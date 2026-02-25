プレストン監督、スヌープ・ドッグの訪問でスウォンジーのトンネルがマリファナの匂いで充満したと発言

「ジン・アンド・ジュース」のスターを囲む大騒ぎにもかかわらず、ヘッキングボトム監督はこの騒動にほとんど動じなかった。ただし、ある顕著な嗅覚的な詳細を除いては。 プレストン監督は、試合前のラッパーの入場行進がチームに与えた影響を軽視し、その騒音や演出は今シーズン前半に他の活気あるアウェイスタジアムで経験したものと変わらないと示唆した。しかし、両チームがピッチ上で激突する準備を整える中、彼を迎えた独特の香りに言及せずにはいられなかった。

1-1の引き分け後、メディア対応でヘッキングボトムは冗談めかしてこう語った。「唯一気づいた違いは、試合前のトンネルに漂っていた大麻の匂いだ。毎週ここに来る人間にとっては違うんだろうが、我々は毎週スウォンジーでプレーするわけじゃない。だから別に変わらないよ。 先日はイプスウィッチのアウェイ戦だったが、あちらのサポーターも騒いでいた。試合中ずっと騒音だった。ここでは我々が最後まで全員を静かにさせられたと思う」