Getty Images Sport
翻訳者：
ハリー・マグワイアの警察官暴行及び贈賄未遂に関するギリシャでの裁判が5度目の延期となる可能性
マギーはなぜ逮捕されたのか？
マグワイアは2020年、家族や友人と休暇を過ごしていたギリシャ・シロス島で、加重暴行罪、逮捕抵抗罪、および繰り返し行われた贈賄未遂罪で逮捕され有罪判決を受けた。この起訴は警察官との口論に端を発し、マンチェスター・ユナイテッドのスター選手が警察署に連行された後、贈賄未遂の嫌疑がかけられたものである。マグワイアは有罪判決を受け、21ヶ月の執行猶予付き懲役刑を言い渡された。 しかし彼は判決を控訴し、ギリシャ法に基づき判決は即時破棄された。最初の再審は2023年5月、弁護人のスケジュール調整が困難なため延期された。2度目の再審は2024年2月の弁護士ストライキにより遅延。さらに2度の再審延期を経て、最新の期日は3月4日に設定されている。
- Getty Images Sport
再審が再び延期される可能性がある
デイリー・メール紙によると、マグワイアの再審が5度目となる延期となる可能性が高まっている。仮に延期が実現すれば、マグワイアの事件が裁判にかけられない可能性も浮上する。ギリシャの時効は8年で成立するため、マグワイアのケースでは2028年8月が期限となるからだ。
マンチェスター・ユナイテッドのディフェンダーは、自身に対する告発を一貫して強く否定している。2020年にBBCスポーツにこう語っている。「自分に対する悪い報道を見るのは気持ちの良いものではない。 あの夜何が起きたか、誰も知らない。信じるか信じないかはあなた次第だ。裁判が終わった今でも、裁判から出てくる話は真実からかけ離れていて信じがたい。だから、いや、私の性格や人柄は変わらない。精神的に強く、この困難を乗り越える。良心は清い。あの夜何が起きたか、私は正確に知っている」と語っている。
マグワイアがマンチェスター・ユナイテッドで復帰
マグワイアは再審に自ら出席する必要はなく、シロス島で再審が実施される場合、弁護団が彼の無実を証明する見込みだ。マンチェスター・ユナイテッドのDFはマイケル・キャリック監督率いるチームで9試合の負傷離脱から復帰したばかりだが、クラブでの将来は不透明なままである。 32歳の彼は今シーズン限りで契約満了となり、2026-27シーズンにどこでプレーするかは未定だ。
シーズン開幕時に将来について語った彼は、ユナイテッドを急いで去るつもりはない様子で、BBCスポーツにこう語った。「もちろん、自分が何をしたいか、どこにいたいかについては考えがある。それを皆に公表するつもりはないが、このクラブでプレーするのは素晴らしいことだ。できるだけ早く飛び出そうとするのは愚かだろう。 ジェイソン・ウィルコックス（技術ディレクター）と監督が指揮を執る体制が整い、正しい方向へ進んでいると感じている。6年前に加入した当時と比べ、指導陣を支える組織構造は全く別物だ。我々は良い状態にある。はるかに良い状態だ」
マグワイアの最近のマンチェスター・ユナイテッドでの活躍は、2026年ワールドカップに向けたイングランド代表復帰の可能性も取り沙汰されている。トーマス・トゥヘル代表監督は先月、大会に向けた最終メンバー選考を進める中で、このディフェンダーが「再び視野に入っている」と述べた。
- Getty Images Sport
次に何が来る？
マグワイアは、自身の再審が実施されるか否かの判断を待つ間、サッカーに集中する見込みだ。その判断が下される前に、マンチェスター・ユナイテッドはプレミアリーグでクリスタル・パレスと対戦する予定である。暫定監督キャリックの下で5勝1分けの成績を収めているレッドデビルズは、日曜日のオールド・トラッフォードでの試合でもこの好調を維持することを目指す。
広告