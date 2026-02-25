フロリアン・ヴィルツの代理人は、同選手がリバプール移籍前にフロレンティーノ・ペレス会長に懇願した事実を明かすとともに、依然としてレアル・マドリード移籍を「望んでいる」と語った。

ヴィルツの代理人フォルカー・シュトゥートは、22歳の選手がリヴァプールではなくレアル・マドリードに移籍する可能性があったことを明かした。

ビルト紙にこう語った。「リヴァプールかバイエルンへの移籍が議論されていた時期、私はシャビ・アロンソに電話し『レバークーゼンのあの若者をレアルに連れて行け』と言った。シャビは『俺に言うんじゃなくてフロレンティーノ・ペレス（レアル・マドリード会長）に言え』と返したんだ」

そこで実際にプレジデント宛てにメッセージを送った。『親愛なるフロレンティーノ、これまで何度も申し上げてきたが、ここに強く推薦できる選手がいる。フロリアン・ヴィルツは世界のどのチームをも強化する』と」

シュトゥルスはさらに、ヴィルツが将来的にサンティアゴ・ベルナベウへの移籍を実現できることを今も望んでいると語った。彼はポッドキャスト『フレーゼンメーハー』でこう述べた。「あの年は、チーム編成と予算の都合で単純にタイミングが合わなかった。レアル・マドリードの財源だって常に潤沢とは限らない。それでもフロリアンがいつかそこでプレーすることを願っている。

「当時提示されていたオファーの詳細には深く関わっていなかった。もちろん最大の願いは、フロリアンがレアル・マドリードでプレーする姿を見ることだ——そう思うのは私だけではないだろう。彼はそこで非常に良い環境を得られると思う。今はリヴァプールで順調に成長しているし、まだ非常に若い選手だ。キャリアで何が起こるかは誰にもわからない」