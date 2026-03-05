ハリー・ケインが次の試合を欠場、バイエルン・ミュンヘンに打撃。イングランド代表キャプテンのロベルト・レヴァンドフスキの得点記録更新の望みが遠のく

ケインは現在、レヴァンドフスキが 2020-21 シーズンに達成した記録まであと 11 ゴールと迫っています。イングランド代表キャプテンは、レヴァンドフスキがわずか 29 試合でこの偉業を達成したことを特に考慮し、ポーランド代表選手に対する敬意を公言しています。

レヴァンドフスキの得点記録を打ち破ることを目指しているかどうかを尋ねられたケインは、ドルトムント戦後の記者会見で次のように答えています。「もちろん。 今のやり方を続けていかなければならない。まだ多くの試合が残っている。その間、安定したパフォーマンスを維持しなければならない。4月下旬か5月上旬には、それが可能かどうかがわかるだろう。しかし、もちろん、今はただ目標があるだけだ。私は自分のやるべきことをやるだけだ」と語った。