Getty
翻訳者：
ハリー・ケインの去就が決まるか？！バイエルン・ミュンヘンの首脳がスターストライカーの契約解除条項について重大な情報を明かす
移籍情報：ケインのバイエルン契約は2027年まで
2023年にドイツへ移籍したケインは、トッテナムをプレミアリーグクラブ歴代最多得点者として去り、バイエルンと2027年までの契約を結んだ。母国でのプロとしての安住の地を離れて以来、彼はトロフィー獲得の呪縛を解くことに成功している。
主要タイトルを獲得したことで、7月に33歳を迎えるケインが新たな挑戦に門戸を開く可能性が示唆された。5700万ポンド（約77億円）のオファーがあれば移籍交渉に入る条件であることが明らかになった。
しかしバイエルンは一貫して、この得点能力抜群の9番を手放す意思はないとの姿勢を示してきた。ケインはクラブで131試合出場126得点を記録し、2度のゴールデンブーツ受賞を果たすとともに、数々の記録を塗り替えてきた。
- Getty
ケインの契約における解除条項は失効した
契約交渉が間もなく行われることが明らかになった。ケインは妻ケイトと4人の子供と共にバイエルンでの生活に落ち着きを感じており、アリアンツ・アレーナからの退団ルートは閉ざされたようだ。
バイエルンのウリ・ヘーネス監督評議員がビルト紙にこう語った。「はっきりさせておきたい。ハリーは我々にとって幸運だ。2026年夏の契約解除条項は既に失効し、契約は2027年夏まで有効だから、現時点で我々にプレッシャーは一切ない」
バイエルンは現在、ケインとの新契約締結を目指しており、クラブのレジェンドであるロタール・マテウスはこのプロセスが順調に進むと予想している。彼はスカイスポーツ・ドイチェランドにこう語った。「彼がバイエルンを離れるとは思いません。彼にとって最優先事項はお金ではなく、居心地の良さ——監督陣、チームメイト、そして家族との調和です。
「彼は子供たちと共に順調に生活に馴染んでいる。家族を連れてくることは大きな決断だ。彼にとって重要なのは金銭ではないと感じる。サウジアラビアならおそらく3倍か4倍の収入を得られるだろう。ハリー・ケインがFCバイエルンとの契約を延長すると確信している」
バイエルン、ケイン契約でプレッシャーなし
スポーツディレクターのクリストフ・フロイント氏は、ケインとの交渉を急ぐ必要はまったくないと次のように述べている。「彼の契約はあと1年半残っています。彼はここで非常に快適に過ごしています。我々はそれについてストレスを感じていません。彼は今のままの生活を続け、ミュンヘンで家族と快適に過ごすべきです。そうすれば、彼はミュンヘンに長く留まることができるでしょう」。
もう一人の元スパーズおよびイングランド代表のスター選手、ダニー・マーフィーは、ケインの今後の進路についてGOALのインタビューで次のように語っています。「年齢を重ねると、あまり先を見据えることが難しくなるものです。なぜなら、体が以前と同じように動かないという状況を、誰もが経験するからです。 もし私がケインの周りにいて、彼に影響力があるなら、私は彼にどこにも行くよう勧めたりはしません。なぜなら、現時点では、このミュンヘンのチームは、チャンピオンズリーグで本当にチャンスがあるように見えるからです。彼は、これまで見た中で最高のプレーをしています。なぜそれを台無しにしたいと思うのでしょうか？
- Getty
ケインはキャリア通算500ゴールを達成し、歴史に名を刻んだ
ケインはミュンヘンでの生活を楽しんでいることを定期的に公言しており、最近ではまた別の注目すべき個人記録を達成しました。ヴェルダー・ブレーメンに 3-0 で勝利した試合で 2 ゴールを決め、キャリア通算 500 ゴールを達成。この記録を達成した最初のイギリス人選手となりました。
現在、ブンデスリーガの1シーズン最多得点記録であるロベルト・レヴァンドフスキの41得点を追いかけ（今シーズンは26得点を記録）、今夏のワールドカップ決勝戦には、イングランド代表のキャプテンとして、また史上最多得点選手として出場する。125試合出場というイングランド代表の出場記録を更新しようとしている彼は、スリーライオンズでさらに歴史を刻むことになるかもしれない。
広告