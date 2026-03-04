Getty Images Sport
翻訳者：
フェネルバフチェ監督が「深刻な感染症」で緊急搬送、トルコ強豪クラブが発表
医療上の緊急事態と入院
トルコクラブが後に確認した報道によると、フェネルバフチェのテデスコ監督が深刻な健康上の危機に直面した。40歳の指揮官は今週初め、重篤な呼吸器疾患を発症し入院した。この突然の緊急入院は、当然ながら世界中のサッカー界と熱狂的なフェネルバフチェサポーターの間で広範な懸念を引き起こした。
その後、この深刻な健康問題の根本原因は突発性肺炎であったことが明らかになった。幸い、緊急の医療処置とケアを受けた後、元シャルケ04およびRBライプツィヒ監督は退院を果たした。現在はイスタンブールの自宅にて必要な回復過程を継続中だが、治療が継続している間は、当面の間、トップチームの指揮を執ることは完全に不可能である。
- Getty Images Sport
テデスコに関するクラブ公式声明
イスタンブールの強豪クラブは、監督不在を巡る渦巻く噂を解消し状況を明確化するため、公式声明を発表した。クラブの公式発表は「テクニカルディレクターのドメニコ・テデスコが罹患した重篤な感染症の治療が継続中である」と直接的に状況を認めた。この透明性ある対応は、突然ベンチから姿を消した監督について不安を抱えていたサポーターに一定の安心感を与えた。
この重篤な感染症こそが、先週末のアンタルヤスポルとの激闘となったスーパーリーグ戦において、ドイツ系イタリア人指揮官が明らかに不在だった理由である。この注目の試合は結局、イエローカナリアスにとって悔しい2-2の引き分けに終わり、貴重な勝ち点を落とした。9月に伝説のジョゼ・モウリーニョから勇敢に指揮権を引き継いだテデスコは、この不幸な健康上の問題が発生するまで、タイトル獲得に向けて力強い推進力を維持していた。
カップ戦欠場と暫定的な解決策
この深刻な呼吸器疾患の発症時期は、フェネルバフチェにとって特に厳しい状況だ。チームは現在、複数の過酷な戦線に直面している。その結果、テデスコ監督は水曜夜のガズィアンテプ戦という重要なトルコカップの試合で、ベンチからチームを指揮することが物理的に不可能となった。ノックアウト方式のトーナメント戦を勝ち抜くには鋭い戦術的指導が不可欠であり、彼の強制的な不在は、今季のチームが目指すタイトル獲得への道程において重大な障害となる。
この困難な時期における継続性を確保するため、クラブはアシスタントコーチのゼキ・ムラト・ゴレに暫定的な指揮権を委ねた。ゴレは今後のカップ戦に向けトップチームの指揮を執り、重要な勝利を収めて国内カップ戦での夢を繋ぐことを目指す。テデスコ監督は自宅からチームの取り組みを支援しつつ、スタッフ一同が協力して彼の戦術的ビジョンを実行に移している。
- Getty Images Sport
タイトル争いへの影響と予想されるリターン
初期診断の深刻さは疑いようがないものの、テデスコ監督の指揮復帰の見通しは慎重ながらも楽観視されている。フェネルバフチェの医療スタッフは回復状況を注視しており、近い将来の復帰の可能性を示唆している。回復がこのまま順調に進めば、クラブは今週末のサムスンスポル戦という重要なリーグ戦にベンチ入りすることを期待している。
宿敵ガラタサライにわずか4ポイント差で追うフェネルバフチェは、残り10試合という重要な局面を迎えており、指揮官の采配が切実に必要だ。サポーターと選手は一致団結し、テデスコ監督が肺炎を完全に克服し、長期的な健康を損なうことなく首位との差を縮められることを願っている。
広告