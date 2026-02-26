Getty Images Sport
ハリー・ケインとデクラン・ライスが外れる イングランドのレジェンドが今夏のワールドカップで「先発メンバー筆頭」に意外な選手を指名
ピアースが最も重要なイングランド代表選手を指名
ピアースは、イングランド代表で最も重要な選手はシティが1月に獲得したマーク・ゲヒだと大胆に主張した。元クリスタル・パレスのDFは代表で26試合に出場しており、トーマス・トゥヘル監督の下でも既に起用されているが、足首の負傷でセルビア戦とアルバニア戦を欠場した。
今シーズン終盤の大会を控え、ピアースは彼の能力を称賛し、ベットウェイにこう語った。「試合を読む能力は非常に重要だ。全ての選手がそれができると言うかもしれない。しかしマンチェスター・シティが広範囲に展開し、前線に選手を送り込む戦術では、カウンター攻撃に弱点を見せることもある。マーク・ゲヒは1対1の局面を処理する能力を備えている。
日曜日のニューカッスル戦では、（アンソニー）ゴードンと（アンソニー）エランガのスピードによるシティへのカウンターが2、3度あったが、彼はそれらの状況を処理した。これは極めて重要だ。またハーフタイムには、その対応のために追加のスピードを期待してアブドゥコディル・フサノフを投入した。 ゲヒをスピードの達人とは言わないが、彼は試合の流れを非常に良く読み、自らに余分な距離を生み出す。
「したがってゲヒに関しては、今夏のイングランド代表メンバーリストで真っ先に名前が挙がる存在であり、マンチェスター・シティにとって驚異的な補強だ。今季のリーグ優勝を左右する決定的な要素があるとすれば、それは彼かもしれない」
カネ・ゲヒは栄光をもたらすか？
グエイは、1月にアントワーヌ・セメニョと共に加入して以来、プレミアリーグ首位でアーセナルに5ポイント差（1試合未消化）で追うシティの優勝争いにおいて重要な役割を担うと期待されている。
ピアースは続けた。「率直に言うと、夏にリーグ優勝候補を尋ねられた時はリヴァプールと答えた。彼らはほぼ無敵に見えたが、シーズン序盤は本当に不調だった。おそらく10月頃から、私はアーセナルの優勝を予想するようになった。その見解は今も変わっていない。
「シティは守備面でやや脆さを見せており、私がプレミアリーグを観察してきた期間を通じて、ゴール前に多くのチャンスを許している。それが私の心に疑問符を投げかけている。しかし、ゲヒが守備陣に加わり、セメニョも加入したことで、多くの面で戦力差は縮まった。それでもアーセナルには非常に優れた強力な戦力が揃っていると感じている。
「今年唯一失敗したのはウルヴァーハンプトン戦の後半45分間だ。あの時は本当に酷かった。それ以外は、チャンピオンズリーグで8戦全勝、カラバオカップ決勝進出、FAカップでは好カードを引き、リーグ首位をキープしている。
批判するのは非常に難しい。メディア関係者がアーセナルにプレッシャーをかけようとしているのは承知している。マンチェスター・シティからのプレッシャーもあり、我々にとって興味深い優勝争いとなっているが、それでもアーセナルを推したい。ロッカールーム内の結束が十分に強ければ、リーグ優勝を果たすだろう」
トゥヘルの称賛
イングランド代表監督のトゥヘルは、ゲヒがチームに与えた影響を称賛した。
彼は次のように語った。「今回の合宿で選手たちがどう振る舞ったかの好例だ。まさに彼のように。彼らは個人の利益を脇に置いた。彼は最高のチームメイトであり、素晴らしいパフォーマンスを見せた。クリスタル・パレスで非常に力強いプレーを見せており、今日はピッチでそれを証明した」
次に何が来る？
イングランドはワールドカップ前に親善試合を消化する必要がある。まず3月にウルグアイと日本と対戦し、その後フロリダへ移動して6月10日にコスタリカと対戦する。本大会ではグループLでクロアチア、ガーナ、パナマと対戦する。
