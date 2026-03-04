フラム＆メキシコ代表のラウル・ヒメネスが、ある重要な分野において自身をリオネル・メッシ、クリスティアーノ・ロナウド、ハリー・ケインよりも上位に位置づけている

フラムのストライカーの記録はほぼ完璧で、公式戦46回のPKで失敗したのはわずか2回のみ。最初の失敗は2018年のウルグアイ戦（親善試合）でフェルナンド・ムスレラにセーブされたものであり、もう1回の失敗は2020年のセビージャ戦（ヨーロッパリーグ準々決勝）という重大な試合でのことだった。 それ以来、彼は再び時計の針のように正確な最高の状態を取り戻し、イングランドトップリーグで審判がPKスポットを指すたびに、コテージーズ（フルハムの愛称）に必然的な勝利をもたらしている。

その信頼性は先月、サンダーランド戦でメキシコ人FWがプレミアリーグPK成功記録を更新した際に余すところなく示された。 この最新成功で、彼はトップリーグ13試合連続13本成功というイングランドサッカー史に刻まれる唯一無二の記録を樹立した。マンチェスター・シティのレジェンド、ヤヤ・トゥーレが保持していた11試合連続11本成功の無敗記録を塗り替えたが、ヒメネスの新記録は彼がプレミアリーグを去るまでにさらに大きく更新される可能性がある。ヒメネスは今やPKにおける安定性の金字塔となり、彼の自信が確かな結果に裏打ちされていることを証明している。