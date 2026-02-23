フェイエノールトでのデビュー戦を終えたラヒーム・スターリングがイングランド代表復帰の質問に回答。元チェルシー選手の公式戦出場待ちが9ヶ月で終結

フェイエノールトで元アーセナルおよびマンチェスター・ユナイテッドのストライカー、ロビン・ファン・ペルシーとチームメイトとなったスターリングは、テルスター戦での2-1勝利において途中出場を果たし、オランダの強豪クラブでのデビューを飾った。

イングランド代表のワールドカップメンバー入りがまだ決まっていない中、トーマス・トゥヘル監督と連絡を取っているかESPNに問われたスターリングは「彼とは話していない。ただサッカーを続けること、それが最も重要だ」と語った。

スターリングは以前チェルシーでトゥヘル監督と仕事をしたことがある。このドイツ人指揮官は2022年にこのエネルギッシュなウインガーを4750万ポンド（約6400万ドル）で獲得することを承認し、当時こう語っていた。「彼はそのポジションの絶対的なナンバーワンだった。すぐにトッド［ボーリー］に彼の名前を伝えたんだ」

「対戦するたびに、彼は本当に厄介な相手だった。厄介極まりない！ 最大のポイントは彼の強度と、その強度を繰り返し発揮する持続力だ。ここ数年、これはまさに傑出している。

「我々と対戦した際には大きな脅威となった。彼のデータ（得点関与の統計だけでなく）を深く分析すれば、その卓越性が明らかだ。我々の選手層のレベルを上げるためにまさに必要な要素だ。だからこそ我々は確信を持ち、彼を最優先候補としたのだ」