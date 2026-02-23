ハンジ・フリック監督、レバンテ戦での交代に激怒したバルセロナの若き天才ラミン・ヤマルに明確なメッセージを送る

バルセロナの勝利により、彼らはリーガ首位に返り咲き、クラシコライバルであるレアル・マドリードに1ポイント差をつけた。マルク・ベルナルの早い時間帯のゴールがレバンテ戦での流れを作り、チームの緊張を和らげる助けとなった。

フリック監督は続けた。「早い時間帯の得点が非常に重要だった。開始直後から我々の自信が表れていた。試合が進むにつれ、チームは向上し、勝利に値する内容だった」

さらに、18歳のアカデミー出身者であるベルナルが中盤の要として先発起用された勝利への貢献について言及。「低いブロックで戦う場合、セカンドラインから上がるミッドフィルダーのサポートが必要だ。マルクは将来有望な選手だ。健康を維持できれば輝かしい未来が待っているだろう」

フリック監督はカタルーニャで主力選手としての役割を成長させ続ける若手の総合的なパフォーマンスについて補足した。「彼は素晴らしい仕事をした。ボール保持時にチームに構造をもたらし、常に自分がいるべき場所を理解し、ボールをコントロールしている。彼のプレーを見るのは楽しい」

オランダ代表のフレンキー・デ・ヨングが、ポルトガル代表の万能選手ジョアン・カンセロのアシストからバルセロナの2点目を決めた。31歳のこのサイドバックはクラブでの2度目の在籍期間を迎えており、攻守両面で大きな影響力を発揮している。

フリック監督は元マンチェスター・シティ／アル・ヒラルDFを称賛しこう語った。「彼は素晴らしかった。チャンスを創出する——まさに私が求めるプレーだ。彼の強みを発揮した。我々を大きく助けてくれるだろう」