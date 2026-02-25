ハリー・マグワイアの警察官暴行及び贈賄未遂に関するギリシャでの裁判が5度目の延期となる可能性

マグワイアは再審に自ら出席する必要はなく、シロス島で再審が実施される場合、弁護団が彼の無実を証明する見込みだ。マンチェスター・ユナイテッドのDFはマイケル・キャリック監督率いるチームで9試合の負傷離脱から復帰したばかりだが、クラブでの将来は不透明なままである。 32歳の彼は今シーズン限りで契約満了となり、2026-27シーズンにどこでプレーするかは未定だ。

シーズン開幕時に将来について語った彼は、ユナイテッドを急いで去るつもりはない様子で、BBCスポーツにこう語った。「もちろん、自分が何をしたいか、どこにいたいかについては考えがある。それを皆に公表するつもりはないが、このクラブでプレーするのは素晴らしいことだ。できるだけ早く飛び出そうとするのは愚かだろう。 ジェイソン・ウィルコックス（技術ディレクター）と監督が指揮を執る体制が整い、正しい方向へ進んでいると感じている。6年前に加入した当時と比べ、指導陣を支える組織構造は全く別物だ。我々は良い状態にある。はるかに良い状態だ」

マグワイアの最近のマンチェスター・ユナイテッドでの活躍は、2026年ワールドカップに向けたイングランド代表復帰の可能性も取り沙汰されている。トーマス・トゥヘル代表監督は先月、大会に向けた最終メンバー選考を進める中で、このディフェンダーが「再び視野に入っている」と述べた。