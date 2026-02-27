ビデオ：マーティン・オニール、ロイ・キーンに続き「恥ずかしいクラブ」入り！ セルティック監督、記者会見での失態で謝罪を余儀なくされる

一方、オニール監督は、セルティックが木曜日にVfBシュトゥットガルトで1-0で勝利したことを受け、タイトル獲得への望みを高めてくれることを期待している。セルティックは、先週末のヒブス戦に1-2で敗れたため、リーグ首位のハーツに6ポイント差をつけられているが、ジャム・ターツより1試合少ない。

オニール監督は、ヨーロッパリーグで合計4-1で敗退したにもかかわらず、ドイツチームに僅差で勝利した選手たちを称賛した。「チームには本当に満足している。先週の4点目は本当に落ち込んだが、今夜は早い段階でゴールを決め、少なくとも早い段階で失点しないよう戦えればと思った」とオニール監督は語った。

「どうすればよいか？ルークが試合開始 1、2 分で素晴らしいゴールを決め、我々に追い上げのきっかけを与えてくれた。もちろん、試合中は時折プレッシャーにさらされることもあった。相手はホームでプレーしており、非常に優れたチームだ。私の見解では、彼らはこの大会で優勝する実力を十分に備えている。実際に優勝するかどうかはわからないが、優勝する実力は十分にある。

しかし、選手たちは素晴らしい決意力を見せた。時には、本当に素晴らしいサッカーも展開した。全体としては、素晴らしい努力だった。選手たちは試合終了前に非常に疲れてしまい、プレスをかけるほど頻繁にボールを奪うことはできなかったが、全体としてはこれ以上ないほど満足している。

「情熱と意欲は、結局のところ依然として重要な要素だ。もちろんそれだけで全ての試合に勝てるわけではない。実力を発揮し、プレッシャー下でプレーする能力も必要だ。だが苦境に立たされた時、それらは確かに力になる」