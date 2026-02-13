Getty Images Sport
ハル・シティ、FAカップ敗戦時の差別的チャントで逮捕者発生を確認
ハル、逮捕が確認された
アスレティック誌によると、ハルFCは差別的なチャントを叫んだサポーターが逮捕されたと発表した。西ロンドンの対戦相手に向けたこのチャントは同性愛者差別的な内容だった。最初に場内放送で警告が発せられ、チャントを止めるよう求めるとともに、従わない場合は逮捕される可能性があると通告された。後半には追加のアナウンスが行われ、一部のサポーターが拘束されたことが確認された。
英国検察庁は2022年、このチャントで使用された特定の歌詞（男性性労働者に関するもの）が同性愛者差別的な侮蔑表現に該当することを確認しており、これにより当該表現を使用した者は起訴の対象となる。
先例
リバプールサポーターのポール・ボードマンは、近くの駅でこのチャントを叫んでいるのが聞こえたため、ウェンブリー・スタジアムへの入場を禁止された。脅迫的発言を使用した罪を認め、500ポンドの罰金を科された。
その夜、ハルはペドロ・ネトのハットトリックを含む4-0で敗北したが、セルゲイ・ヤキロビッチ監督は惨敗にもかかわらずチームの奮闘を称賛した。
彼は次のように述べた。「守備面での戦術計画は良かった。カウンター攻撃時の判断をもう少し改善できれば、より良いプレーができたかもしれない。
我々にもチャンスはあったが、チェルシーにもあった。ペドロ・ネトのゴールは見事だった。2点目はコーナーキックから安易に決められた。彼らはボール保持が非常に優れている。我々のミスを突こうとした。少なくとも1点は取るべきだったと思うが、このプレーを続ければチャンピオンシップで好位置につけられるだろう。
決して諦めない姿勢は、今後の試合で我々がどう戦うべきかの良い手本となるだろう。
「今は休息が必要だ。この時間を活かして、QPR戦に向けてさらに万全の準備を整える」
チェルシーの大勝
ブルーズの監督リアム・ローゼニアーは、2022年から2024年までタイガースを指揮した経験を持つ人物としてMKMスタジアムに帰還した。
彼は次のように語った。「前半の選手たちの取り組みと姿勢には大いに満足している。厳しい試合だった。ハルには称賛を送りたい。彼らはチャンピオンシップで快進撃を続けており、今年のプレミアリーグ昇格を心から願っている。しかし我々の姿勢と試合への取り組みにより、常に質の高さが発揮され、それが今夜の基盤となったのだ」
我々は素晴らしい90分間を過ごした。もちろん毎試合の毎分が完璧であってほしいが、改善点は多い。しかしチームとしてのスタートとしては満足している。
ペドロ・ネトは傑出していた。彼は非常に努力家で、卓越した能力の持ち主だ。今日彼が得点を挙げた姿を見て嬉しく思う。全員が互いのために本当に、本当に懸命に戦った。
「最も喜ばしい点はメンタリティだ。選手たちはクラブの名に恥じない戦いぶりを見せた。成功に必要な精神的な集中力という点で、非常に強いパフォーマンスだった」
ロゼニオール監督はまた、多くの家族が観戦に来ていたことを認め、「20人以上の家族が来ていました。このクラブは私だけでなく、様々な理由で家族にとっても大きな意味を持っています。クラブからの歓迎に心から感謝していますし、両チームのサポーターから温かい歓迎を受けたことも嬉しかったです」と付け加えた。
次に何が来るのか？
チェルシーは次節バーンリーと対戦し、チャンピオンズリーグ出場権獲得への野望をさらに前進させようとしている。ローゼニオ率いるチームは現在5位で、4位のマンチェスター・ユナイテッドに1ポイント差で迫っている。
