フェネルバフチェ監督が「深刻な感染症」で緊急搬送、トルコ強豪クラブが発表

トルコクラブが後に確認した報道によると、フェネルバフチェのテデスコ監督が深刻な健康上の危機に直面した。40歳の指揮官は今週初め、重篤な呼吸器疾患を発症し入院した。この突然の緊急入院は、当然ながら世界中のサッカー界と熱狂的なフェネルバフチェサポーターの間で広範な懸念を引き起こした。

その後、この深刻な健康問題の根本原因は突発性肺炎であったことが明らかになった。幸い、緊急の医療処置とケアを受けた後、元シャルケ04およびRBライプツィヒ監督は退院を果たした。現在はイスタンブールの自宅にて必要な回復過程を継続中だが、治療が継続している間は、当面の間、トップチームの指揮を執ることは完全に不可能である。