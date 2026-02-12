Getty
ハリー・ケインと共に行くのは誰か？トーマス・トゥヘル監督がイングランド代表のワールドカップメンバー選定で下すべき重要なストライカーの決断について、失敗のリスクを回避するために語った。
ワールドカップの大きな舞台にイングランド代表監督トゥヘルが呼ばれる
トゥヘルは、2028年の自国開催欧州選手権まで続く新契約を結んだばかりであり、重大な選手起用判断を下し、それを成功させる任務を任された人物だ。
ブンデスリーガの強豪バイエルン・ミュンヘンで史上最強のストライカーと称される選手と共にした経験を持つ彼は、攻撃の起点となる存在として、今もなお象徴的な主将ケインに大きく依存し続けている。
- Getty
イングランド代表は何人のストライカーを選ぶべきか？
7月に33歳となるケインは、112試合の出場で国際試合通算78得点という歴史的な記録を樹立した。ピーター・シルトンが持つ125試合という出場記録の更新が期待されており、イングランド男子代表の史上最高の選手としての地位を確固たるものにする可能性がある。
次なる世界王者の座を懸けた舞台で彼は最前線を牽引するが、トゥヘル監督の下で控え選手は誰が担うのか？イングランド代表で89試合40得点を記録した元ストライカー、オーウェンは、中央でもサイドでもプレー可能なバルセロナからレンタル移籍中のマーカス・ラッシュフォード以外に、2人の代替選手が必要だと見ている。
オリー・ワトキンス、ドミニク・カルバート＝ルーウィン、ダニー・ウェルベック、ドミニク・ソランケらが候補に挙がる中、自身の選択を問われたオーウェン（チリベッツ・ドットコムとの提携で発言）はGOALにこう語った。「私はケインとあと2人を選ぶ。現代の代表チームは戦力が十分にあるため、3選手程度ならリスクを冒せる。確かな手応えを得られる選手を」
「追加のセンターバックやボランチの話とは違う。結局のところ、この大会では得点が必要な局面が必ず訪れる。ユーロではオリ・ワトキンスがそれを証明した——途中出場で決勝点を挙げたのだ。
「ハリー・ケインが負傷した場合の代替案が数人いるべきだ。仮にケインが負傷／出場停止でセンターフォワードが1人しかおらず、残り5分で引き分けか負けの状況なら、得点のために不慣れなポジションに誰かを押し込むことを考えざるを得ない状況は、かなり腹立たしいだろう。
個人的には、3人の確かなストライカーを帯同すべきだと思う。まだ多くの試合が残っている。オリー・ワトキンス、カルバート＝ルーウィン、ダニー・ウェルベックといった選択肢がある。シーズン終盤の調子が大きく左右するだろう」
イングランドはケイン抜きでワールドカップを制することができるのか？
イングランドは、レアル・マドリードのミッドフィールダー、ジュード・ベリンガムが不運な怪我を負ったものの、ワールドカップの計画が最終決定されるずっと前に復帰できる見込みです。スリーライオンズは、ケインにも同様の運命が訪れないことを切に願っています。
彼はスリーライオンズの計画に欠かせない存在であり、このバイエルン・ミュンヘンのスーパースターが欠場すれば、世界的な栄光の望みは消えると考えられている。元イングランド代表FWのフレイジャー・キャンベルも、その意見に賛同している一人だ。
最近、GOALのインタビューで、ケイン抜きでスリーライオンズは活躍できるかと尋ねられた彼は、「難しい問題ですね。ワトキンスという優秀な選手はいますが、彼はまだハリー・ケインと同じレベルには達していません。それは問題になるでしょう。
「我々には、偽の9番のようにピッチの上方でプレーできる、技術的に優れた10番の選手がたくさんいる。ラッシュフォードは以前9番を務めたことがあり、今シーズンは好調だ。彼がいなくなれば大きな損失だが、何とか対処しなければならないだろう。おそらく来年が始まる頃には、彼を綿で包んで、バイエルンであまりプレーしすぎないように言うことになるだろう！」
- Getty
トロフィー獲得への意欲：ケイン、クラブと代表で銀のトロフィーを狙う
ケインは現在もバイエルンの主力選手であり、2025-26シーズンは34試合で39得点を記録している。クラブレベルでは国内と欧州のタイトル獲得を目指し、その後6月17日にクロアチア戦で開幕するワールドカップに臨む。
GOAL-eによる自動翻訳
広告