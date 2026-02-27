プレミアリーグのクラブがベティスのスターウインガーの要求額を把握、バルセロナは巨額の移籍金収入を待つ

ニューカッスルが獲得競争でリードしていると報じられているが、アストン・ヴィラ、ウェストハム、エバートンからの激しい競争に直面している。タイズサイドのクラブはスカウティングが最も進んでおり、重要な夏の移籍市場を前に、ワイドエリアにさらなる躍動感をもたらす理想的な選手としてアブデを評価しているという。

関心は英国諸島に留まらず、セリエAの強豪ナポリが欧州における主要な獲得競争相手として名乗りを上げている。アナリストらは、アブデが最終パスにおける些細な不安定さを解消し、90分間を通して集中力を維持する必要はあるものの、身体的・技術的により要求の厳しいリーグへの飛躍に備えが整ったと分析する。アフリカネイションズカップでの際立った活躍は、彼の急成長中の評価をさらに高める結果となった。