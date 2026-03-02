Getty Images Sport
プレミアリーグ、トッテナムのゴールキーパー、グイリェルモ・ヴィカリオについて「おっと」とコメントした物議を醸すSNS動画を削除を余儀なくされる
クレイヴン・コテージでの敗戦
イゴール・トゥドール監督率いるチームは、試合開始早々に2点のビハインドを背負うこととなった。ハリー・ウィルソンとアレックス・イウォビのゴールにより、フラワーズは34分までに2点を先制した。リシャルリソンが後半にヘディングで1点を返したものの、トッテナムは同点に追いつくことはできなかった。 この結果、トップリーグで 4 連敗となり、リーグ戦 10 試合連続の勝ちなしという不名誉な記録を更新しました。クラブは降格圏からわずか 4 ポイントしか離れておらず、公式リーグアカウントが的外れな投稿で事態に介入する前から、ファンたちの気分はすでに最悪でした。
物議を醸したソーシャルメディアの投稿
プレミアリーグ公式アカウント（Xで4490万人のフォロワーを誇る）は日曜夜、イタリア人GKの特に不運な瞬間を捉えた13秒動画を投稿した。 映像には、ヴィカリオがロングフリーキックを試みたものの、ボールが直接ピッチ外へ飛び出しフラムゴールキックとなった場面が収められていた。ライバルクラブのファンアカウントがこうしたミスを強調するのはよくあることだが、リーグ公式プラットフォームが加盟クラブの選手を嘲笑する「冗談」に加わるのは極めて異例だ。
動画に添えられたキャプションこそが真の怒りを招いた。「まさに作戦通り…」と書き添え、「ヴィカリオの興味深いフリーキック」と笑顔の絵文字を組み合わせたものだ。 投稿は「おっと」という言葉と笑顔の絵文字で締めくくられていた。この投稿は日曜夜10時55分（GMT）に公開され、瞬く間に拡散。約40万回の再生回数を記録したが、トッテナム関係者がトーンに不満を表明し迅速に正式な抗議を行った結果、月曜朝にリーグ運営側が削除した。
ファンが中立性の欠如を理由にリーグを非難
サッカー界からの反発はほぼ即座に起こり、各クラブのサポーターが中立の統括団体がなぜパロディアカウントのような振る舞いをするのか疑問を呈した。デイリー・ミラー紙が報じたように、ある観察者は削除前にこう指摘している。「私はスパーズのファンでもないが、これはただ…意地悪に思える？ 敵チームのアカウントが茶化すのは100%理解できるし評価もするが、公式のプレミアリーグアカウントが？ ヤバい」 この感情はプラットフォーム全体に広がり、ファンはリーグの主要なコミュニケーションチャネルに対し、より品位ある対応を要求した。
他の返信も動画投稿決定を同様に痛烈に批判。「公式プレミアリーグアカウント…よくやったな」とあるユーザーは皮肉を込めて述べた。 別のユーザーは「公式プレミアリーグアカウントにからかわれるなんて異常だ」と付け加え、さらに別のユーザーはアカウントの基本的な役割を疑問視した：「中立で公平であるべきじゃないのか？」不満を抱いたファンの最終的な総括はこうだった：「プレミアリーグが冗談アカウントを装うのは適切じゃないと思う。それ以上の存在であるべきだ」
イゴール・トゥドール監督と彼の率いるトッテナム・ホットスパーへのプレッシャーが高まっている
結局のところ、プレミアリーグが動画を削除した決定は、編集判断の過ちを認めた形となった。リーグはハイライトや軽妙なコンテンツで若年層の関心を引きつけるためソーシャルメディアを活用することが多いが、ビカリオに関する「おっと」というコメントは多くの人の許容範囲を超えた。 クラブが現在、スポーツ面での危機とリーグとの広報戦の両方に直面する中、イゴール・トゥドール監督と選手団が勝利を掴むプレッシャーはかつてないほど高まっている。彼らは降格圏から脱却すべく必死だ。
