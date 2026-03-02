ブカヨ・サカがバロンドール受賞か？アーセナルのスター選手がハリー・ケインやデクラン・ライスと最高賞を争うと予想される

2001年にオーウェンが歴史的な栄冠を手にして以来、同国出身選手がこの栄誉ある賞を獲得することはなかったが、25年に及ぶ干ばつがようやく終焉を迎えるのではないかという期待が非常に高まっている。ケインとライスが初期の議論を大きく占める中、エミレーツ・スタジアムから新たなエリート挑戦者が現れた。

アーセナルのウインガー、サカが代表チームメイトと並び、サッカー界最高の個人賞を争う存在として支持を集めている。元チェルシーFWでイングランド代表監督も務めたハッセルバインクは、24歳のサカが世界最高峰の選手たちと直接対等に渡り合えるレベルに達していると確信している。ハッセルバインクは、10月の授賞式を前に、サカの一貫性と極めて重要な存在感は無視できないと主張する。