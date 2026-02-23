Goal.com
Raheem Sterling Feyenoord 2025-26Getty
Chris Burton

翻訳者：

フェイエノールトでのデビュー戦を終えたラヒーム・スターリングがイングランド代表復帰の質問に回答。元チェルシー選手の公式戦出場待ちが9ヶ月で終結

ラヒーム・スターリングが9ヶ月ぶりの公式戦出場を果たした。チェルシーを退団後、オランダ・エールディヴィジのフェイエノールトへの衝撃的な移籍を完了させた31歳のフォワードは、ピッチ復帰を喜んでいるが、今シーズン残り期間は慎重に調整を進める方針だ。つまり、ワールドカップ開催年のイングランド代表復帰の可能性については、現時点で全く考慮されていない。

  • スターリングはチェルシーとの契約解除に合意した

    元リヴァプールとマンチェスター・シティのスター選手スターリングは、イングランド代表で82試合に出場し、20得点を挙げている。主要な国際大会で活躍し、2026年に迫る次の大会を目前に控えている。

    しかし、プレミアリーグ4度の優勝経験を持つ彼は、数ヶ月間スタンフォード・ブリッジで影の存在として過ごしていた。西ロンドンのクラブとの契約を相互合意で解除することで、その悪夢から脱出した。オランダで新たなスタートを切っている。

  • Raheem Sterling England 2022 World CupGetty

    スターリングはイングランド代表復帰を考えていない

    フェイエノールトで元アーセナルおよびマンチェスター・ユナイテッドのストライカー、ロビン・ファン・ペルシーとチームメイトとなったスターリングは、テルスター戦での2-1勝利において途中出場を果たし、オランダの強豪クラブでのデビューを飾った。

    イングランド代表のワールドカップメンバー入りがまだ決まっていない中、トーマス・トゥヘル監督と連絡を取っているかESPNに問われたスターリングは「彼とは話していない。ただサッカーを続けること、それが最も重要だ」と語った

    スターリングは以前チェルシーでトゥヘル監督と仕事をしたことがある。このドイツ人指揮官は2022年にこのエネルギッシュなウインガーを4750万ポンド（約6400万ドル）で獲得することを承認し、当時こう語っていた。「彼はそのポジションの絶対的なナンバーワンだった。すぐにトッド［ボーリー］に彼の名前を伝えたんだ」

    「対戦するたびに、彼は本当に厄介な相手だった。厄介極まりない！ 最大のポイントは彼の強度と、その強度を繰り返し発揮する持続力だ。ここ数年、これはまさに傑出している。

    「我々と対戦した際には大きな脅威となった。彼のデータ（得点関与の統計だけでなく）を深く分析すれば、その卓越性が明らかだ。我々の選手層のレベルを上げるためにまさに必要な要素だ。だからこそ我々は確信を持ち、彼を最優先候補としたのだ」

  • スターリングが最後にクラブと代表でプレーした時

    スターリングはクラブレベルで苦境に立たされ、2022年ワールドカップ以降イングランド代表でプレーしていない。国内リーグでの最後の出場は2025年5月25日、ローン移籍先のアーセナルでサウサンプトン戦に出場した時である。

    フリーエージェントとなった後、フェイエノールトとシーズン終了までの短期契約を結んだ。移籍完了後、オランダでのプレー許可を与える労働許可証の発行が遅れたため、ベルギーでトレーニングを余儀なくされた。

    スターリングは現在順調に調整を進めており、チェルシーの悪名高い「爆弾部隊」との決別を経てピッチに復帰した際、こう語った。「素晴らしいスタートを切れた。ベルギー遠征は、チームメイトと打ち解け、彼らのことを知る上で非常に有意義だった。とても楽しかったよ」

    試合感覚を取り戻す過程についてスターリングは続けた。「しばらく試合に出ていなかったが、コンディション維持に努めてきた。チームに合流して少し経つので、今は段階を踏んで試合に耐えられる状態を目指す段階だ」

    「初戦で勝利を収められたのは良かった。それが最も重要だと思う。我々が目指す目標を考えれば、良いデビューとなった」

  • Raheem Sterling Feyenoord 2025-26Getty

    ファン・ペルシー、スターリングのエールディヴィジでの成功を後押し

    フェイエノールトのファン・ペルシー監督は、スターリングが「並外れた才能」を有すると評価し、新たな環境で好影響をもたらすと確信している。ただし、経験豊富なこのフォワードがまだフル出場できる状態ではないと指摘した。

    スターリングの出場時間を段階的に増やしながらチームに馴染ませる中、フェイエノールトはエールディヴィジで2位の座を固め、チャンピオンズリーグ出場権獲得に向け順調に進んでいる。

