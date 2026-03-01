Getty
ハリー・ケイン、バイエルン戦で2ゴールを決め、ロベルト・レヴァンドフスキのブンデスリーガ記録に挑むことを認める
ケインの記録ラッシュ
この2得点により、ケインのリーグ戦通算得点はわずか24試合で30点となり、2020-21シーズンにロベルト・レヴァンドフスキが樹立したブンデスリーガの1シーズン最多得点記録（41点）に挑戦するペースを堅持している。また、元トッテナムの名選手は、1931-32シーズンにディキシー・ディーンが46点を記録して以来、1シーズンで45点に到達した初のイギリス人選手となった。
さらに、12 ヤードからの彼の信頼性は、ヴィンセント・コンパニのチームにとって依然として重要な武器となっています。ケインは土曜日の試合で、後半に決定的なペナルティキックを決め、1 シーズンにおけるペナルティキックの成功数で、1980-81 シーズンにポール・ブライトナーが達成した 10 回の記録に並ぶ、ブンデスリーガの長年の記録に並んだ。
リーグ戦4試合連続の2得点以上を記録したことで、彼はブンデスリーガ史上3人目となる「4試合連続2得点以上」を達成した選手となった。この偉業を達成したのは、1967年にドルトムントのローター・エメリッヒ、2001年にヴォルフスブルクのトミスラフ・マリッチに次ぐ3人目である。
このストライカーは現在、欧州サッカー界でも稀に見る水準でプレーしており、バイエルンでのデビューシーズン（2023/24）に必要だった出場試合数を9試合も下回る出場で、自身のシーズン最多得点記録を更新している。
目標を見据えて
レヴァンドフスキの記録を追っているのかと直接尋ねられたケインは、試合終了後に記者団に「もちろん」と答え、続けて「今の自分のプレーを続けていかなければならない。まだ多くの試合が残っている。 その間、安定したパフォーマンスを維持しなければならない。4月下旬か5月上旬には、それが可能かどうかがわかるだろう。しかし、もちろん、今はただ目標があるだけだ。私は自分のやるべきことをやるだけだ」と語った。
記録を更新したその年の同じ時期、レヴァンドフスキは実際にケインの現在のペースを1点上回る31得点を記録していた。
一貫性とトロフィーの獲得を目指す戦い
ケインの個人成績は驚異的だが、彼の主眼は依然としてアリアンツ・アレーナにマイスターシャーレ（優勝盾）を留めることにある。バイエルンは現在首位で11ポイントのリードを保っているが、イングランド代表主将は安易な慢心がロッカールームに忍び込むことを許さない。残り10試合を控えたベテランFWは、終盤戦で水準が下がれば優勝争いがいかに急速に逆転しうるかを熟知している。
「数週間前には11ポイントのリードがあったが、たった2試合で状況が一変するのを目の当たりにした」とケインは警告し、チームが集中力を維持すべきだと強調した。クラブと代表通算500ゴールの大台を突破したばかりのストライカーの、トロフィーへの渇望は相変わらず鋭い。 ついに主要タイトルを獲得し、長年の「トロフィー不足」に終止符を打った今、彼は本格的なコレクション構築に意欲を燃やしている。バイエルンがチャンピオンズリーグとDFBポカールで複数戦線に参戦中であることから、ケインには記録的なシーズンを複数タイトル獲得へと導く道筋が数多く開かれている。
終盤の劇的な展開がクラシカーの勝敗を決める
「クラシカー」は名に恥じぬ大一番となり、リードの入れ替わりと終盤の劇的な展開がシグナル・イドゥナ・パークの観客を息詰まる展開に引き込んだ。ケインの活躍でバイエルンが優位に立つも、ダニエル・スヴェンソンが83分に決めた見事なボレーで2-2の同点に追いつかれ、バイエルンは踏ん張りを強いられた。 引き分けかと思われた試合は、4分後にヨシュア・キミッヒが驚異的なボレーを決めてアウェーチームに勝ち点3をもたらした。
この勝利は、リーグ戦 4 連勝を達成したコンパーニーの選手たちに大きな心理的な後押しとなった。ケインにとっては、ドイツサッカー界で不滅の偉業を成し遂げようとする次の挑戦に、すぐに焦点が移る。現在の得点ペースを維持すれば、レヴァンドフスキの記録は、ミュンヘンにおける「ハリー・ケイン時代」の歴史の脚注にすぎなくなるかもしれない。
