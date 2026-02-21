コンパニは土曜日の試合に強力な11人を指名し、チームは素晴らしいスタートを切った。試合開始からわずか16分、アレクサンダル・パブロヴィッチがペナルティエリア外からボレーシュートを決め、1-0とした。その4分後、ケインがバイエルンのリードを2点に広げた。バイエルンのコーナーキックをヨシップ・スタニシッチがヘディングでつなぎ、イングランド代表キャプテンが至近距離からヘディングシュートを決めた。

後半、デービスが後半のプレーで負傷し、伊藤博子と交代するという問題が発生した。カナダ代表選手は、シャツで顔を覆い、その失望を誰の目にも明らかな形で退場した。バイエルンは、彼が再び長期の離脱を強いられることがないことを願っているだろう。

ピッチに戻ると、68分にケインが再びゴールを決め、ホームチームは完全に試合を決定づけたかに見えました。今回は、イングランド代表キャプテンが、得意ではない足での素晴らしいローシュートでフランクフルトのゴールキーパー、ヨナス・ウルビッグを打ち破りました。これで、バイエルンのストライカーは、ブンデスリーガで今シーズン28ゴール目を記録しました。

しかしアイントラハト・フランクフルトは諦めず、終盤の猛攻で試合を緊迫させた。81分にヨナタン・ブルカトがPKで1点を返すと、アルノー・カリムウェンドがジョシュア・キミッヒからキム・ミンジェへの不用意なパスを、ひどい守備の隙を突いてインターセプト。至近距離からネットを揺らした。

その後7分のロスタイムが告げられたが、バイエルンは辛うじて守り切り、次節ドルトムント戦を控えたブンデスリーガで3連勝を達成した。