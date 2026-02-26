ハンス・フリック監督は、ラミン・ヤマルが交代に示した反応について言及。バルセロナ指揮官は、自身の決断が常に批判を招くことを認識している。

フリック監督は、アカデミーの宝石と呼ばれる選手を起用する場合でも、選手交代を行う権利を即座に擁護した。選手の反応は自然なものだと認めつつも、個人よりも集団の重要性を強調した。 「バルサでは、ラミネを交代させると、彼の行動や反応が注目されるのは承知している。これは試合の一部だ。ピッチを離れるサッカー選手が不満を抱くのは当然だが、結局は出場に値する別の選手がいて、それを受け入れねばならない。とはいえ、その気持ちは理解できる」とドイツ人監督は付け加えた。

監督は、ラ・マシア出身選手が中心となったチームとの協働に喜びを表明し、結束力を最大の強みと位置付けた。ヤマル、パウ・クバルシ、マルク・ベルナルらが一体となって機能する様子を例示し、フリックはこう語った。「最も重要なのは選手たちだ。コーチ陣は彼らのために存在し、成長を助け、日々競争を促すためにいる。 ラミン、クバルシ、ベルナルらが同じようにチームとして行動する姿が見える。これが最も重要であり、バルサを特別なものにしている。一つのユニットとして、100％の力でトレーニングし、試合では100％の力を発揮するのだ」 若くして経験豊富な選手たちが、向上心を持って戦う姿を見るのは素晴らしい。トロフィーを掲げる瞬間や勝利後の写真撮影——その姿に驚かされた。彼らは競争を楽しみ、良いプレーをした時にこそ祝うのだ。それが彼らの本質だ」