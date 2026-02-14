その500得点のうち100得点はPKによるもので、ブレーメン戦での勝利にも1つ含まれている。この日のケインの初得点は、10代の中盤選手レナート・カールがペナルティエリア内でファウルを受けた後に生まれた。VARによる短い確認を経て判定が確定し、ボールがPKスポットに置かれた時点で結果は必然に思えた。

イングランド代表主将は冷静に決めた。過去3シーズンで23本目となるブンデスリーガでのPK成功は、2位以下2選手の合計を上回る数字だ。さらに驚くべきは、ドイツ移籍後23本全てを成功させている完璧な記録である。

彼の基準ではルーティンワークのフィニッシュだったが、その確実性は並大抵のものではない。バイエルンはPKをほぼ確実な得点源と見なすようになった。12ヤードからのケインの精度と技術がそれほど優れているからだ。プレミアリーグでもPKを失敗することは稀で、最も記憶に残る12ヤードの瞬間は、イングランド代表としてワールドカップのフランス戦で訪れた。