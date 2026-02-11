Getty Images Sport
ハリー・ケインが決勝PKを決めて新たなトロフィーを追い求める。バイエルン・ミュンヘンがRBライプツィヒとの激闘を制し、DFBポカール準決勝進出を決めた。
バイエルンのカップ戦での大勝
ライプツィヒは開始5分以内に先制点を挙げたと思った。ヤン・ディオマンデが右サイドから切り込み、3人のディフェンスをかわしてクリストフ・バウムガルトナーにパス。バウムガルトナーは冷静に決めた。しかしVAR判定により、バウムガルトナーがオフサイドだったことが判明した。
20分前にはハリー・ケインが初の大チャンスを迎え、12ヤードからのシュートがゴールライン上でクリアされた。その後ケインのバックポストへのヘディングは、チームメイトのアレクサンダル・パブロヴィッチに（意図せず）ブロックされ、続いてルイス・ディアスの強烈なシュートがバーを越えた。
前半終了間際、バウムガルトナーがダヴィド・ラウムにパスを繋ぎバイエルンを脅かすが、その強烈なシュートはマヌエル・ノイアーに好セーブされた。
前半終了間際、マルテン・ファンデルヴォールトが2度の驚異的なセーブでライプツィヒの同点を死守したが、後半開始直後の60分過ぎ、彼の足を引っかけたファウルでヨシップ・スタニシッチが倒され、ケインが12ヤード地点からついにゴールネットを揺らした。
そしてわずか3分後、マイケル・オリゼの見事なパスを受けたディアスの強烈なフィニッシュでバイエルンが2点目を奪った。
こうしてバイエルンは2020年以来となるこの大会の準決勝進出を決めた。
- Getty Images Sport
最優秀選手
ケインは執念深い。若きストライカーが学ぶべき教訓として、これは決定機を逃した後に立ち直る方法の典型例だ。最高のストライカーは次のチャンスで必ず決めると思い込む。彼は4度の絶好機を逃したが、PKのチャンスを得るとネットを揺らした。誰もが予想した通りだった。
大敗者
ヴァンデヴォートは素晴らしいプレーを見せていたが、足をぶらっと出した瞬間、バイエルンに試合を制する勢いを与えてしまった。ケインが得点した後、バイエルンはわずか4分で2点目を奪取。ドミノ倒しのように一気に崩れた。彼らは準決勝へ進むことになり、ゴールキーパーは残念ながら自らの責任を問われねばならない。
- Getty Images Sport
試合評価（5段階）：⭐⭐⭐
GOAL-eによる自動翻訳
広告