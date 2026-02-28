ハリー・マグワイアに新契約？マンUDFがフリーエージェントにならない可能性もマイケル・キャリックが契約示唆

金曜日にマグワイアについて問われたキャリックは次のように語った。「ハリーは印象的な選手だ。これまで素晴らしいキャリアを築いてきたし、これからもさらに成長を続けるだろう。彼がここでの経験、そしてイングランド代表での経験を通じて示してきたものは、まさに彼の真価を物語っていると思う」

「チーム内にはバランスが重要だ。若手の潜在能力と新鮮さは必要だが、ピークにある選手たちによる中核の安定感も不可欠であり、経験値は極めて大きい。

その価値を金額で測るのは難しい。ハリーはこのクラブで膨大な経験を積んできた。カゼミーロの退団も同様で、その意味を理解しなければならない」

マガイアが過去最高の状態かとの問いに、キャリックはこう答えた。「その可能性はある。若手選手としてキャリアを始めた頃は全てが新鮮で、恐れを知らず傷も少ない。ピークを迎えた時期は体調も良く全てが揃っているが、幾つかの浮き沈みを経験している。

キャリア後期に差し掛かると、経験が選手を成長させる。ハリー（マグワイア）の最近のプレーがそれを証明している。

だからこそ経験が重要だ。現役時代、31～32歳が最高の時期だと実感した。身体能力は衰えず、経験から先を読む術を身につけた絶妙なバランス点にいたのだ」