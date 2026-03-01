この2得点により、ケインのリーグ戦通算得点はわずか24試合で30点となり、2020-21シーズンにロベルト・レヴァンドフスキが樹立したブンデスリーガの1シーズン最多得点記録（41点）に挑戦するペースを堅持している。また、元トッテナムの名選手は、1931-32シーズンにディキシー・ディーンが46点を記録して以来、1シーズンで45点に到達した初のイギリス人選手となった。

さらに、12 ヤードからの彼の信頼性は、ヴィンセント・コンパニのチームにとって依然として重要な武器となっています。ケインは土曜日の試合で、後半に決定的なペナルティキックを決め、1 シーズンにおけるペナルティキックの成功数で、1980-81 シーズンにポール・ブライトナーが達成した 10 回の記録に並ぶ、ブンデスリーガの長年の記録に並んだ。

リーグ戦4試合連続の2得点以上を記録したことで、彼はブンデスリーガ史上3人目となる「4試合連続2得点以上」を達成した選手となった。この偉業を達成したのは、1967年にドルトムントのローター・エメリッヒ、2001年にヴォルフスブルクのトミスラフ・マリッチに次ぐ3人目である。

このストライカーは現在、欧州サッカー界でも稀に見る水準でプレーしており、バイエルンでのデビューシーズン（2023/24）に必要だった出場試合数を9試合も下回る出場で、自身のシーズン最多得点記録を更新している。