プレミアリーグ、トッテナムのゴールキーパー、グイリェルモ・ヴィカリオについて「おっと」とコメントした物議を醸すSNS動画を削除を余儀なくされる

プレミアリーグ公式アカウント（Xで4490万人のフォロワーを誇る）は日曜夜、イタリア人GKの特に不運な瞬間を捉えた13秒動画を投稿した。 映像には、ヴィカリオがロングフリーキックを試みたものの、ボールが直接ピッチ外へ飛び出しフラムゴールキックとなった場面が収められていた。ライバルクラブのファンアカウントがこうしたミスを強調するのはよくあることだが、リーグ公式プラットフォームが加盟クラブの選手を嘲笑する「冗談」に加わるのは極めて異例だ。

動画に添えられたキャプションこそが真の怒りを招いた。「まさに作戦通り…」と書き添え、「ヴィカリオの興味深いフリーキック」と笑顔の絵文字を組み合わせたものだ。 投稿は「おっと」という言葉と笑顔の絵文字で締めくくられていた。この投稿は日曜夜10時55分（GMT）に公開され、瞬く間に拡散。約40万回の再生回数を記録したが、トッテナム関係者がトーンに不満を表明し迅速に正式な抗議を行った結果、月曜朝にリーグ運営側が削除した。