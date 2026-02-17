AFP
ブカヨ・サカがアーセナルと長期契約を締結、クラブ史上最高年俸選手に
サカの5年契約延長により、週給30万ポンド（約4,500万円）を超える報酬を得ることとなり、約1年にわたり続いた選手側とクラブ関係者との交渉に終止符が打たれた。彼は過去12ヶ月間でウィリアム・サリバ、ガブリエル、イーサン・ヌワネリ、マイルズ・ルイス＝スケリーらチームメイトに続き、クラブへの将来を誓約した。
今シーズン、サカは全大会通算33試合で7得点を記録。アルテタ監督の中核戦力として、近年アーセナルを欧州で支配的な存在へと押し上げた重要な役割を担い続けている。
アーセナル、4冠獲得へ本腰を入れる
サカの将来が確定したことで、ミケル・アルテタ監督は完全にサッカーに集中できる。チームは4つの戦線すべてで戦い続けている。アーセナルは週末のFAカップ5回戦を楽勝で突破し、リーグ1のウィガンを下してマンスフィールド・タウンとの対戦を決めた。
日曜日の試合でサカは起用されたが、スペイン人監督の下で新たなポジションでプレーした。エベレチ・エゼと並んで10番として起用され、より中央寄りの役割で非常に効果を発揮した。 この活躍を受け、ファンからはシーズン終了まで同ポジションでの起用を求める声が上がっている。アーセナルは現在、カラバオカップ（決勝でマンチェスター・シティと対戦）、プレミアリーグ、チャンピオンズリーグの4つの戦線での優勝を目指している。
アルテタ、アーセナルの逸材を称賛
5月までにはまだ多くの試合が残されている。まずは水曜夜の最下位ウルブズ戦だ。この試合でサカらは、次節のシティ戦前に首位を7ポイント差に広げるチャンスを得る。アルテタ監督は、シーズン終盤の勝負どころを突破するために、チームの象徴的存在である彼の最高のコンディションに頼っていると認めている。
試合前記者会見で彼はこう語った。「状況次第では選手も動揺する。時には特定の役割を強いられることもあるが、ミケル［メリノ］は9番ポジションに驚くほど適応した。当時カイ［ハヴェルツ］とガビ［ジェズス］が不在だったからだ。今はミッドフィルダーに問題を抱えている」
選手たちは役割をこなしており、ブカヨは将来を見据えて考慮すべき存在だ。
特に選手たちが異なる戦術的役割にこれほど柔軟に対応している点は非常に好ましい。
「彼（ブカヨ）は（10番としてプレーすることを）好んでいると思うし、あらゆる挑戦を歓迎している。証明すべきことがあるのだと思う。それが彼に何かをもたらし、それは良い影響だ」
ノース・ロンドン・ダービーに嵐が迫る
アーセナルは水曜日のミッドランドでの対戦相手を難なく突破できるはずだが、日曜日の宿敵トッテナム戦ははるかに厳しい試練となる。リリーホワイトズは現在16位に低迷し、プレミアリーグでまたしても苦しいシーズンを過ごしているが、トーマス・フランク監督を解任し、シーズン終了まで元ラツィオ、マルセイユ、ユヴェントスの指揮官イゴール・トゥドールを後任に据えた。
トゥドールは既に、特にホームでは攻撃的なサッカーで前線からプレスをかける戦術を意図していることを明言している。日曜日のトッテナム・ホットスパー・スタジアムでは熱狂的な観客が予想されるため、アーセナルは国内での調子がどうであれ、隣人であるライバルとの対戦では苦戦を強いられることを認識している。
しかし、サカがクラブとの契約をさらに5年延長し自信に満ちていることを考えれば、この難関を乗り越える可能性は依然としてアーセナル側に有利だと言える。
