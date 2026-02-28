勝利の鍵は1-0のリードを守り抜いた守備にあった。試合後、パーキンソン監督はレッド・ドラゴンズが大きなプレッシャーにさらされていたことを認めつつも、勝利を死守する強靭な精神力を示したと語った。

「今日は信じられないほどの粘り強さで勝利を掴んだ」と彼は語った。「試合にはいくつかの決定的瞬間があった。イッサ・カボレとジョージ・ドブソンの見事なブロック、そしてオリーの素晴らしいフィニッシュだ。

「アーサーは相手の最初の枠内シュートをセーブした——しかもそれは驚異的なセーブだった。ケアリーがそうした場面で脅威となることは承知していた。彼は低く鋭いシュートを足の間を狙って放ったが、アーサーが試合を決めるセーブを見せた」

さらに彼は、レックサムがゴールを守った方法を「並外れている」と評し、こう続けた。「ここに来る前から、セットプレーや通常のプレーにおける最初の接触が重要になると分かっていた。

今日、ボールがペナルティエリアに侵入した回数を考えてみてほしい。その度にレックサムの選手がヘディングでクリアするか、セカンドボールに反応していた」