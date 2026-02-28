Getty Images Sport
フィル・パーキンソン監督、レッド・ドラゴンズの「驚異的な粘り強さ」を称賛 チャンピオンシップ昇格プレーオフへまた一歩前進
ラスボーンがレックサムに勝利をもたらす
レックサムは土曜日のロンドン遠征でも好調を維持し、アウェイでの連勝を続けた。オリバー・ラスボーンのゴールが勝利の決め手となった。レースコース・グラウンドでの契約を延長したばかりのこのミッドフィルダーは、混戦を抜け出した低いシュートをゴール右隅に突き刺し、レッド・ドラゴンズの勝利への道を開いた。
先制点を奪ったアウェイチームは守備を固め続けなければならず、同点を狙うネイサン・ジョーンズ監督率いるチームから激しいプレッシャーを受けた。しかしレックサムは堅守でチャールトンの攻撃をすべて凌ぎ、わずかなリードを守り切って貴重なアウェイ勝利を手にした。
パーキンソンがフォワードを称賛
ラスボーンのゴールは印象的で、ミッドフィルダーがペナルティエリアの端から見事にネットを揺らした。この得点はクラブ史上最高額で獲得したネイサン・ブロードヘッドの巧みなプレーから生まれたもので、レックサムのパーキンソン監督は決勝点を挙げた選手を称賛した。
「ブロードヘッドはマークする相手を巧みにかわし、ラスボーンはこれまで何度も見せてきたプレーを決めた。彼はそうした局面で非常に冷静だ。本当に見事なフィニッシュだった」と彼はプレス・アソシエーションを通じて語った。 「後半には決定的なチャンスを幾度か逃したが、それを決められないとプレッシャーがかかるものだ。しかし今日は最後までよく耐えた。ダン・スカーやザック・バイナーのような存在感のある選手を投入すれば、チーム全体の助けになる」
圧倒的な守備がレックサムを勝利へ導く
勝利の鍵は1-0のリードを守り抜いた守備にあった。試合後、パーキンソン監督はレッド・ドラゴンズが大きなプレッシャーにさらされていたことを認めつつも、勝利を死守する強靭な精神力を示したと語った。
「今日は信じられないほどの粘り強さで勝利を掴んだ」と彼は語った。「試合にはいくつかの決定的瞬間があった。イッサ・カボレとジョージ・ドブソンの見事なブロック、そしてオリーの素晴らしいフィニッシュだ。
「アーサーは相手の最初の枠内シュートをセーブした——しかもそれは驚異的なセーブだった。ケアリーがそうした場面で脅威となることは承知していた。彼は低く鋭いシュートを足の間を狙って放ったが、アーサーが試合を決めるセーブを見せた」
さらに彼は、レックサムがゴールを守った方法を「並外れている」と評し、こう続けた。「ここに来る前から、セットプレーや通常のプレーにおける最初の接触が重要になると分かっていた。
今日、ボールがペナルティエリアに侵入した回数を考えてみてほしい。その度にレックサムの選手がヘディングでクリアするか、セカンドボールに反応していた」
チェルシーがFAカップで待ち受ける
レックサムは再びピッチに立つことを待ちきれないだろう。FAカップでチェルシーと対戦する彼らは、これまでの奇跡の物語の中で最大の試練に直面する。ブルーズはリアム・ローゼニアー監督の下で安定したスタートを切り、チャンピオンシップのチームに敗れる衝撃を味わいたくないはずだ。
ペドロ・ネトは自身とチームが今シーズンFAカップ制覇を強く望んでいると表明したが、レッド・ドラゴンズ（レックサム）はそう簡単に乗り越えられる相手ではない。パーキンソン監督率いるチームはイングランド2部リーグで最も好調なチームの一つであり、西ロンドンのクラブが少しでもミスを犯せば、その隙を突こうと狙っている。
ブルーズはまず、プレミアリーグでアーセナルとの対戦を突破しなければならない。アーセナルはローゼニアー監督就任後、ブルーズを唯一破ったチームだ。ガナーズは、リーズ・ユナイテッド戦で勝利し猛追するマンチェスター・シティに対し、再び5ポイント差をつけるべく意気込んでいる。
