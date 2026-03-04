Getty/GOAL
翻訳者：
フラム＆メキシコ代表のラウル・ヒメネスが、ある重要な分野において自身をリオネル・メッシ、クリスティアーノ・ロナウド、ハリー・ケインよりも上位に位置づけている
ヒメネスのペナルティキックの腕前
FOXスポーツとの独占インタビュー（マルカ経由）で、34歳の選手はペナルティキックの腕前をサッカー界を代表する伝説的キッカーたちと比較するよう求められた。ケイン、ハビエル・エルナンデス（通称チチャリート）、ロジェリオ・セニ、そしてメッシとロナウドという巨星ペアを含むリストを提示されると、フルハムの選手は躊躇しなかった。 ヒメネスはメキシコ、ポルトガル、イングランドでの輝かしいキャリアを通じて、他を凌ぐ成功率を挙げ、自らが頂点に立つと自信を見せた。
- AFP
史上最高の選手たちよりも優れているのか？
ヒメネスは自らをトップに据えた理由を説明する際、強気な姿勢を見せた。「気に入ろうが気に入るまいが、君が挙げた全員よりも俺の成功率は高い。世界一かどうかは分からないが、それが俺の特徴だ。 私は自分自身の選択を貫く」と語った。どの選手にとっても大胆な主張だが、統計データは元ウルブズの選手がボールを前にした際の自信を裏付ける十分な証拠を示している。
実際、数字は過去20年近くバロンドールを独占してきた2選手との効率性の差を如実に示している。メッシは最近インテル・マイアミで鮮やかな2得点を決めたが、キャリア通算PK成功率は約77.8％（144本中112本）だ。 一方、ロナウドは異例のPK失敗を喫した試合後にハムストリングの負傷が判明し、キャリア平均は83.5％（218本中182本成功）となった。この数字はヒメネスの驚異的な96％成功率と比べると見劣りするのが明らかだ。
ほぼ完璧なキャリア記録
フラムのストライカーの記録はほぼ完璧で、公式戦46回のPKで失敗したのはわずか2回のみ。最初の失敗は2018年のウルグアイ戦（親善試合）でフェルナンド・ムスレラにセーブされたものであり、もう1回の失敗は2020年のセビージャ戦（ヨーロッパリーグ準々決勝）という重大な試合でのことだった。 それ以来、彼は再び時計の針のように正確な最高の状態を取り戻し、イングランドトップリーグで審判がPKスポットを指すたびに、コテージーズ（フルハムの愛称）に必然的な勝利をもたらしている。
その信頼性は先月、サンダーランド戦でメキシコ人FWがプレミアリーグPK成功記録を更新した際に余すところなく示された。 この最新成功で、彼はトップリーグ13試合連続13本成功というイングランドサッカー史に刻まれる唯一無二の記録を樹立した。マンチェスター・シティのレジェンド、ヤヤ・トゥーレが保持していた11試合連続11本成功の無敗記録を塗り替えたが、ヒメネスの新記録は彼がプレミアリーグを去るまでにさらに大きく更新される可能性がある。ヒメネスは今やPKにおける安定性の金字塔となり、彼の自信が確かな結果に裏打ちされていることを証明している。
- Getty Images Sport
フラムの頼れる武器
そのPKにおける圧倒的な自信が、ジメネスのクレイヴン・コテージでの総合的な活躍に波及している。今シーズン全大会通算9得点を記録し、フラムの順位表上位進出を牽引。フラムサポーターは、背番号9がピッチに立つ限り、PKの判定は確実にゴールに繋がると確信するようになった。
結局のところ、ヒメネス自身も複数のバロンドール受賞者と自分を比較すれば眉をひそめられると理解しているが、その課題の大きさに動じることはない。水曜夜のクレイヴン・コテージでの降格危機にあるウェストハム戦では、フルハムがメキシコ代表選手の再びの得点を見られることを期待している。
広告