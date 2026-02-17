Getty Images
ハンジ・フリック監督、ジローナ戦敗北でバルセロナの「数多くのミス」を痛烈批判 審判の誤審を「言い訳」に使うことを拒否
モンティリビでのダービー敗戦に落胆
カタルーニャ・ダービーでバルセロナはつまずき、リードを守れずにエスタディ・モンティリビで2-1の敗戦を喫した。ドラマとチャンスを逃した試合となった。アウェーのバルサは60分目前に先制点を奪う。クンデのクロスにディフェンダーのクバルシがヘディングで合わせ、ゴール上隅に流し込んだ。しかし喜びは束の間、ジローナが即座に反撃。トマ・ルマルが押し込んで同点とし、ホームサポーターを沸かせた。
試合は86分、物議を醸す中で決着がついた。途中出場のベルトランが決勝点を叩き込んだのだ。 バルセロナの選手たちは激怒した。得点前のプレーでクンデがクラウディオ・エチェベリにファウルされたと主張したが、主審はプレーを続行させ、VAR確認後も得点は認められた。さらに混乱を招いたのは、ロカがロスタイムにラミン・ヤマルへの危険なタックルで一発退場を宣告され、ジローナが10人で試合を終えたことだ。
攻撃の鈍さと致命的なミスが目立ったこの夜は、バルサにとって苛立たしいものとなった。特にヤマルは不運で、スコアが0-0のままだった前半にPKをポストに当てて失敗している。
優勝争いに暗雲が立ち込める
この敗戦はフリック監督の優勝への望みに大きな打撃を与え、勢いを宿敵に完全に移した。この敗北により、バルセロナはリーガ首位でレアル・マドリードに2ポイント差をつけられることとなり、シーズンが佳境を迎える中で決定的な差となる可能性がある。レアルがリーグ戦で8連勝という驚異的な安定感を示す中、降格争いをしているチームに勝ち点を落とすことは、バルサにとって許されない後退だ。
「特に中盤でのポジショニングが良くなかった」とフリック監督は試合の感想を問われて語った。「守備が広すぎた。落ち着く必要がある。多くのミスを犯した。長い一週間が待っている。選手たちに2日間の休みを与え、リセットして改善する時間を与える。まだ長い道のりだ。我々は現在2位にいる」
フリックは「安易な道」を選ばない
選手たちが決勝点に明らかな不満を抱いていたにもかかわらず、フリック監督は試合後の記者会見で審判の判定を盾にすることは拒んだ。クンデへのファウル疑惑について問われると、ドイツ人指揮官はファウルに見えたと認めつつも、それを言い訳にすることは間違っていると主張した。
「どう思う？ファウルだろ？これ以上言う必要はない」と述べ、続けてこう付け加えた。「我々が良いプレーをしていたなら、この判定を批判できたかもしれない…だが言い訳に使われたくない」
一方、ジローナのミシェル監督は、チームの勝利の正当性を即座に擁護し、結果が単一の笛に左右されたという見解を退けた。「我々が目撃したスペクタクルの後で、たった一つのプレーについて語るのは不公平だと思う」とミシェルは主張した。
天才児にとって珍しい失敗
ヤマルのPK失敗は、バルセロナにとって驚異的存在だった若きスーパースターにとって珍しい失敗の瞬間となった。普段は年齢を超えた落ち着きを見せるウインガーが、チームをリードするチャンスを逃した。この瞬間が、ダービーの様相を一変させる可能性を秘めていた。
ジローナにとってこの勝利は歴史的であり、残留争いにおいて統計的にも極めて重要だった。ミシェル監督は「今季最高の試合」と評したが、降格圏付近で苦戦していたチームにとっては大げさな表現とも言える。バルセロナ撃破は単なる士気向上にとどまらず、勝ち点3で12位に浮上。降格圏に5ポイントの差をつけ、シーズンの流れを変える可能性を秘めた勝利となった。
リセットして回復する時だ
バルセロナは今、この小さなスランプがシーズン全体を台無しにする前に食い止めようと、重要な反省期間を迎えている。フリック監督は過酷な一週間を経て、選手たちに「リセットと改善」のための2日間の休みを与えると約束した。コーチングスタッフはこの期間を活用し、モンティリビでの失点につながった守備のミスを分析するとともに、今後の課題に備える。
しかし、復帰選手という光明が地平線に見えている。フリック監督は主力選手の復帰が目前であることをほのめかし、特にペドリとマーカス・ラッシュフォードが間もなく復帰する可能性に言及した。これはジローナ戦で中盤と攻撃陣が深刻に欠いていた火花と安定感をもたらすだろう。
今後の試合日程を見ると、首位奪還を目指すバルセロナにこれ以上ミスは許されない。日曜日にホームでレバンテを迎え撃つ一戦は、レアル・マドリードへのプレッシャーを維持するため、今や絶対に勝たねばならない試合となっている。
