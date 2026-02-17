Getty
翻訳者：
ビクター・オシメン、ナポリが「犬のように扱った」と主張 人種差別的TikTok動画に言及
ユヴェントスはナイジェリアのスター選手オシメンを獲得しようとしていた
実績ある指揮官アントニオ・コンテが2024年夏にナポリの指揮を執り、オシメンにスタディオ・ディエゴ・アルマンド・マラドーナ残留を望んだ。しかし当時27歳の選手は既に移籍を決意しており、ユヴェントスがイタリア残留を働きかけていた。
ナイジェリア人ストライカーはガゼッタ・デロ・スポルト紙にこう語った。「今日、私はセリエAの他の2つのトップクラブにいたかもしれない」 ガラタサライとの交渉が始まる前に、[元ユヴェントス理事]ジュントーリからユベントス行きを打診する電話があった。クラブ関係者数名とも話した。彼らは興味を示したが、[ナポリ会長アウレリオ・デ・ラウレンティス]が私を離さないことは分かっていた。いずれにせよ、明確な関心は確かにあった。そしてユヴェントスから声がかかれば、何であれ腰を据えて話を聞くものだ」
- Getty
ナポリが投稿した人種差別的な動画に対するオシメンの反応
オシメンとナポリのデ・ラウレンティス会長の関係は、トルコの強豪ガラタサライとの最初のレンタル移籍合意が成立した時点で既に決裂していた。彼は2022-23シーズンにセリエAの得点王となり、全大会通算31得点を記録したが、状況は急速に悪化した。
2023年9月、ボローニャ戦でPKを外したオシメンをナポリが公式SNSで公然と嘲笑した。この投稿内容は多くの批判を招き、オシメンは去就を熟考する事態となった。
彼は続けた。「ファンには申し訳なく思っている。これまでこの件について語らなかったからだ。中には説明を求めて自宅まで来た者もいた。私は彼らに『私の立場になって考えてほしい』と伝えた。ナポリがTikTokにあの動画を投稿した時、何かが壊れたのだ」
「誰だってPKを外すことはある。誰だってそのことで嘲笑されることもある。だがナポリは私だけを標的にし、しかも特定の含みを持たせた形で嘲笑した。私は人種差別的な侮辱の被害者となり、決断を下した。去りたいと思った。インスタグラムからナポリのユニフォームを着た写真を削除した。彼らはその機会を利用してファンを私に対して敵対させた。考えてみてほしい、私にとって娘はナイジェリア人というよりナポリ人なのだと」
「あの件について公に謝罪した者は誰もいなかった。あの有名な動画の後、エドアルド・デ・ラウレンティス会長が何度か電話をかけてきた。それだけだ。その間、練習に遅刻したとか、チームメイトと口論したとかいう噂が流れた。全部嘘だ。サポーターには申し訳ないが、彼らの気持ちは理解できるし尊敬もしている。何があってもクラブを支えるのだから。彼らにとってナポリは何よりも優先されるのだ」
オシメンは新契約を結んだが、それでも移籍した
オシメンは2023年12月にナポリとの契約延長に署名したが、その条件は移籍金を高く維持するためだけに合意されたものだ。彼はナポリに残留しないことを知っていた。
彼は続けてこう語った。「翌夏に退団できるという紳士協定を結んでいたが、相手側は約束を完全に守らなかった。どこへでも送り込もうとし、犬のように扱った。『あっちへ行け、こっちへ行け、あれしろ、これをしろ』と。キャリアを築くために必死で努力してきたのに、そんな扱いは受け入れられなかった。俺は操り人形じゃない」
コンテ監督はオシメンの残留を説得できなかった。当時の話し合いについて彼はこう付け加えた。「もちろん、一部の人間は『彼が私を望んでいない』と言っていた。冗談じゃない？あの時点で私を欲しがらない監督がいるか？コンテ監督は着任早々、私をオフィスに呼び出し、状況を把握しているものの、それでも残留を望んでいると伝えた。
「彼と仕事を続けたかったと伝えたが、すでに決断は固まっていた。自分が幸せを感じられない場所で働き続けることは望まなかった」
- Getty Images
オシメンはトルコで笑顔を取り戻した
オシメンはガラタサライでの2シーズン目を迎えている。完全移籍が成立した後、63試合で52得点を記録している。
トルコでの経験について彼はこう語る。「愛せるクラブと街を見つけた。これは幸運だったかもしれない。イスタンブールに足を踏み入れた瞬間、ここでプレーした誰もがチームと人々に恋に落ちる理由がわかる。これほどの体験は初めてだった」
