Met Police/Getty
翻訳者：
プレミアリーグの監督、時速20マイル制限区域でのBMW運転事故を受け6ヶ月の運転禁止処分
- Getty Images
グラスナーがロンドン南部でスピード違反で捕まる
オーストリア人監督をめぐる最新の事件は2025年7月、グラスナーがロンドン南部のバーモンジーを車で走行中に発生した。午前7時30分直前にオールド・ケント・ロードを走行中、スピードカメラに記録されたのである。
グラスナーの機嫌は既に悪かった。わずか3日前に、2025年FAカップ決勝でマンチェスター・シティを破る歴史的勝利を収めたばかりのクリスタル・パレスが、ヨーロッパリーグからカンファレンスリーグへの降格を宣告されたばかりだったからだ。
宮殿の責任者は裁判所の審理なしに禁止処分を受け入れた
51歳の被告は、ウィレスデン治安判事裁判所に提出した書面で、1月27日に制限速度20マイルの区域で29マイルの速度違反を認めた。2月16日に提出した2通目の書簡では、公開法廷審理なしに免許停止処分が下されることを承諾した。再犯しないことを誓約し、免許停止を免れるべきだと当局を説得する試みも一切行わなかった。
グラスナーは次のように記した：「自身の行為に対する責任を全面的に認め、本件の重大性を理解しております。再発防止策を講じました。職務の性質上、問題解決に向けた措置を確実に実行します」
- Getty
グラスナーが運転禁止処分を受けた理由
イーグルスの監督は、過去の違反歴により免許停止処分が自動的に適用される見込みだった。グラスナーは当初、罰金を支払って問題を解決しようとしたが、ロンドン警視庁は速度違反の起訴を求める方針を明確にした。裁判官は6か月の免許停止処分を言い渡した。
担当官エミリー・デルロイはグラスナーの運転免許停止について次のように述べた。「支払いは完了し、免許証情報は電子登録のために提供されました。しかし、追加の減点により現在の免許証上の合計点数が12点以上となる見込みでした。返金が請求され、本件は起訴チームに回付され、簡易裁判通知書が発行されることになりました」
運転免許停止に加え、グラスナーは罰金660ポンド、訴訟費用130ポンド、被害者負担金264ポンドの支払いも命じられた。
グラスナーは夏にセルハースト・パークを去る
グラスナーは、マイケル・キャリックが暫定監督を務めるマンチェスター・ユナイテッドの空席となった常任監督職との関連が報じられているが、木曜日にパレスがロンドン近郊のライバル、トッテナムを訪問する際にベンチに復帰する。現在スパーズはプレミアリーグの降格圏からわずか2位差、1ポイント上回っているに過ぎない。
広告