フェラン・トーレス＆ペドリ、チームミーティングに遅刻したバルセロナ選手へのハンジ・フリック監督の厳しい罰則を明かす
カンプ・ノウの時計仕掛け
スペインの人気テレビ番組『エル・オルミゲロ』に共演した両者は、フリック監督の遅刻への対応が今シーズン変化したと説明した。以前は遅刻した選手が試合メンバーから外されることもあったが、ドイツ人監督はより経済的な抑止力に焦点を移している。 フリック監督は以前、自身の立場についてこう説明している。「（遅刻は）私に対するものではなく、チームメイトやクラブ組織、そしてファンに対する敬意の欠如だ。時間通りに到着するのはそれほど難しいことではない。こんなことはあってはならないのに、実際に起きてしまった」
遅刻の法外な代償
選手たちによれば、時間厳守違反の罰則は今や目もくらむほど高額になったという。 右大腿二頭筋の筋肉損傷から復帰したばかりのペドリが、規律措置の変更点を明かした。この中盤の巨匠は「時間厳守に関して、少し変更したんだ。遅刻したら罰金を払う」と説明した。この変更は、フリック監督がトップチームの序列に関わらず全員にルールが適用されるプロフェッショナルな環境を優先していることを裏付けている。
トーレスは即座にその驚異的な金額について詳述し、「試合日に10分遅刻すると罰金4万ユーロだ」と指摘した。 元マンチェスター・シティFWは冗談めかして続けた。「20分遅れたらいくらになるか想像もつかない。イブプロフェンの写真を送ったほうがマシだ！」と述べ、新たな罰則について「痛いことには間違いない、それだけ言っておく」と付け加えた。
ベンチから銀行残高へ
この財政的制裁は、フリック監督就任初期に見られたスポーツ的処罰とは一線を画すものだ。以前、フランス代表ジュール・クンデは前シーズン、試合前のチームミーティングに遅刻したため、少なくとも3回もベンチ入りを禁じられた。しかしフリック監督は、選手の懐を直撃する方が秩序維持に効果的だと判断したようだ。
時間管理に関する厳格なルールにもかかわらず、選手たちはフリックが冷酷な独裁者とは程遠いと主張する。元バイエルン・ミュンヘン監督は、チームのSNS利用やロッカールームの祝賀行事に関しては意外なほど寛容だという。フェランとペドリの両選手は、若手メンバーが頻繁に行うTikTok動画やダンスについて「フリックは干渉しない」と明かした。
ビジャレアル戦が次なる戦い、そして奇跡への挑戦
バルサの内部規律が今週ピッチ上で究極の試練に直面する。 ペドリらバルサは今週土曜、リーガでビジャレアルを迎え撃つ。この国内リーグの重要な一戦は、カップ戦における壮大な挑戦の前哨戦となる。フリック監督率いるチームは、コパ・デル・レイ準決勝第2戦で歴史的な逆転劇を目指す準備を進めている。バルセロナはアトレティコ・マドリードに合計スコア4-0という圧倒的な劣勢を覆さねばならず、タイトル獲得の夢をつなぐために死闘を強いられる。 赤白軍団を生き残るには、控え室での時間厳守だけでは不十分だ。クラブ史上最も困難なスコアラインの一つを消し去るには、ピッチ上で完璧に調和したパフォーマンスが求められる。
