Getty
翻訳者：
フェイエノールトでのデビュー戦を終えたラヒーム・スターリングがイングランド代表復帰の質問に回答。元チェルシー選手の公式戦出場待ちが9ヶ月で終結
スターリングはチェルシーとの契約解除に合意した
元リヴァプールとマンチェスター・シティのスター選手スターリングは、イングランド代表で82試合に出場し、20得点を挙げている。主要な国際大会で活躍し、2026年に迫る次の大会を目前に控えている。
しかし、プレミアリーグ4度の優勝経験を持つ彼は、数ヶ月間スタンフォード・ブリッジで影の存在として過ごしていた。西ロンドンのクラブとの契約を相互合意で解除することで、その悪夢から脱出した。オランダで新たなスタートを切っている。
- Getty
スターリングはイングランド代表復帰を考えていない
フェイエノールトで元アーセナルおよびマンチェスター・ユナイテッドのストライカー、ロビン・ファン・ペルシーとチームメイトとなったスターリングは、テルスター戦での2-1勝利において途中出場を果たし、オランダの強豪クラブでのデビューを飾った。
イングランド代表のワールドカップメンバー入りがまだ決まっていない中、トーマス・トゥヘル監督と連絡を取っているかESPNに問われたスターリングは「彼とは話していない。ただサッカーを続けること、それが最も重要だ」と語った。
スターリングは以前チェルシーでトゥヘル監督と仕事をしたことがある。このドイツ人指揮官は2022年にこのエネルギッシュなウインガーを4750万ポンド（約6400万ドル）で獲得することを承認し、当時こう語っていた。「彼はそのポジションの絶対的なナンバーワンだった。すぐにトッド［ボーリー］に彼の名前を伝えたんだ」
「対戦するたびに、彼は本当に厄介な相手だった。厄介極まりない！ 最大のポイントは彼の強度と、その強度を繰り返し発揮する持続力だ。ここ数年、これはまさに傑出している。
「我々と対戦した際には大きな脅威となった。彼のデータ（得点関与の統計だけでなく）を深く分析すれば、その卓越性が明らかだ。我々の選手層のレベルを上げるためにまさに必要な要素だ。だからこそ我々は確信を持ち、彼を最優先候補としたのだ」
スターリングが最後にクラブと代表でプレーした時
スターリングはクラブレベルで苦境に立たされ、2022年ワールドカップ以降イングランド代表でプレーしていない。国内リーグでの最後の出場は2025年5月25日、ローン移籍先のアーセナルでサウサンプトン戦に出場した時である。
フリーエージェントとなった後、フェイエノールトとシーズン終了までの短期契約を結んだ。移籍完了後、オランダでのプレー許可を与える労働許可証の発行が遅れたため、ベルギーでトレーニングを余儀なくされた。
スターリングは現在順調に調整を進めており、チェルシーの悪名高い「爆弾部隊」との決別を経てピッチに復帰した際、こう語った。「素晴らしいスタートを切れた。ベルギー遠征は、チームメイトと打ち解け、彼らのことを知る上で非常に有意義だった。とても楽しかったよ」
試合感覚を取り戻す過程についてスターリングは続けた。「しばらく試合に出ていなかったが、コンディション維持に努めてきた。チームに合流して少し経つので、今は段階を踏んで試合に耐えられる状態を目指す段階だ」
「初戦で勝利を収められたのは良かった。それが最も重要だと思う。我々が目指す目標を考えれば、良いデビューとなった」
- Getty
ファン・ペルシー、スターリングのエールディヴィジでの成功を後押し
フェイエノールトのファン・ペルシー監督は、スターリングが「並外れた才能」を有すると評価し、新たな環境で好影響をもたらすと確信している。ただし、経験豊富なこのフォワードがまだフル出場できる状態ではないと指摘した。
スターリングの出場時間を段階的に増やしながらチームに馴染ませる中、フェイエノールトはエールディヴィジで2位の座を固め、チャンピオンズリーグ出場権獲得に向け順調に進んでいる。
広告