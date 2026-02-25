AFP
ビクター・オシメンの価値はガラタサライ移籍時の7500万ユーロから「倍増」した。副会長は2度の失敗を経て、ハカン・チャルハノールをインテルから引き抜くことを誓っている。
オシメン効果
この戦略の真珠たる存在がビクター・オシメンだ。ラムズ・パークへの完全移籍は既にビジネス上の名手の一手と証明されている。複数の欧州トップクラブからの関心にもかかわらず、このナイジェリア人ストライカーはナポリとの関係が崩壊した後、イスタンブールを選択。以来23試合で15得点を挙げている。7500万ユーロの投資を振り返り、カヴクチュはストライカーの市場価値について依然として強気だ。 「獲得時には狂気の投資と評する声も多かった。しかしビクターは価値を倍増させ、全ての批判を覆した。彼が世界最高峰のセンターフォワードの一人であることは明白だ。我々は共に偉大な目標を達成したい」とメディアに語った。
ハカン・チャルハノールの追跡
オシメンが最前線を牽引する一方、ガラタサライは既にイタリア・セリエAへの次なる大型補強を計画中だ。主たるターゲットはインテルのプレイメーカー、ハカン・チャルハノールである。トルコ代表選手は国民的英雄と見なされており、ガラタサライ首脳陣は彼を母国へ呼び戻す決意を固めている。 カヴクチュ会長は、クラブが既に2度のオファーを拒否されたことを明かした。直近の1月移籍市場では、中盤の要である彼のシーズン途中退団をインテルが許可しなかったという大規模な試みも含まれる。
カヴクチュ会長は過去の拒否に動じず、契約は「実現するか否か」ではなく「いつ実現するか」の問題だと主張する。「はい、1月にチャルハノールの獲得を再度試みました。 インテルの幹部と協議したが、ハカンは冬の移籍市場では移籍しないと伝えられた。我々は関心を隠したことはない。ハカンはトルコ代表の象徴であり、ガラタサライを応援している。時期はわからないが、いつか彼が我々のためにプレーする姿を見られると確信している」と副会長は付け加え、32歳の選手獲得に向けた明確な意思を示した。
オシメンの痛ましいナポリ退団
オシメン移籍の成功は、選手がナポリでの有害な環境から脱出したいという願望に基づいていた。 このストライカーは最近、特にクラブが投稿した物議を醸すSNS動画を受けて、パルテノーペイ（ナポリ）への深い不満を明かした。ナイジェリア代表選手は、在籍最終数ヶ月間ナポリが「犬のように扱った」と主張し、それがトルコ移籍を決断する大きな後押しとなった。イスタンブールに落ち着き、彼は世界サッカー界で最も恐れられるストライカーの一人となった当時の調子を取り戻しつつある。
これほど注目度の高い移籍交渉には、ナポリのアウレリオ・デ・ラウレンティス会長の悪名高い要求を乗り切る必要があった。カヴクチュ会長は、この取引がクラブの決意と財政基盤を試したと認めた。 「ナポリとの交渉ではオシメン獲得は複雑でしたが、これほどの高額取引では当然のことです。デ・ラウレンティス会長は価格を設定し、我々が提示した際には全額支払えることを確約させたかった。成功したことは大きな誇りです。我々のクラブの力を皆に示すことができたからです」と彼は説明した。
欧州の経済大国を築く
クラブの補強戦略は、インテルで3年間プレーしたヘッドコーチ、オカン・ブルクの影響を強く受けている。この繋がりにより、マウロ・イカルディ、ルーカス・トレイラ、ノア・ラングら元セリエAのスター選手でチームが構成されている。ラングは最近ナポリからレンタル移籍で加入し、クラブでの欧州デビュー戦でユヴェントス相手に2得点を挙げるなど、早くも存在感を示している。 カヴクチュ氏は、トルコ側がシーズン終了時にこのオランダ人ウインガーの買い取りオプションを所有していることを確認した。
最終的には、ガラタサライがレアル・マドリードやパリ・サンジェルマンといったクラブと肩を並べることを目標としている。カルハノグルのような、すでに実績のあるスター選手やアイコン的な選手を獲得することで、クラブはヨーロッパのエリートクラブとの差を埋めることができると確信している。「数年はかかるだろうが、このプロジェクトは順調に進んでいる。 我々のファンは世界中に広がっており、イスタンブールではすぐに落ち着くことができる。我々が選手たちに我々の計画を提示すると、彼らが我々のためにプレーすることを拒否するのは難しい」とカヴクチュは締めくくり、最近のユヴェントス戦での勝利はほんの始まりに過ぎないことをヨーロッパの他のクラブに警告した。
