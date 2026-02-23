Getty
ハンジ・フリック監督、レバンテ戦での交代に激怒したバルセロナの若き天才ラミン・ヤマルに明確なメッセージを送る
ヤマルは試合の毎分毎秒をプレーしたい
ヤマルは世界サッカー界で最も刺激的な才能の一人としての評価を高め続けている。彼は今後、複数回のバロンドール受賞者となることが期待されている。しかし、彼の姿勢や、自身の過剰な期待に飲み込まれない必要性について、時折疑問が投げかけられることもある。
フリック監督はその点について懸念していない。カンプ・ノウの関係者たちは、気まぐれな背番号10が試合の全分間に出場したいと望む姿勢をむしろ好意的に捉えている。レバンテ戦で3点のリードを奪った後、ヤマルに短い休息を与える余裕があったほどだ。
フリック、ヤマルの交代に不満を示す
ヤマルは81分にフェルミン・ロペスのアシストを決め、バルサの3点目を記録。これで彼の今日の役目は果たされた。しかし試合終了の笛が鳴る前にベンチに座らされたことに、若き選手は明らかに苛立ちを隠せなかった。
フリック監督は試合後、ヤマルの行動について記者団に問われると「どんな反応？怒っていた？それは普通のことだ。私にとって最も重要なのは勝利であり、[ルーニー]・バルジのような出場に値する選手がいることだ」と即座にドラマを否定した。
「彼が途中出場した時の姿勢は良かった。それだけだ。君たちはラミンの行動を何でも大げさに騒ぎ立てる。交代で不満なら、それは人間らしい反応だ」
ティーンスターのベルナルが再びバルセロナの注目を集める
バルセロナの勝利により、彼らはリーガ首位に返り咲き、クラシコライバルであるレアル・マドリードに1ポイント差をつけた。マルク・ベルナルの早い時間帯のゴールがレバンテ戦での流れを作り、チームの緊張を和らげる助けとなった。
フリック監督は続けた。「早い時間帯の得点が非常に重要だった。開始直後から我々の自信が表れていた。試合が進むにつれ、チームは向上し、勝利に値する内容だった」
さらに、18歳のアカデミー出身者であるベルナルが中盤の要として先発起用された勝利への貢献について言及。「低いブロックで戦う場合、セカンドラインから上がるミッドフィルダーのサポートが必要だ。マルクは将来有望な選手だ。健康を維持できれば輝かしい未来が待っているだろう」
フリック監督はカタルーニャで主力選手としての役割を成長させ続ける若手の総合的なパフォーマンスについて補足した。「彼は素晴らしい仕事をした。ボール保持時にチームに構造をもたらし、常に自分がいるべき場所を理解し、ボールをコントロールしている。彼のプレーを見るのは楽しい」
オランダ代表のフレンキー・デ・ヨングが、ポルトガル代表の万能選手ジョアン・カンセロのアシストからバルセロナの2点目を決めた。31歳のこのサイドバックはクラブでの2度目の在籍期間を迎えており、攻守両面で大きな影響力を発揮している。
フリック監督は元マンチェスター・シティ／アル・ヒラルDFを称賛しこう語った。「彼は素晴らしかった。チャンスを創出する——まさに私が求めるプレーだ。彼の強みを発揮した。我々を大きく助けてくれるだろう」
優勝争い：レアル・マドリード敗戦でバルセロナがリーガ首位に返り咲き
バルセロナは今シーズン、国内王座の防衛を目指すため、まだ13試合のリーガ・エスパニョーラを戦わねばならない。フリック監督は首位奪還を果たし、再び優勝争いの最前線に立つことを喜んでいる。ドイツ人指揮官は首位返り咲きについてこう語った。「重要で前向きなことだ。土曜日の結果を受けてチャンスが訪れ、我々はそれを生かした。だがまだ道のりは長い。今日は必要な反応を示せた」
レアル・マドリードは直近の試合でオサスナに2-1で意外な敗戦を喫し、バルサに追い上げの隙を与えた。フリック監督率いるチームは土曜日にビジャレアルをホームに迎える。その後、コパ・デル・レイ準決勝第2戦をアトレティコ・マドリードと戦うが、現在合計スコア0-4で劣勢に立たされている。
