FBL-EUR-C3-STUTTGART-CELTICAFP

ビデオ：マーティン・オニール、ロイ・キーンに続き「恥ずかしいクラブ」入り！ セルティック監督、記者会見での失態で謝罪を余儀なくされる

マーティン・オニールは、金曜日のオールドファーム戦前の記者会見中に携帯電話が鳴ったため、謝罪を余儀なくされた。セルティックの監督は、日曜日にライバルであるレンジャーズとスコットランド・プレミアシップの重要な一戦を控えて、リーグ首位のハーツに追いつくために両チームが奮闘している状況について話していた。しかし、73歳のオニールは、ジャケットのポケットの中で携帯電話が鳴ったため、話を中断せざるを得なかった。

    本当に申し訳ありません

    オニールはすぐに状況を理解し、電話を切ろうと携帯電話を取り出した。その瞬間、日曜日にアイブロックスで行われるライバル、レンジャーズとのリーグ戦に先立ち、質問をしていたジャーナリストの話を遮ってしまった。

    電話を素早く切ると、オニールは記者の方を向いて「本当に申し訳ありません。失礼な行為でした。お詫びします」と謝罪した。

    この出来事に不意を突かれたボイズの監督は、振り返って「質問したいことがあるのか？

    「規律のなさが！」

    その瞬間は、最近のロイ・キーンの失態を彷彿とさせた。彼は『ザ・オーバーラップ』の収録中に携帯電話が鳴り、アシュリー・コールの話を遮ったため、ウェイン・ルーニー、ゲイリー・ネヴィル、ジェイミー・キャラガーを大爆笑させたのだ。

    「なんて規律のなさだ！」とネヴィルが叫ぶと、キャラガーは頑固なキーンに電話をかけてきた人物が誰なのか知りたくてたまらなかった。

    元マンチェスター・ユナイテッドMFはこの失態に激怒し、後でこう語った。「俺の携帯はいつもオフにしてるんだ」とキーンは謝罪の代わりに言った。「本当に腹が立つよ。携帯は常にサイレントモードにしてるんだ」

    ルーニーは続けてこう付け加えた。「しかも彼［コール］はさっき『ベテラン選手から学ぶことが本当に大切だ』って言ってたんだぞ！」

    ネヴィルはさらに、キーンがイプスウィッチ監督時代に起きた類似の出来事を思い出させた。元DFは犯人を探ろうとしたが、キーンは記者会見で記者に電話をかけた人物をずっと後になってようやく知ったと明かした。

    「去年スカイでイプスウィッチの試合を担当したんだ」と彼は説明した。「電話が鳴った男が謝りに来た。記者が俺を探しに来たから、俺が尋ねたんだ。『なんで電源切らなかったんだ？何年も前の話だろ？』って。そしたら『緊張してて、どうすればいいか分からなかった』って言うんだ。でも彼は謝ってくれたし、俺も謝ったよ」

  • セルティック、木曜日の勝利に続きオールドファーム戦での勝利を目指す

    一方、オニール監督は、セルティックが木曜日にVfBシュトゥットガルトで1-0で勝利したことを受け、タイトル獲得への望みを高めてくれることを期待している。セルティックは、先週末のヒブス戦に1-2で敗れたため、リーグ首位のハーツに6ポイント差をつけられているが、ジャム・ターツより1試合少ない。

    オニール監督は、ヨーロッパリーグで合計4-1で敗退したにもかかわらず、ドイツチームに僅差で勝利した選手たちを称賛した。「チームには本当に満足している。先週の4点目は本当に落ち込んだが、今夜は早い段階でゴールを決め、少なくとも早い段階で失点しないよう戦えればと思った」とオニール監督は語った。

    「どうすればよいか？ルークが試合開始 1、2 分で素晴らしいゴールを決め、我々に追い上げのきっかけを与えてくれた。もちろん、試合中は時折プレッシャーにさらされることもあった。相手はホームでプレーしており、非常に優れたチームだ。私の見解では、彼らはこの大会で優勝する実力を十分に備えている。実際に優勝するかどうかはわからないが、優勝する実力は十分にある。

    しかし、選手たちは素晴らしい決意力を見せた。時には、本当に素晴らしいサッカーも展開した。全体としては、素晴らしい努力だった。選手たちは試合終了前に非常に疲れてしまい、プレスをかけるほど頻繁にボールを奪うことはできなかったが、全体としてはこれ以上ないほど満足している。

    「情熱と意欲は、結局のところ依然として重要な要素だ。もちろんそれだけで全ての試合に勝てるわけではない。実力を発揮し、プレッシャー下でプレーする能力も必要だ。だが苦境に立たされた時、それらは確かに力になる」

