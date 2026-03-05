プレミアリーグの監督、時速20マイル制限区域でのBMW運転事故を受け6ヶ月の運転禁止処分

イーグルスの監督は、過去の違反歴により免許停止処分が自動的に適用される見込みだった。グラスナーは当初、罰金を支払って問題を解決しようとしたが、ロンドン警視庁は速度違反の起訴を求める方針を明確にした。裁判官は6か月の免許停止処分を言い渡した。

担当官エミリー・デルロイはグラスナーの運転免許停止について次のように述べた。「支払いは完了し、免許証情報は電子登録のために提供されました。しかし、追加の減点により現在の免許証上の合計点数が12点以上となる見込みでした。返金が請求され、本件は起訴チームに回付され、簡易裁判通知書が発行されることになりました」

運転免許停止に加え、グラスナーは罰金660ポンド、訴訟費用130ポンド、被害者負担金264ポンドの支払いも命じられた。