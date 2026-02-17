ビクター・オシメン、ナポリが「犬のように扱った」と主張　人種差別的TikTok動画に言及

オシメンとナポリのデ・ラウレンティス会長の関係は、トルコの強豪ガラタサライとの最初のレンタル移籍合意が成立した時点で既に決裂していた。彼は2022-23シーズンにセリエAの得点王となり、全大会通算31得点を記録したが、状況は急速に悪化した。

2023年9月、ボローニャ戦でPKを外したオシメンをナポリが公式SNSで公然と嘲笑した。この投稿内容は多くの批判を招き、オシメンは去就を熟考する事態となった。

彼は続けた。「ファンには申し訳なく思っている。これまでこの件について語らなかったからだ。中には説明を求めて自宅まで来た者もいた。私は彼らに『私の立場になって考えてほしい』と伝えた。ナポリがTikTokにあの動画を投稿した時、何かが壊れたのだ」

「誰だってPKを外すことはある。誰だってそのことで嘲笑されることもある。だがナポリは私だけを標的にし、しかも特定の含みを持たせた形で嘲笑した。私は人種差別的な侮辱の被害者となり、決断を下した。去りたいと思った。インスタグラムからナポリのユニフォームを着た写真を削除した。彼らはその機会を利用してファンを私に対して敵対させた。考えてみてほしい、私にとって娘はナイジェリア人というよりナポリ人なのだと」

「あの件について公に謝罪した者は誰もいなかった。あの有名な動画の後、エドアルド・デ・ラウレンティス会長が何度か電話をかけてきた。それだけだ。その間、練習に遅刻したとか、チームメイトと口論したとかいう噂が流れた。全部嘘だ。サポーターには申し訳ないが、彼らの気持ちは理解できるし尊敬もしている。何があってもクラブを支えるのだから。彼らにとってナポリは何よりも優先されるのだ」