プレミアリーグのクラブが、EFLクラブからアカデミーの有望選手を獲得する際の補償金に上限を設けることを提案

この新たな提案のタイミングは、2020年の英国のEU離脱後に変化したサッカー選手獲得の環境と密接に関連していると多くの専門家が指摘する。ブレグジット以降、FIFAとFAの規制により、英国クラブが欧州大陸から18歳未満の選手を獲得することが著しく困難になった。欧州の若手選手は、必要な統括団体の承認を得られなくなったのである。

その結果、富裕なトップクラブのスカウト活動は国内市場へ大きく軸足を移し、自国育成選手の価値が急騰した。プレミアリーグ幹部は厳格な移籍金上限を導入することで、若手育成予算の長期的な管理権を取り戻そうとしているが、批判派はこれが小規模な地域クラブに深刻な不利益をもたらすと強く警告している。