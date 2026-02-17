フォックスボロ、780万ドルの警備費紛争で2026年ワールドカップ開催権剥奪を警告

ESPNによると、町の指導者たちはセキュリティ資金に関する疑問を解決する期限を3月17日に設定し、ライセンスが許可される前に地元納税者に費用を負担させることは期待できないと警告した。

2026年ワールドカップ開幕まで4ヶ月を切る中、フォックスボロ町のペイジ・ダンカン町長はESPNに対し、町は大会開催にコミットしているが、前進する前に資金源の明確化が必要だと述べた。

「資金提供者がいなければ、フォックスボロでのワールドカップ開催はあり得ない」とダンカン氏は語った。