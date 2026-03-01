ハリー・ケイン、ドルトムント戦で2得点の活躍でバイエルン・ミュンヘンを「クラシカー」勝利に導き、3つの記録を樹立

これによりケインは自身の記録を超越し、ほぼ1世紀ぶりに達成される偉業を成し遂げた。伝説のディクシー・ディーンが1931/32シーズンにエバートンで46得点を記録して以来、シーズン45得点に到達した初のイングランド人選手となったのである。この94年間破られなかった記録は、ケインの鮮やかな2得点こそが歴史的レベルでプレーするストライカーの業であることを示している。

驚くべきことに、このPK成功が彼にさらなる歴史的記録をもたらした。リーグ戦4試合連続の2得点（ダブル）を達成したことで、彼はブンデスリーガ史上3人目となる「4試合連続ダブル達成選手」となった。この栄誉あるクラブには、1967年にこの記録を達成したドルトムントのロター・エメリッヒと、2001年に達成したヴォルフスブルクのトミスラフ・マリッチが名を連ねている。 これは、彼が北ロンドンからミュンヘンに移籍して以来、増え続ける個人栄誉リストに新たな1ページを加えるものとなった。