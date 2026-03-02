Getty
翻訳者：
ブルーノ・フェルナンデスがマンチェスター・ユナイテッドに「君たちは俺を失っても余裕で補填できる」と冷酷に告げる クラブのレジェンドは若手の代替選手獲得のため売却すべきと示唆
フェルナンデス主将：オールド・トラッフォードでの実り多い6年間
フェルナンデスは2020年1月、スポルティングからマンチェスター・ユナイテッドへ移籍金4700万ポンド（約6300万ドル）で加入した。イングランドサッカーに素早く適応し、いわゆる「夢の劇場」でキャプテン候補となるのに時間はかからなかった。5度のバロンドール受賞者である同胞クリスティアーノ・ロナウドが2021年に不運な形でマンチェスターに復帰した後もチームに残り、キャプテンマークを継承している。
この洗練されたプレイメーカーは317試合の出場で歴史を塗り替えてきたが、現在31歳。契約は2027年夏までで、12ヶ月の延長オプションは含まれているものの、現状ではそれ以上は未定である。
- Getty
フェルナンデス、マンチェスター・ユナイテッドが2025年の売却に前向きだったと主張
フェルナンデスは、マンチェスター・ユナイテッドが依然として高額な移籍金を要求できる立場にある中で、2025年に巨額の資金を投じるサウジ・プロリーグのクラブからオファーがあった際、退団を促されたことを明かした。
彼はCanal11にこう語った。「クラブ側からは『君が去っても我々にとって大した損失ではない』という雰囲気を感じた。少し傷ついたよ。傷つく以上に悲しい。なぜなら私は批判される要素など何もない選手だからだ。 私は常に準備ができていて、良い時も悪い時も必ず出場する。全力を尽くす。それなのに、周囲を見渡せば、クラブをそれほど大切にせず、クラブを守ろうともしない選手たちがいる…それが悲しいんだ。
「多くの選手のように『移籍したい、練習も嫌だ、2000万や3000万で出て、他でより多く稼ごう』と言えたかもしれない。でも私はそうしなかった。クラブへの共感と愛情が同じだと感じていたから、そんな立場にはなれなかった。 だが彼らにとって、お金が何よりも重要だという段階に到達した。クラブは俺を去らせたがっていた、それは確信している。理事会にもそう伝えたが、彼らは決断する勇気がなかったと思う。なぜなら監督が俺を必要としていたからだ。もし俺が去りたいと言えば、彼らは放出していただろう」
残留か移籍か：マンチェスター・ユナイテッドはフェルナンデスを留めるべきか、それとも売却すべきか？
フェルナンデスはそうした騒動を過去のものとし、今シーズン7得点13アシストを記録。マンチェスター・ユナイテッドはプレミアリーグ4位以内と2026-27シーズンのチャンピオンズリーグ出場権獲得を目指している。
欧州トップクラスの大会出場がフェルナンデスの満足度維持と現状維持に寄与するか問われた際（多くの関係者が「彼を失うのは致命傷」と指摘する中）、元レッドデビルズのウィング、シャープ（BetBrainとの提携で発言）はGOALにこう語った。「誰を失っても対応できる。クラブには偉大な選手たちが在籍し続けてきた。一人の選手だけが全てではない」
プレミアリーグ3度の優勝経験を持つシャープは、2026年の売却が理にかなう理由についてこう続けた。「チームにとって大きな損失ではあるが、ブルーノを売却すれば移籍市場で『新たなブルーノ』となる可能性を秘めた選手を獲得できる。彼ほど特別な選手はそういないだろうから、難しい問題だ。
もしトップ4入りを果たせば（現状では達成しそうだが）、それが彼の残留意欲を刺激するかもしれない。クラブは補強に乗り出し、本当に強力で才能ある選手を獲得するだろう。そうなれば、彼が残留を希望する可能性は十分にある。 問題は、クラブが彼の年齢と現在でも得られる移籍金を考慮して残留を望むか、それともその資金で新たな選手を獲得したいかだ。ファンは彼の残留を強く望んでいる。彼は現在信じられないほど好調だ。興味深い状況だ。」
- Getty
伝説を凌駕する：フェルナンデスのマンチェスター・ユナイテッドでの記録
フェルナンデスは今シーズン、マンチェスター・ユナイテッドで既に200ゴール関与を達成した。この記録達成速度はウェイン・ルーニーに次ぐ速さで、クリスティアーノ・ロナウド、ライアン・ギグス、ポール・スコールズといったレジェンドたちの記録をも上回っている。
直近の出場ではクリスタル・パレス戦（2-1勝利）でPKによる得点とアシストを記録。これでプレミアリーグ18試合で自ら得点を挙げ、チームメイトの得点をアシストしたことになる。これによりデビッド・ベッカム（17試合）を抜き、ライアン・ギグス（22試合）とウェイン・ルーニー（35試合）を追う形となった。
広告