ブカヨ・サカがバロンドール受賞か？アーセナルのスター選手がハリー・ケインやデクラン・ライスと最高賞を争うと予想される
英国の3選手が2026年バロンドール最有力候補に
2001年にオーウェンが歴史的な栄冠を手にして以来、同国出身選手がこの栄誉ある賞を獲得することはなかったが、25年に及ぶ干ばつがようやく終焉を迎えるのではないかという期待が非常に高まっている。ケインとライスが初期の議論を大きく占める中、エミレーツ・スタジアムから新たなエリート挑戦者が現れた。
アーセナルのウインガー、サカが代表チームメイトと並び、サッカー界最高の個人賞を争う存在として支持を集めている。元チェルシーFWでイングランド代表監督も務めたハッセルバインクは、24歳のサカが世界最高峰の選手たちと直接対等に渡り合えるレベルに達していると確信している。ハッセルバインクは、10月の授賞式を前に、サカの一貫性と極めて重要な存在感は無視できないと主張する。
ハッセルバインク、ハリー・ケインとデクラン・ライスを称賛
代表チームと密接に連携してきたハッセルバインクは、これらの選手たちの成長を直接目撃してきた。トークスポーツ・ブレックファスト番組で、このオランダ人元選手はケインとライスの両選手が経験している驚異的なシーズンを振り返った。ケインはドイツで脅威的な活躍を見せ、バイエルン・ミュンヘンが7度目の欧州制覇を目指す中、全大会通算45得点を記録している。
一方ライス選手はアーセナルの中盤を見事に支え、全大会通算4得点11アシストを記録。クラブの4冠達成の可能性を後押ししている。両者の比較を求められたハッセルバインクはこう語った。「デクラン・ライスはほぼ完璧だ。シーズン全体を通して可能な限り完璧なプレーを見せている。しかし一方で、ハリー・ケインがドイツで成し遂げていることを見れば——それはただただ驚異的だ。 だから、どちらを選んでも問題ない」と語った。
ブカヨ・サカがトップクラスの選手たちの仲間入りを果たす
ハッセルバインクはケインとライスの驚異的な功績を即座に称賛したが、会話はすぐに2026年ワールドカップに向けた英国の選手層の厚さへと移った。この部分で、元プレミアリーグ得点王はサカが世界の絶対的トップクラスに名を連ねると主張。若きウインガーが頻繁に話題に上るバロンドール候補者たちと同等の評価を受けるべきだと強調した。
このエリート層におけるサカの地位について、ハッセルバインクは揺るぎない賛辞を贈った。「先ほどハリー・ケインとライスについて、バロンドール候補として質問されたが、サカは彼らに非常に、非常に近い存在、あるいは同じグループに属するだろう。それほど高く評価している」と自信を持って述べた。これは経験豊富な指導者による絶大な支持表明と言える。
アーセナルで最高年俸のスター選手に報いる
サカがもたらす計り知れない影響力は、評論家からの称賛だけでなく、アーセナルチーム内での地位向上にも表れている。このダイナミックなウインガーは最近、高額な新契約を結びロンドンクラブへの長期的な将来を約束。エミレーツスタジアムで最高年俸選手となったことで、現在プレミアリーグを5ポイント差でリードするチームにとって彼が如何に不可欠かが浮き彫りになった。
昨季の驚異的な26得点貢献からやや減少したものの、今季36試合で8得点7アシスト（リーグ戦では各5得点5アシスト）を記録するサカの貢献は依然として決定的だ。アーセナルが国内タイトルを、バイエルン・ミュンヘンが欧州制覇を目指す中、サカ、ライス、ケインの三つ巴の争いはファンを魅了するだろう。3人のイングランド人スターが最高栄誉を争う構図は、まさに前代未聞である。
