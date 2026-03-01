Getty
翻訳者：
ハリー・ケイン、ドルトムント戦で2得点の活躍でバイエルン・ミュンヘンを「クラシカー」勝利に導き、3つの記録を樹立
ケインが冷静な2得点で自己最高記録を更新
ケインは54分にバイエルンの同点弾を決め、ニコ・シュロッターベックの先制ゴールに返答した。ヨシュア・キミッヒがバックポストのセルジュ・ニャブリにパスを通すと、ニャブリのヘディングクロスからケインが簡単に決めて、自身の2023/24シーズン記録となる44ゴールに並んだ。 その直後にもドラマは続いた。シュロッターベックがヨシップ・スタニシッチに対してファウルを犯し、わずか15分後にバイエルンにPKが与えられた。元トッテナム・ホットスパーのエースはこのPKを確実に決め、チームを2-1のリードに導くとともに、今シーズン通算45得点という節目のゴールを記録した。
- Getty Images Sport
イングランドの歴史とブンデスリーガの節目
これによりケインは自身の記録を超越し、ほぼ1世紀ぶりに達成される偉業を成し遂げた。伝説のディクシー・ディーンが1931/32シーズンにエバートンで46得点を記録して以来、シーズン45得点に到達した初のイングランド人選手となったのである。この94年間破られなかった記録は、ケインの鮮やかな2得点こそが歴史的レベルでプレーするストライカーの業であることを示している。
驚くべきことに、このPK成功が彼にさらなる歴史的記録をもたらした。リーグ戦4試合連続の2得点（ダブル）を達成したことで、彼はブンデスリーガ史上3人目となる「4試合連続ダブル達成選手」となった。この栄誉あるクラブには、1967年にこの記録を達成したドルトムントのロター・エメリッヒと、2001年に達成したヴォルフスブルクのトミスラフ・マリッチが名を連ねている。 これは、彼が北ロンドンからミュンヘンに移籍して以来、増え続ける個人栄誉リストに新たな1ページを加えるものとなった。
記録に残るもの
さらに驚くべきことに、カネは「クラシカー」での決定的な活躍により、自身の得点記録を前回更新時よりも9試合少ない出場で塗り替えた。 2023/24シーズン、彼は45試合で44得点を記録し、5月のVfBシュトゥットガルト戦が最終戦でそのピークに達した。しかし、現在のスケジュールで最低13試合が残っているため、バイエルン・ミュンヘンが複数の戦線でタイトルを争う中、イングランド代表キャプテンはこの記録を大幅に伸ばす好位置にある。
クラブが複数のノックアウトトーナメントで勝ち残っていることは、豊富な得点機会を意味する。バイエルンはチャンピオンズリーグとDFBポカール（ドイツカップ）の両方で戦いを続けており、これらの大会で勝ち進めばケインの記録はさらに積み上がる。ヴィンセント・コンパニー監督率いるチームは現在、チャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦でアタランタとの対戦を控えており、決勝まで進めば最大5試合を追加で戦う可能性がある。 さらに、DFBポカール準決勝でバイエル・レバークーゼンを破れば、大会の頂点を決める決勝戦というまた別の重要な舞台で、ケインは歴史的な記録をさらに更新する機会を得ることになる。
- AFP
クラシカーの栄冠を勝ち取る
この記録は、クリスティアーノ・ロナウドよりも少ない出場試合数でキャリア通算500ゴールを達成したばかりのケインにとって、新たな個人記録となった。しかしイングランド代表主将は、シグナル・イドゥナ・パークでの混沌とした結末において、主役の座を分け合うこととなった。 熱戦となったダービーで、ケインの記録的PKが即座に結果をもたらすことはなかった。ドルトムントのダニエル・スヴェンソンが83分に鮮やかなボレーで2-2の同点弾を決めたのだ。
しかしさらに劇的な展開が待っていた。わずか4分後、キャプテンのキミッヒが自らボレーを決めてバイエルンに勝利をもたらすと、アウェー側のスタンドは熱狂の渦に包まれた。この劇的勝利により、バイエルンはブンデスリーガ首位でドルトムントに11ポイント差をキープ。2年連続のリーグ制覇を目指す道程を力強く歩み続けた。
広告