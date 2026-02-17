ハリー・ケインの去就が決まるか？！バイエルン・ミュンヘンの首脳がスターストライカーの契約解除条項について重大な情報を明かす

2023年にドイツへ移籍したケインは、トッテナムをプレミアリーグクラブ歴代最多得点者として去り、バイエルンと2027年までの契約を結んだ。母国でのプロとしての安住の地を離れて以来、彼はトロフィー獲得の呪縛を解くことに成功している。

主要タイトルを獲得したことで、7月に33歳を迎えるケインが新たな挑戦に門戸を開く可能性が示唆された。5700万ポンド（約77億円）のオファーがあれば移籍交渉に入る条件であることが明らかになった。

しかしバイエルンは一貫して、この得点能力抜群の9番を手放す意思はないとの姿勢を示してきた。ケインはクラブで131試合出場126得点を記録し、2度のゴールデンブーツ受賞を果たすとともに、数々の記録を塗り替えてきた。