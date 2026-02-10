Getty Images Sport
ハリー・マグワイア残留か？！批判を浴び続けたマンチェスター・ユナイテッドDF、マイケル・キャリック監督下での驚異的な復活劇を経て新契約獲得へ
キャリックの就任を受け、マグワイアがマンチェスター・ユナイテッドのチームに復帰
マグワイアの経験とリーダーシップは、ルベン・アモリム前監督から高く評価されていた。ただし、常にレギュラーとして先発出場していたわけではない。近年ではマタイス・デ・リフトやレニー・ヨロといった選手が獲得されているが、マグワイアは守備陣において安定した存在であり続け、前シーズンは全大会通算40試合に出場し、4得点を挙げている。
イングランド代表DFが新契約を締結へ
デイリー・メール紙によると、マグワイアは最近の好調なパフォーマンスが評価され、新たな契約を獲得する見通しだ。同紙は、今夏に現行契約が満了する元レスター・シティのスター選手に対し、新契約が提示される可能性が「ますます高まっている」と報じている。
マグワイアは現在週給18万ポンド（約3,200万円）の契約を結んでおり、2019年にレスターから8000万ポンド（約120億円）でマンチェスター・ユナイテッドに移籍して以来、可能な限りオールド・トラッフォードに留まりたい意向とみられている。 新契約の給与額と契約期間については、双方が合意点を見いだせる見込みと報じられている。マグワイアはクラブで全大会通算260試合に出場し、2022-23シーズンのカラバオカップと2023-24シーズンのFAカップを制している。
このセンターバックは既に欧州各クラブと新契約交渉を行う自由を有しており、イタリアの強豪ACミランが1月の移籍期間中にユナイテッドと接触したとみられている。ブレンダン・ロジャーズ監督率いるサウジ・プロリーグのアル・カディシアも関心を示していると報じられている。
デ・リフト不在の中、マグワイアが活躍
デ・リフトは、ユナイテッドのディフェンスにおいて重要なリーダーとして台頭してきたが、マギーがマルティネスと良好な連携を見せているため、このオランダ人選手は、怪我から回復した後、チームに復帰するために戦わなければならない状況にある。
元ユナイテッドのディフェンダー、ウェス・ブラウンは最近、マグワイアの新契約を支持し、次のように述べています。「もしアモリムがまだその職に就いていたら、マグワイアは間違いなく新契約は得られなかったでしょう。しかし、マイケル・キャリックが就任し、ハリーがプレーし、デ・リフトやヨロ、そして素晴らしい若手ディフェンダーたちも活躍しています。ですから、これは大きな決断です。 マイケル次第なら、彼はマギーアを留めておきたいと思うだろう。なぜなら、彼は仕事をこなせることを証明しているからだ。それはとても単純な話だ。
「ハリーが現在見せるプレーぶりから、裏では他のクラブが夏の移籍市場で彼を獲得しようと熱心に交渉しているに違いない」
トップ4争いが激化、レッドデビルズがチャンピオンズリーグ出場権を狙う
キャリックがシーズン終了までの暫定監督に就任して以来、ユナイテッドは圧倒的な強さを見せている。元ユナイテッドMFの指揮下での初戦と第2戦でマンチェスター・シティとアーセナルを破る番狂わせを演じ、さらにフラムとトッテナム・ホットスパーにも勝利した。これらの成功により、レッドデビルズはプレミアリーグで4位に躍進。週半ばの試合日程を前に、火曜夜のウェストハム戦でも勝ち点3を獲得すれば得失点差でアストン・ヴィラを上回る見込みだ。
その後、ユナイテッドの次の試合は2月23日（月）のエバートン戦までなく、その後はクリスタル・パレス、ニューカッスル・ユナイテッド、ヴィラとの対戦を含む連戦が続く。
契約面では、ベテランMFカゼミーロが今シーズン限りで退団することが既に確定。また、戦力外となったDFタイレル・マラシアも夏の移籍市場で新天地を探す可能性が高い。
