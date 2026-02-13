ブルーズの監督リアム・ローゼニアーは、2022年から2024年までタイガースを指揮した経験を持つ人物としてMKMスタジアムに帰還した。

彼は次のように語った。「前半の選手たちの取り組みと姿勢には大いに満足している。厳しい試合だった。ハルには称賛を送りたい。彼らはチャンピオンシップで快進撃を続けており、今年のプレミアリーグ昇格を心から願っている。しかし我々の姿勢と試合への取り組みにより、常に質の高さが発揮され、それが今夜の基盤となったのだ」

我々は素晴らしい90分間を過ごした。もちろん毎試合の毎分が完璧であってほしいが、改善点は多い。しかしチームとしてのスタートとしては満足している。

ペドロ・ネトは傑出していた。彼は非常に努力家で、卓越した能力の持ち主だ。今日彼が得点を挙げた姿を見て嬉しく思う。全員が互いのために本当に、本当に懸命に戦った。

「最も喜ばしい点はメンタリティだ。選手たちはクラブの名に恥じない戦いぶりを見せた。成功に必要な精神的な集中力という点で、非常に強いパフォーマンスだった」

ロゼニオール監督はまた、多くの家族が観戦に来ていたことを認め、「20人以上の家族が来ていました。このクラブは私だけでなく、様々な理由で家族にとっても大きな意味を持っています。クラブからの歓迎に心から感謝していますし、両チームのサポーターから温かい歓迎を受けたことも嬉しかったです」と付け加えた。