦線離脱している。
ヴィルツの代理人がレアル・マドリードについて語る
ヴィルツの代理人フォルカー・シュトゥートは、22歳の選手がリヴァプールではなくレアル・マドリードに移籍する可能性があったことを明かした。
ビルト紙にこう語った。「リヴァプールかバイエルンへの移籍が議論されていた時期、私はシャビ・アロンソに電話し『レバークーゼンのあの若者をレアルに連れて行け』と言った。シャビは『俺に言うんじゃなくてフロレンティーノ・ペレス（レアル・マドリード会長）に言え』と返したんだ」
そこで実際にプレジデント宛てにメッセージを送った。『親愛なるフロレンティーノ、これまで何度も申し上げてきたが、ここに強く推薦できる選手がいる。フロリアン・ヴィルツは世界のどのチームをも強化する』と」
シュトゥルスはさらに、ヴィルツが将来的にサンティアゴ・ベルナベウへの移籍を実現できることを今も望んでいると語った。彼はポッドキャスト『フレーゼンメーハー』でこう述べた。「あの年は、チーム編成と予算の都合で単純にタイミングが合わなかった。レアル・マドリードの財源だって常に潤沢とは限らない。それでもフロリアンがいつかそこでプレーすることを願っている。
「当時提示されていたオファーの詳細には深く関わっていなかった。もちろん最大の願いは、フロリアンがレアル・マドリードでプレーする姿を見ることだ——そう思うのは私だけではないだろう。彼はそこで非常に良い環境を得られると思う。今はリヴァプールで順調に成長しているし、まだ非常に若い選手だ。キャリアで何が起こるかは誰にもわからない」
ウィーツの成長が称賛される
出だしは遅かったが、ヴィルツはリヴァプールでの直近9試合で4得点2アシストを記録し、監督から称賛を得ている。
「何よりもまず選手自身に称賛を捧げたい。彼は努力を積み重ねているからだ」とスロット監督は記者団に語った。「ピッチ上だけでなく、ジムでのトレーニングも怠らない。監督として、たとえ序盤で苦戦していても、彼を起用し続ける必要がある。それが成長への唯一の道だからだ。彼はその好例だ」
ボールを持った状態での成長はさほど目立たなかった。元々特別な才能を持っていたからだ。しかしチームメイトとの連携は、共にプレーを重ねる中で確実に深まっている。ボールのない状態での動きこそが、彼や他の選手たちに見られる最大の進歩だ。この総合力が、プレミアリーグで通用する選手を育てるのだ」
次に何が来る？
ヴィルツは前回のノッティンガム・フォレスト戦を、ウォーミングアップ中の負傷により欠場した。スロット監督は勝利後に、ヴィルツが背中の問題で出場できなかったことを確認したが、深刻な状態ではないと見られている。土曜日にアンフィールドで行われるウェストハム戦に間に合うよう、ヴィルツが回復することを期待している。
