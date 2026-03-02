ブルーノ・フェルナンデスがマンチェスター・ユナイテッドに「君たちは俺を失っても余裕で補填できる」と冷酷に告げる　クラブのレジェンドは若手の代替選手獲得のため売却すべきと示唆

フェルナンデスは、マンチェスター・ユナイテッドが依然として高額な移籍金を要求できる立場にある中で、2025年に巨額の資金を投じるサウジ・プロリーグのクラブからオファーがあった際、退団を促されたことを明かした。

彼はCanal11にこう語った。「クラブ側からは『君が去っても我々にとって大した損失ではない』という雰囲気を感じた。少し傷ついたよ。傷つく以上に悲しい。なぜなら私は批判される要素など何もない選手だからだ。 私は常に準備ができていて、良い時も悪い時も必ず出場する。全力を尽くす。それなのに、周囲を見渡せば、クラブをそれほど大切にせず、クラブを守ろうともしない選手たちがいる…それが悲しいんだ。

「多くの選手のように『移籍したい、練習も嫌だ、2000万や3000万で出て、他でより多く稼ごう』と言えたかもしれない。でも私はそうしなかった。クラブへの共感と愛情が同じだと感じていたから、そんな立場にはなれなかった。 だが彼らにとって、お金が何よりも重要だという段階に到達した。クラブは俺を去らせたがっていた、それは確信している。理事会にもそう伝えたが、彼らは決断する勇気がなかったと思う。なぜなら監督が俺を必要としていたからだ。もし俺が去りたいと言えば、彼らは放出していただろう」