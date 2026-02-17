ブカヨ・サカがアーセナルと長期契約を締結、クラブ史上最高年俸選手に

5月までにはまだ多くの試合が残されている。まずは水曜夜の最下位ウルブズ戦だ。この試合でサカらは、次節のシティ戦前に首位を7ポイント差に広げるチャンスを得る。アルテタ監督は、シーズン終盤の勝負どころを突破するために、チームの象徴的存在である彼の最高のコンディションに頼っていると認めている。

試合前記者会見で彼はこう語った。「状況次第では選手も動揺する。時には特定の役割を強いられることもあるが、ミケル［メリノ］は9番ポジションに驚くほど適応した。当時カイ［ハヴェルツ］とガビ［ジェズス］が不在だったからだ。今はミッドフィルダーに問題を抱えている」

選手たちは役割をこなしており、ブカヨは将来を見据えて考慮すべき存在だ。

特に選手たちが異なる戦術的役割にこれほど柔軟に対応している点は非常に好ましい。

「彼（ブカヨ）は（10番としてプレーすることを）好んでいると思うし、あらゆる挑戦を歓迎している。証明すべきことがあるのだと思う。それが彼に何かをもたらし、それは良い影響だ」