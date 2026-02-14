AFP
ハリー・ケイン、拍手喝采！バイエルン・ミュンヘンFWが2得点でキャリアの大きな節目を達成
ケインがシニア通算500ゴールを達成
ケインはバイエルン・ミュンヘンがヴェルダー・ブレーメンを圧倒した試合で、自身の驚異的な得点記録に新たな一章を刻んだ。イングランド代表キャプテンは2得点を挙げ、トップレベルでの通算500ゴールに到達した。
この節目は、ドイツのクラブとトッテナムでのキャリアを通じてケインを特徴づけてきた並外れた安定感を浮き彫りにしている。現在32歳のストライカーは衰えの兆しをほとんど見せず、ヴィンセント・コンパニー監督率いるバイエルンの攻撃の要であり続けている。今シーズン全大会通算で35試合41得点を記録し、欧州サッカー界のどのフォワードにも引けを取らない、むしろ通常は上回る得点率を維持している。
イングランド主将のペナルティキックの完璧さ
その500得点のうち100得点はPKによるもので、ブレーメン戦での勝利にも1つ含まれている。この日のケインの初得点は、10代の中盤選手レナート・カールがペナルティエリア内でファウルを受けた後に生まれた。VARによる短い確認を経て判定が確定し、ボールがPKスポットに置かれた時点で結果は必然に思えた。
イングランド代表主将は冷静に決めた。過去3シーズンで23本目となるブンデスリーガでのPK成功は、2位以下2選手の合計を上回る数字だ。さらに驚くべきは、ドイツ移籍後23本全てを成功させている完璧な記録である。
彼の基準ではルーティンワークのフィニッシュだったが、その確実性は並大抵のものではない。バイエルンはPKをほぼ確実な得点源と見なすようになった。12ヤードからのケインの精度と技術がそれほど優れているからだ。プレミアリーグでもPKを失敗することは稀で、最も記憶に残る12ヤードの瞬間は、イングランド代表としてワールドカップのフランス戦で訪れた。
ベテランフォワードが絶好調
数分後、ケインがバイエルンのリードを2点に広げた。この2点目は彼の総合的な力量を如実に示した。ペナルティエリア外でボールを受けると、素早く構え直して低い弾道のシュートをゴール隅に流し込んだ。
これは典型的なケインのフィニッシュだった——最小限のバックリフト、素早い判断、そしてゴールキーパーの届かない完璧な位置へのシュート。この2得点により、バイエルンでの過去3シーズンの総得点関与数は109に達し、同期間における欧州5大リーグの全選手中最多となった。
トッテナムからの移籍後、新たなリーグに順応する時間を取る代わりに、ケインはむしろ自身の生産性と総合的なプレーを向上させた。彼はスーパースター揃いのチームにおいてバイエルンの中心選手となり、同時に深い位置での創造的な起点ともなっている。ライン間へ落ち込みながらも、北ロンドン時代によく見られたようなエリート級の得点能力を維持し続けているのだ。
イングランドのワールドカップ敗退か？
イングランドにとって彼の好調のタイミングは特に喜ばしい。ワールドカップが間近に迫る中、ケインはキャリアで最も鋭いコンディションで大会に臨むと言える状態にあるようだ。
トーマス・トゥヘル監督は、このストライカーがクラブでの好調を今夏の代表戦に持ち込むことを期待している。ケインが現在の得点効率に近い状態を維持できれば、イングランドは世界サッカー界で最も信頼できる得点源の一人を最前線に据えて大会に臨むことになるだろう。
