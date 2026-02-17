Getty Images Sport
フォックスボロ、780万ドルの警備費紛争で2026年ワールドカップ開催権剥奪を警告
3月17日締切設定
ESPNによると、町の指導者たちはセキュリティ資金に関する疑問を解決する期限を3月17日に設定し、ライセンスが許可される前に地元納税者に費用を負担させることは期待できないと警告した。
2026年ワールドカップ開幕まで4ヶ月を切る中、フォックスボロ町のペイジ・ダンカン町長はESPNに対し、町は大会開催にコミットしているが、前進する前に資金源の明確化が必要だと述べた。
「資金提供者がいなければ、フォックスボロでのワールドカップ開催はあり得ない」とダンカン氏は語った。
納税者資金の懸念
連邦政府は全米11の開催都市における安全対策と準備のために6億2500万ドルを予算計上したが、フォックスボロが受け取る金額は依然不明だ。地元当局者は、後で償還される見込みで納税者の資金を前払いすることはできないと述べている。
ダンカン氏によれば、800万ドルは主にNFLニューイングランド・ペイトリオッツの本拠地であるジレット・スタジアムとその周辺における警備費用に充てられる。同スタジアムはペイトリオッツのオーナーであるロバート・クラフト氏が率いるクラフト・グループが所有しているが、土地自体は町が所有しており、NFL試合開催に必要なライセンスも町が発行している。
ニューイングランドの不確実性
FIFAワールドカップ・ボストンの最高マーケティング・コミュニケーション責任者、ジュリー・ダフィー氏はESPNに対し、「FIFA、スタジアム、フォックスボロー町と緊密に連携し、合意に達するよう取り組んでいる」と述べた。
Boston25 によると、 フォックスボロ町は 2 月 17 日（火）に会合を開き、娯楽ライセンスについてさらに協議する予定である。
ニューイングランドで開催予定のワールドカップ試合
フォックスボロのスタジアムで現在予定されているワールドカップの試合は以下の通りです：
2026年6月13日：ハイチ対スコットランド - グループC
2026年6月16日：FIFAプレーオフ勝者 vs ノルウェー - グループI
2026年6月19日：スコットランド vs モロッコ - グループC
2026年6月23日：イングランド対ガーナ - グループL
2026年6月26日：ノルウェー対フランス - グループI
グループステージ終了後、同会場では6月29日に決勝トーナメント1回戦、7月9日に準々決勝が開催される。
