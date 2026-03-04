Getty
ハリー・マグワイア再審判決：マンチェスター・ユナイテッドのスター選手が2020年のギリシャでの乱闘事件で軽度の暴行罪で有罪判決、執行猶予付き15ヶ月の判決
マグワイアの刑期が短縮された
マグワイアのギリシャでの再審が水曜日に5度目の試みとして行われた。マンチェスター・ユナイテッドとイングランド代表のDFは、2020年8月にミコノス島で起きたとされる乱闘事件への関与で逮捕された後、加重暴行罪、逮捕抵抗罪、贈賄未遂罪の容疑で依然として争っている。
ギリシャ法に基づき控訴審で有罪判決は自動的に破棄され、再審は4度延期された末、水曜日にようやく実施された。マグワイアは水曜夜にニューカッスルで行われるユナイテッドのプレミアリーグ戦に備えているため、公判には出席しなかった。
執行猶予付きの判決が期間と重さの両面で軽減されたことに加え、マグワイアは罰金の支払い義務も免除された。
命が危ない
この事件は2019-20シーズンと2020-21シーズンの間のオフ期間に発生した。マグワイアがレスター・シティから8000万ポンド（当時ディフェンダーとしては史上最高額）でユナイテッドに移籍してから1年後のことだった。当時彼はユナイテッドの主将であり、イングランド代表のレギュラーでもあった。
逮捕直後にBBCの取材に応じたマグワイアは、私服警官が自身のグループが乗ったミニバスを停車させ、バスから引きずり下ろして脚を殴打し「キャリアは終わった」と告げられた際、誘拐されると思い込み命の危険を感じたと主張。また、相手が何者か分からなかったため片手だけ手錠をかけられた状態で逃げようとしたとも述べた。
「彼らは私の足を何度も殴った。そんなこと考える余裕はなかった。それほどパニック状態だった。恐怖。命の危険を感じた。誰にも謝罪する義務はないと思う。謝罪とは過ちを犯した時にするものだ」 誰にもこんな経験は味わってほしくない。世界有数のクラブに迷惑をかけたことは確かだ。ファンとクラブにこの苦境を強いたことは後悔している。だが、俺は何も悪いことはしていない。これは誰にでも、どこでも起こり得た状況だった」
2020年の裁判は「ひどいものだった」
マギアーは当時、裁判がこれほど早く進んだことに驚き、開廷するとは思っていなかったと説明した。彼はこう語った。「ひどいものだった。あまりに急な展開で信じられなかった」 裁判記録のページは前日の夜に届いた。分厚い文書で、全てギリシャ語だった。弁護士と話す機会もほとんどなかった。準備時間や証人・証拠の確保のため、裁判は延期されると確信していた。全てがこんなに早く進むとは…裁判が行われるとは全く予想していなかった」
マグワイアは汚名を返上する決意を固めた
GOALの取材によると、木曜日に33歳になるマグワイアは、金銭的な和解案による解決を複数回拒否している。彼は法的に自らの潔白を証明する決意を固めているためだ。最高裁への上訴を予定しており、これが認められれば判決は取り消される見込みである。
