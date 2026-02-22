Getty/GOAL
ハリー・ケイン、バルセロナ会長候補の移籍報道に反応 バイエルン・ミュンヘンは契約交渉を計画中
バルセロナ会長候補、ケインをカンプ・ノウに招致したい意向
32歳の主将は、2027年夏まで現ブンデスリーガ王者との契約を結んでいる。次の移籍期間中にその契約から解放される可能性が示唆されており、バイエルンは売却益を得るべきか判断を迫られている。
スペイン移籍の可能性も浮上しており、カタルーニャのラ・リーガ強豪クラブの経営権獲得を目指すビジャホアナ氏は「既に接触は済ませており、契約状況次第では我々に完璧にフィットする選手だと思う。ハリー・ケインだ」と語った。
「ケインは我々の戦術に完璧に適合するセンターフォワードだ。チームメイトと連携するため後方へ下がる能力を持つストライカーであり、純粋なナンバー9として、決定力あるフィニッシャーとしても機能する。機動性を備え、相手が深く守りを固めた状況でも高いパフォーマンスを発揮する。バルセロナの戦術に大きな価値をもたらすだろう」
ケイン、バルセロナ移籍説に反応
ケインはバルサとの交渉について全く知らないと主張している。自身の能力が欧州の強豪クラブから高く評価されていることを喜んでいるが、移籍計画は一切立てていないと強調した。
バルサ移籍説について問われるとこう語った。「その件については何も聞いていない。父と兄が全てを扱っているが、彼らから何も伝えられていない。既に述べた通り、私はバイエルンで非常に満足している。今シーズンとバイエルンでの時間に集中している。称賛として受け止めている」
バイエルン、契約延長交渉を計画中
ある段階で、ケインの契約には5700万ポンド（約7700万ドル）の違約金条項が存在することが明らかになった。バイエルンの監査役会メンバーであるウリ・ヘーネスはその後ビルト紙にこう語った。「はっきりさせておきたい。ハリーは我々にとって幸運な存在だ。2026年夏の違約金条項は既に失効しており、契約は2027年夏まで有効であるため、現時点で我々にプレッシャーはかかっていない」
ミュンヘンの幹部陣はケインとの契約交渉を計画中であることを明かした。クリストフ・フロイントスポーツディレクターは「契約はあと1年半残っている。彼はここで非常に居心地が良いと感じている。我々は焦っていない。現状を維持し、家族と共にミュンヘンで快適に過ごすべきだ。そうすれば長くミュンヘンに留まれる」と語った。
バイエルンのレジェンド、ロタール・マテウスは契約更新が成立すると確信している。スカイスポーツ・ドイチュラントにこう語った。「彼がバイエルンを去るとは思わない。金銭が最優先事項ではない。監督やチームメイト、家族との居心地の良さこそが重要だ」
「彼は子供たちと共にうまく適応している。家族を連れてくるのは大きな決断だ。彼にとって重要なのは金銭ではないと感じる。サウジアラビアならおそらく3倍か4倍の収入を得られるだろう。ハリー・ケインがバイエルンとの契約を延長すると確信している」
ケイン、ブンデスリーガのレヴァンドフスキの得点記録を追う
ケインのトッテナムおよびイングランド代表時代の同僚であるダニー・マーフィーは、バイエルンからの移籍を検討すべきかどうかについて、GOAL の最近のインタビューで次のように答えています。「年齢を重ねると、先を見越して考えることが常に難しくなります。なぜなら、体が以前と同じように動かないという状況を、誰もが経験するからです。 もし私がケインの周りにいて、彼に影響力があるなら、どこにも移籍するよう勧めることはしないだろう。なぜなら、現時点で、このミュンヘンのチームは、チャンピオンズリーグで優勝のチャンスを手にしているように見えるからだ。彼は、これまでに見たことのないほど素晴らしいプレーをしている。なぜそれを台無しにしたいと思うだろうか？
ケインは、バイエルンでの最新の試合、アイントラハト・フランクフルトに 3 対 2 で勝利した試合で 2 ゴールを決め、2025-26 シーズンでブンデスリーガ通算 28 ゴールを記録しました。彼は、ロベルト・レヴァンドフスキの 1 シーズン 41 ゴールという記録を追いかけており、今シーズンは残り 11 試合を残しています。
