ハリー・ケインとデクラン・ライスが外れる　イングランドのレジェンドが今夏のワールドカップで「先発メンバー筆頭」に意外な選手を指名

グエイは、1月にアントワーヌ・セメニョと共に加入して以来、プレミアリーグ首位でアーセナルに5ポイント差（1試合未消化）で追うシティの優勝争いにおいて重要な役割を担うと期待されている。

ピアースは続けた。「率直に言うと、夏にリーグ優勝候補を尋ねられた時はリヴァプールと答えた。彼らはほぼ無敵に見えたが、シーズン序盤は本当に不調だった。おそらく10月頃から、私はアーセナルの優勝を予想するようになった。その見解は今も変わっていない。

「シティは守備面でやや脆さを見せており、私がプレミアリーグを観察してきた期間を通じて、ゴール前に多くのチャンスを許している。それが私の心に疑問符を投げかけている。しかし、ゲヒが守備陣に加わり、セメニョも加入したことで、多くの面で戦力差は縮まった。それでもアーセナルには非常に優れた強力な戦力が揃っていると感じている。

「今年唯一失敗したのはウルヴァーハンプトン戦の後半45分間だ。あの時は本当に酷かった。それ以外は、チャンピオンズリーグで8戦全勝、カラバオカップ決勝進出、FAカップでは好カードを引き、リーグ首位をキープしている。

批判するのは非常に難しい。メディア関係者がアーセナルにプレッシャーをかけようとしているのは承知している。マンチェスター・シティからのプレッシャーもあり、我々にとって興味深い優勝争いとなっているが、それでもアーセナルを推したい。ロッカールーム内の結束が十分に強ければ、リーグ優勝を果たすだろう」