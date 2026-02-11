ハリー・ケインが決勝PKを決めて新たなトロフィーを追い求める。バイエルン・ミュンヘンがRBライプツィヒとの激闘を制し、DFBポカール準決勝進出を決めた。

ライプツィヒは開始5分以内に先制点を挙げたと思った。ヤン・ディオマンデが右サイドから切り込み、3人のディフェンスをかわしてクリストフ・バウムガルトナーにパス。バウムガルトナーは冷静に決めた。しかしVAR判定により、バウムガルトナーがオフサイドだったことが判明した。

20分前にはハリー・ケインが初の大チャンスを迎え、12ヤードからのシュートがゴールライン上でクリアされた。その後ケインのバックポストへのヘディングは、チームメイトのアレクサンダル・パブロヴィッチに（意図せず）ブロックされ、続いてルイス・ディアスの強烈なシュートがバーを越えた。

前半終了間際、バウムガルトナーがダヴィド・ラウムにパスを繋ぎバイエルンを脅かすが、その強烈なシュートはマヌエル・ノイアーに好セーブされた。

前半終了間際、マルテン・ファンデルヴォールトが2度の驚異的なセーブでライプツィヒの同点を死守したが、後半開始直後の60分過ぎ、彼の足を引っかけたファウルでヨシップ・スタニシッチが倒され、ケインが12ヤード地点からついにゴールネットを揺らした。

そしてわずか3分後、マイケル・オリゼの見事なパスを受けたディアスの強烈なフィニッシュでバイエルンが2点目を奪った。

こうしてバイエルンは2020年以来となるこの大会の準決勝進出を決めた。