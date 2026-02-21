Getty
ハリー・ケインが華麗な2得点を決め、バイエルン・ミュンヘンはアイントラハト・フランクフルトの追い上げをかわしたが、ヴィンセント・コンパニはアルフォンソ・デービスの負傷という痛手を受けた。
カネが再び活躍、バイエルンがフランクフルトを下す
コンパニは土曜日の試合に強力な11人を指名し、チームは素晴らしいスタートを切った。試合開始からわずか16分、アレクサンダル・パブロヴィッチがペナルティエリア外からボレーシュートを決め、1-0とした。その4分後、ケインがバイエルンのリードを2点に広げた。バイエルンのコーナーキックをヨシップ・スタニシッチがヘディングでつなぎ、イングランド代表キャプテンが至近距離からヘディングシュートを決めた。
後半、デービスが後半のプレーで負傷し、伊藤博子と交代するという問題が発生した。カナダ代表選手は、シャツで顔を覆い、その失望を誰の目にも明らかな形で退場した。バイエルンは、彼が再び長期の離脱を強いられることがないことを願っているだろう。
ピッチに戻ると、68分にケインが再びゴールを決め、ホームチームは完全に試合を決定づけたかに見えました。今回は、イングランド代表キャプテンが、得意ではない足での素晴らしいローシュートでフランクフルトのゴールキーパー、ヨナス・ウルビッグを打ち破りました。これで、バイエルンのストライカーは、ブンデスリーガで今シーズン28ゴール目を記録しました。
しかしアイントラハト・フランクフルトは諦めず、終盤の猛攻で試合を緊迫させた。81分にヨナタン・ブルカトがPKで1点を返すと、アルノー・カリムウェンドがジョシュア・キミッヒからキム・ミンジェへの不用意なパスを、ひどい守備の隙を突いてインターセプト。至近距離からネットを揺らした。
その後7分のロスタイムが告げられたが、バイエルンは辛うじて守り切り、次節ドルトムント戦を控えたブンデスリーガで3連勝を達成した。
最優秀選手
バイエルンは、前節のヴェルダー・ブレーメン戦で通算500ゴールを 達成したケインを、試合前に称賛した。イングランド代表キャプテンは、アイントラハト・フランクフルト戦でまたも2ゴールを決め、その記録をさらに伸ばした。1点目はシンプルなヘディング、2点目は20ヤードからのカーブのかかったシュートで、ゴール右隅に飛び込んだ。 これでケインの今季ブンデスリーガでの得点は28点となり、ロベルト・レヴァンドフスキの有名な記録にまた一歩近づいた。
大敗者
デービスは、ジャン・マッテオ・バホヤの激しいタックルを受けて、後半開始早々に交代を余儀なくされた。 フランクフルトのミッドフィールダーは、デービスを退場させる結果となったこのタックルで当然のイエローカードを受けた。デービスは、シャツで顔を覆い、まっすぐトンネルに向かって歩き去る姿から、その悔しさが誰の目にも明らかだった。ピッチを離れるカナダ代表選手を、バイエルンの選手たちは慰めようとしたが、彼が長期にわたって戦線離脱するような重傷ではないことを願うばかりだ。
試合評価（5段階中）：⭐⭐⭐
