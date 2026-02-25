Getty Images Sport
翻訳者：
プレストン監督、スヌープ・ドッグの訪問でスウォンジーのトンネルがマリファナの匂いで充満したと発言
空気の変化：ヘッキングボトムの生意気なスヌープ評価
火曜日のチャンピオンシップ、スウォンジー対プレストン戦（1-1の引き分け）の試合終了の笛が鳴ると、アウェイチームのポール・ヘッキングボトム監督は、世界的なスーパースターの異例の来場を即座に茶化した。特定の違法薬物への公然たる愛好で知られるスヌープの登場は、ロッカールーム付近の空気質の変化を予感させるものだった。 試合前の華やかな演出とスタジアム全体の雰囲気の変化について、プレストンの指揮官は周囲の状況について皮肉を交えた評価を下した。その発言は、ラッパーの個人的なブランドに精通する者にとって想像の余地をほとんど残さないものだった。
- Getty Images Sport
ヘッキングボトムの辛辣なトンネル暴露
「ジン・アンド・ジュース」のスターを囲む大騒ぎにもかかわらず、ヘッキングボトム監督はこの騒動にほとんど動じなかった。ただし、ある顕著な嗅覚的な詳細を除いては。 プレストン監督は、試合前のラッパーの入場行進がチームに与えた影響を軽視し、その騒音や演出は今シーズン前半に他の活気あるアウェイスタジアムで経験したものと変わらないと示唆した。しかし、両チームがピッチ上で激突する準備を整える中、彼を迎えた独特の香りに言及せずにはいられなかった。
1-1の引き分け後、メディア対応でヘッキングボトムは冗談めかしてこう語った。「唯一気づいた違いは、試合前のトンネルに漂っていた大麻の匂いだ。毎週ここに来る人間にとっては違うんだろうが、我々は毎週スウォンジーでプレーするわけじゃない。だから別に変わらないよ。 先日はイプスウィッチのアウェイ戦だったが、あちらのサポーターも騒いでいた。試合中ずっと騒音だった。ここでは我々が最後まで全員を静かにさせられたと思う」
スヌープ・ドッグが王様のような待遇を受ける
スヌープ・ドッグのスウォンジー・コム・スタジアム訪問は、冬季オリンピックでの注目すべき出演に続くものだった。クラブは彼の初来訪を忘れられないものにしようと手配した。 キックオフの約3時間前に到着したアメリカ人アーティストは、ファンに早めに着席し、タオルをくるくる回す演出を揃えて行うよう要請した。彼は2026年ストリートチルドレンワールドカップでウェールズ代表となる20人の若者が形成する栄誉の列をくぐり、ピッチに歩み出た。ウェールズのクラブ組織における自身の役割を完全に受け入れた姿だった。
クラブの伝統的な白を基調とした服装にスウォンジーのエンブレムをあしらったジャケットをまとったスヌープは、轟くロック音楽に包まれながら栄誉の周回を完了。 ラッパーはクラブのマスコット「シラール・ザ・スワン」と抱擁を交わし、20,233人の観客と交流する姿が見られた。彼の存在はホームチームに火をつけ、試合終了間際にリアム・カレンの同点ゴールで劇的な引き分けを奪う原動力となった。
- Getty Images Sport
マトスはオーナーの好影響を称賛する
スウォンジーのヴィトール・マトゥス監督は、著名な来訪者の影響力に感激し、試合終了のホイッスル後にラッパーがクラブの聖域に足を踏み入れたことを明かした。マトゥス監督はスヌープが単なる受動的な投資家ではないと強調し、彼がこのスポーツに抱く真摯な情熱と、自身の監督下でチームが成功することを願う姿勢を指摘した。 この劇的な結末は、ホームで9試合無敗を祝うオーナーグループの高揚感をさらに高める結果となった。
ロッカールームでの面会を振り返り、マトスは語った。「試合後、彼はロッカールームに来て選手たちと話をした。彼は私たちだけでなく（アメリカ）オリンピック代表チームとも関わりたいタイプだ。スポーツを愛し、スポーツ選手を愛している。クラブを愛し、街を愛し、ここにいたいと思っている。 これは全て前向きなことだ。彼はチームが正しいメンタリティを持っていると感じ、本当に満足していた。チームがさらに前進できると確信していたのだ」
広告