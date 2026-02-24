フェラン・トーレス＆ペドリ、チームミーティングに遅刻したバルセロナ選手へのハンジ・フリック監督の厳しい罰則を明かす

選手たちによれば、時間厳守違反の罰則は今や目もくらむほど高額になったという。 右大腿二頭筋の筋肉損傷から復帰したばかりのペドリが、規律措置の変更点を明かした。この中盤の巨匠は「時間厳守に関して、少し変更したんだ。遅刻したら罰金を払う」と説明した。この変更は、フリック監督がトップチームの序列に関わらず全員にルールが適用されるプロフェッショナルな環境を優先していることを裏付けている。

トーレスは即座にその驚異的な金額について詳述し、「試合日に10分遅刻すると罰金4万ユーロだ」と指摘した。 元マンチェスター・シティFWは冗談めかして続けた。「20分遅れたらいくらになるか想像もつかない。イブプロフェンの写真を送ったほうがマシだ！」と述べ、新たな罰則について「痛いことには間違いない、それだけ言っておく」と付け加えた。