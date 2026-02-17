ハンジ・フリック監督、ジローナ戦敗北でバルセロナの「数多くのミス」を痛烈批判　審判の誤審を「言い訳」に使うことを拒否

カタルーニャ・ダービーでバルセロナはつまずき、リードを守れずにエスタディ・モンティリビで2-1の敗戦を喫した。ドラマとチャンスを逃した試合となった。アウェーのバルサは60分目前に先制点を奪う。クンデのクロスにディフェンダーのクバルシがヘディングで合わせ、ゴール上隅に流し込んだ。しかし喜びは束の間、ジローナが即座に反撃。トマ・ルマルが押し込んで同点とし、ホームサポーターを沸かせた。

試合は86分、物議を醸す中で決着がついた。途中出場のベルトランが決勝点を叩き込んだのだ。 バルセロナの選手たちは激怒した。得点前のプレーでクンデがクラウディオ・エチェベリにファウルされたと主張したが、主審はプレーを続行させ、VAR確認後も得点は認められた。さらに混乱を招いたのは、ロカがロスタイムにラミン・ヤマルへの危険なタックルで一発退場を宣告され、ジローナが10人で試合を終えたことだ。

攻撃の鈍さと致命的なミスが目立ったこの夜は、バルサにとって苛立たしいものとなった。特にヤマルは不運で、スコアが0-0のままだった前半にPKをポストに当てて失敗している。