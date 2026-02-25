ビクター・オシメンの価値はガラタサライ移籍時の7500万ユーロから「倍増」した。副会長は2度の失敗を経て、ハカン・チャルハノールをインテルから引き抜くことを誓っている。

クラブの補強戦略は、インテルで3年間プレーしたヘッドコーチ、オカン・ブルクの影響を強く受けている。この繋がりにより、マウロ・イカルディ、ルーカス・トレイラ、ノア・ラングら元セリエAのスター選手でチームが構成されている。ラングは最近ナポリからレンタル移籍で加入し、クラブでの欧州デビュー戦でユヴェントス相手に2得点を挙げるなど、早くも存在感を示している。 カヴクチュ氏は、トルコ側がシーズン終了時にこのオランダ人ウインガーの買い取りオプションを所有していることを確認した。

最終的には、ガラタサライがレアル・マドリードやパリ・サンジェルマンといったクラブと肩を並べることを目標としている。カルハノグルのような、すでに実績のあるスター選手やアイコン的な選手を獲得することで、クラブはヨーロッパのエリートクラブとの差を埋めることができると確信している。「数年はかかるだろうが、このプロジェクトは順調に進んでいる。 我々のファンは世界中に広がっており、イスタンブールではすぐに落ち着くことができる。我々が選手たちに我々の計画を提示すると、彼らが我々のためにプレーすることを拒否するのは難しい」とカヴクチュは締めくくり、最近のユヴェントス戦での勝利はほんの始まりに過ぎないことをヨーロッパの他のクラブに警告した。