プレミアリーグのクラブが、EFLクラブからアカデミーの有望選手を獲得する際の補償金に上限を設けることを提案
ガーディアン紙の報道によると、プレミアリーグのクラブは、ユースアカデミーの有望選手獲得に伴う補償金の支払いを上限設定する提案をEFL（イングランド・フットボールリーグ）に正式に打診した。トップリーグは、下部リーグから国内で最も有望な10代の才能を獲得する際の費用高騰を抑制し、財政枠組みの近代化を目指している。この変更案は、競争激化する国内市場において、エリートクラブが財政面の予測可能性を強く求めていることを示している。
現在、アカデミー間での若手選手の移籍には、固定の育成補償金、出場回数連動ボーナス、売却益分配条項など複雑な仕組みが適用されている。売買クラブ間で合意に至らない場合、紛争は公正な価格を決定する独立機関「プロサッカー補償委員会」に付託される。しかしトップクラブは現在、この上限のない制度を厳格な上限額制度に置き換えるよう積極的に働きかけている。
ブレグジットの影響が国内の人材需要を押し上げる
この新たな提案のタイミングは、2020年の英国のEU離脱後に変化したサッカー選手獲得の環境と密接に関連していると多くの専門家が指摘する。ブレグジット以降、FIFAとFAの規制により、英国クラブが欧州大陸から18歳未満の選手を獲得することが著しく困難になった。欧州の若手選手は、必要な統括団体の承認を得られなくなったのである。
その結果、富裕なトップクラブのスカウト活動は国内市場へ大きく軸足を移し、自国育成選手の価値が急騰した。プレミアリーグ幹部は厳格な移籍金上限を導入することで、若手育成予算の長期的な管理権を取り戻そうとしているが、批判派はこれが小規模な地域クラブに深刻な不利益をもたらすと強く警告している。
EFLクラブが財政的影響について協議へ
この物議を醸す提案は、イングランドサッカーの財政的持続可能性が重大な岐路に立つ中、EFL首脳陣の机に届いた。EFLクラブの代表者は水曜日に会合を開き、若手育成戦略に関するより広範な議論の一環として、この問題を徹底的に協議する予定だ。現段階では、この上限案が正式な投票に付されることはない見通しだ。
代わりに水曜日の会合は、最も貴重なアカデミーの戦力が格安で引き抜かれることを懸念する下部リーグのオーナーたちにとって、重要な意見交換の場となる。提案されている上限は双方向で機能し、プレミアリーグクラブが放出した若手選手がサッカーのピラミッドを下る際にも影響を及ぼす。しかし補償金に明確な上限を設けることで最大の恩恵を受けるのは、エリートクラブである。
サッカーピラミッドの広範な見直し
アカデミー補償を巡る激しい議論を超えて、EFLは抜本的な構造改革の時期を積極的に進めている。木曜日には、チャンピオンシップのプレーオフを大幅に拡大する案についてクラブの投票が行われる見込みで、収益性の高いポストシーズン大会が6チーム制に拡大される可能性がある。この提案はすでにFA理事会で承認されており、正式導入に必要な3分の2の賛成票を獲得すると広く予想されている。
新プレーオフ方式では実質的に1試合制の準々決勝が追加され、5位チーム対8位チーム、6位対7位の組み合わせで勝者を決定。勝者は3位・4位クラブとの2試合制準決勝に進出する。さらに、新たな選手費用比率規制の導入も協議中であり、選手支出を売上高の85％に制限する方針だ。プレミアリーグとEFL双方は、これらの交渉に関するコメントを控えた。
