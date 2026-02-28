Getty Images Sport
ハリー・マグワイアに新契約？マンUDFがフリーエージェントにならない可能性もマイケル・キャリックが契約示唆
キャリック体制下におけるマグワイアの重要性
アモリムは先月のリーズ戦（1-1）を最後にユナイテッドの指揮官を解任された。U-18監督ダレン・フレッチャーがバーンリー戦（2-2）とFAカップ3回戦ブライトン戦（1-2敗戦）を暫定指揮し、その後キャリックがシーズン終了までの暫定監督に就任した。
そしてオールド・トラッフォードの指揮官に復帰したキャリックの下で、チームの調子は大きく上向きとなった。このボロ出身の指揮官の下でユナイテッドは6試合無敗（5勝1分）を維持しており、その中にはマンチェスター・シティやアーセナルへの勝利も含まれている。
マグワイアもアモリム監督下で出場機会を得られずにいたが、レギュラー復帰を果たしている。ハル・シティとレスターでプレーしたこの選手は、キャリック監督下で全6試合に先発出場し、うち5試合でフル出場。44歳の指揮官の下で最高のプレーを見せている。
そしてキャリックは、日曜日のクリスタル・パレス戦を前にマグワイアとその将来について問われ、この長身のセンターバックについて「まだまだ成長の余地がある」と認めた。
マグワイアから「続報あり」
金曜日にマグワイアについて問われたキャリックは次のように語った。「ハリーは印象的な選手だ。これまで素晴らしいキャリアを築いてきたし、これからもさらに成長を続けるだろう。彼がここでの経験、そしてイングランド代表での経験を通じて示してきたものは、まさに彼の真価を物語っていると思う」
「チーム内にはバランスが重要だ。若手の潜在能力と新鮮さは必要だが、ピークにある選手たちによる中核の安定感も不可欠であり、経験値は極めて大きい。
その価値を金額で測るのは難しい。ハリーはこのクラブで膨大な経験を積んできた。カゼミーロの退団も同様で、その意味を理解しなければならない」
マガイアが過去最高の状態かとの問いに、キャリックはこう答えた。「その可能性はある。若手選手としてキャリアを始めた頃は全てが新鮮で、恐れを知らず傷も少ない。ピークを迎えた時期は体調も良く全てが揃っているが、幾つかの浮き沈みを経験している。
キャリア後期に差し掛かると、経験が選手を成長させる。ハリー（マグワイア）の最近のプレーがそれを証明している。
だからこそ経験が重要だ。現役時代、31～32歳が最高の時期だと実感した。身体能力は衰えず、経験から先を読む術を身につけた絶妙なバランス点にいたのだ」
マルティネス、パレス戦に復帰の可能性
マグワイアは、リサンドロ・マルティネスとともに、ユナイテッドのディフェンスの中心として活躍しているが、マルティネスは負傷のため、エバートン戦（1-0）を欠場した。「リチャはパトリックよりも復帰がずっと近い。うまくいけば、あと数日の問題だろう。それほど長くはかからないだろう。今後 1、2 日で彼の状態を評価し、状況を見極めるつもりだ」と、キャリックは今週、マルティネスについて語った。
キャリックはまた、日曜日のクリスタル・パレス戦を前に、メイソン・マウントとマタイス・デ・リフトの最新情報についても「メイソンは本当に復帰が近づいています。芝生の上で練習を再開し、復帰が近づいています。彼はトレーニングを再開し、すぐにでも復帰できる状態になることを望んでいます。
「彼は復帰に近づいています。彼はただ辛抱強く待つ必要があっただけで、彼は重要な選手なので、我々は彼を見守り、シーズン終盤の重要な試合に向けて準備ができるようにしています。良いニュースは、彼が本当に復帰に近づいていることです。
マタイスについては背中の問題があり、回復がやや遅れている。我々は対応を続けており、彼は正しい方向に向かっているが、先ほど述べたように、まだ少し遅れを取っている。
「残念なことではあるが、残念ながらサッカーではよくあることだ。可能な限り早く復帰させるつもりだ。
「背中の負傷と問題の性質上、特に回復期間の予測が難しいのです。確実に改善しているのは良い兆候で、我々はただその方向へ取り組んでいる段階です。現時点でこれ以上お伝えできることは多くありません」
上位4位入りを目指して結束して戦う
マンチェスター・ユナイテッドは日曜日の午後、クリスタル・パレスに勝利すればチャンピオンズリーグ出場権獲得へ大きく前進できる。キャリック監督率いるチームは週末の試合を前に4位に位置し、5位のチェルシーと6位のリバプールにそれぞれ3ポイント差をつけている。
チェルシーは日曜夜にロンドン市内を移動してアーセナルと対戦する一方、リヴァプールは土曜午後にウェストハムをアンフィールドに迎え、直近5試合で4勝目を狙う。
