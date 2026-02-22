ハリー・ケイン、バルセロナ会長候補の移籍報道に反応　バイエルン・ミュンヘンは契約交渉を計画中

32歳の主将は、2027年夏まで現ブンデスリーガ王者との契約を結んでいる。次の移籍期間中にその契約から解放される可能性が示唆されており、バイエルンは売却益を得るべきか判断を迫られている。

スペイン移籍の可能性も浮上しており、カタルーニャのラ・リーガ強豪クラブの経営権獲得を目指すビジャホアナ氏は「既に接触は済ませており、契約状況次第では我々に完璧にフィットする選手だと思う。ハリー・ケインだ」と語った。

「ケインは我々の戦術に完璧に適合するセンターフォワードだ。チームメイトと連携するため後方へ下がる能力を持つストライカーであり、純粋なナンバー9として、決定力あるフィニッシャーとしても機能する。機動性を備え、相手が深く守りを固めた状況でも高いパフォーマンスを発揮する。バルセロナの戦術に大きな価値をもたらすだろう」