プレミアリーグのクラブがベティスのスターウインガーの要求額を把握、バルセロナは巨額の移籍金収入を待つ
イングランドのエリート層が「正気を失い始めている」
アブデは、カンプ・ノウで初めて頭角を現した当時から多くの人が期待していた決定的な選手へと成長しつつある。今シーズン、このウインガーはレアル・ベティスで26試合に出場し、すでに9得点を挙げるとともに6アシストを記録している。この向上した生産性は彼をベティスの攻撃の要へと変貌させ、最終ラインでの華麗なプレーを具体的な結果に結びつけられることを証明した。 イングランドからの報道によれば、彼は今夏の移籍市場で最も注目を集める選手の一人となる可能性がある。スペイン紙『スポルト』の報道によると、イングランドのトップクラブはモロッコ人選手の活躍に「熱狂し始めている」という。
プレミアリーグのビッグクラブがモロッコ人スター選手を巡って争奪戦を展開
ニューカッスルが獲得競争でリードしていると報じられているが、アストン・ヴィラ、ウェストハム、エバートンからの激しい競争に直面している。タイズサイドのクラブはスカウティングが最も進んでおり、重要な夏の移籍市場を前に、ワイドエリアにさらなる躍動感をもたらす理想的な選手としてアブデを評価しているという。
関心は英国諸島に留まらず、セリエAの強豪ナポリが欧州における主要な獲得競争相手として名乗りを上げている。アナリストらは、アブデが最終パスにおける些細な不安定さを解消し、90分間を通して集中力を維持する必要はあるものの、身体的・技術的により要求の厳しいリーグへの飛躍に備えが整ったと分析する。アフリカネイションズカップでの際立った活躍は、彼の急成長中の評価をさらに高める結果となった。
レアル・ベティスが要求を提示した
レアル・ベティスの技術スタッフは、先発メンバーの基盤となる選手を失うことに消極的だが、クラブ上層部は現実的な見方をしている。アンダルシアのクラブは1月の移籍市場で複数のオファーを断り、スポーツ目標を維持したと報じられているが、夏は状況が異なる。内部の議論では、同選手に対する高額な経済的提案を拒否することはほぼ不可能との見方が示されている。
現在イングランドで流れている移籍金は約4000万ユーロ。さらに移籍が実現すれば、アブデの年俸は500万～600万ユーロに達する見込みで、ベティスにとってこの金額を賄うのは困難だ。クラブは手中に「宝石」を抱えていることを認識しており、急速にリーガ・エスパニョーラで最も価値ある資産の一つとなりつつある才能から、利益を最大化するための姿勢を示している。
バルセロナ、財政面での追い風を受ける見込み
この展開を見守る最も関心のある観客はバルセロナだ。カタルーニャの巨人は、かつての選手に対する売却益の20％を依然として保有している。この割合は、ビトール・ロケのベティスへのローン移籍がシーズン途中で取り消された交渉の一環として最近調整されたものの、依然として繊細な財政状況を乗り切ろうとするクラブにとって重要な交渉材料となっている。
プレミアリーグのクラブが4000万ユーロの要求額を満たせば、バルセロナは即座に800万ユーロの資金注入を見込める。財政均衡を図り、リーガの厳格な給与総額規制を遵守せねばならないクラブにとって、アブデの台頭は予期せぬが歓迎すべき移籍収入となる。夏の移籍市場が近づく中、ベニート・ビジャマリン・スタジアムに注がれる視線は、どのプレミアリーグの強豪が先に折れるかを注視することになるだろう。
