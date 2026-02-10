デ・リフトは、ユナイテッドのディフェンスにおいて重要なリーダーとして台頭してきたが、マギーがマルティネスと良好な連携を見せているため、このオランダ人選手は、怪我から回復した後、チームに復帰するために戦わなければならない状況にある。

元ユナイテッドのディフェンダー、ウェス・ブラウンは最近、マグワイアの新契約を支持し、次のように述べています。「もしアモリムがまだその職に就いていたら、マグワイアは間違いなく新契約は得られなかったでしょう。しかし、マイケル・キャリックが就任し、ハリーがプレーし、デ・リフトやヨロ、そして素晴らしい若手ディフェンダーたちも活躍しています。ですから、これは大きな決断です。 マイケル次第なら、彼はマギーアを留めておきたいと思うだろう。なぜなら、彼は仕事をこなせることを証明しているからだ。それはとても単純な話だ。

「ハリーが現在見せるプレーぶりから、裏では他のクラブが夏の移籍市場で彼を獲得しようと熱心に交渉しているに違いない」