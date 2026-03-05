AFP
ハリー・ケインが次の試合を欠場、バイエルン・ミュンヘンに打撃。イングランド代表キャプテンのロベルト・レヴァンドフスキの得点記録更新の望みが遠のく
負傷がバイエルンのブンデスリーガ快進撃を止める
元トッテナムのエースはバイエルン移籍後、驚異的な活躍を見せている。2023年の加入以来、チームの攻撃陣を刷新し、わずか24試合でリーグ戦30得点を記録。この驚異的な得点ペースは記録簿を震撼させた。
ボルシア・ドルトムントとの劇的な3-2勝利で4試合連続のリーグ戦2得点目を記録したばかりのケインは、まさに止められない勢いを見せていた。しかしバイエルンのコンパニー監督は、同ストライカーがふくらはぎの負傷によりメンヒェングラートバッハ戦を欠場することを認めた。
コンパニーは冷静さを保っている
試合前の記者会見で、コンパニは選手たちの状態について説明しました。クラブの公式ウェブサイトによると、彼は次のように述べています。「伊藤宏樹は欠場、アルフォンソ・デービスも欠場、そしてハリー・ケインも欠場です。彼はふくらはぎを打撲し、まだ回復していません。打撲だけで、今のところ深刻な状態ではありませんが、彼が参加するには、おそらくあと 1 日ほど必要でしょう。 我々はかなりリラックスしている。もちろん、ハリーが参加してほしかったが、こういうことはあるものだ」と述べた。
41ゴールへの挑戦
ケインは現在、レヴァンドフスキが 2020-21 シーズンに達成した記録まであと 11 ゴールと迫っています。イングランド代表キャプテンは、レヴァンドフスキがわずか 29 試合でこの偉業を達成したことを特に考慮し、ポーランド代表選手に対する敬意を公言しています。
レヴァンドフスキの得点記録を打ち破ることを目指しているかどうかを尋ねられたケインは、ドルトムント戦後の記者会見で次のように答えています。「もちろん。 今のやり方を続けていかなければならない。まだ多くの試合が残っている。その間、安定したパフォーマンスを維持しなければならない。4月下旬か5月上旬には、それが可能かどうかがわかるだろう。しかし、もちろん、今はただ目標があるだけだ。私は自分のやるべきことをやるだけだ」と語った。
タイトル争いとチャンピオンズリーグでの成功を勝ち取る
ケインの不在は明らかにバイエルンの攻撃力に悪影響を及ぼしており、現在ブンデスリーガ首位で11ポイントのリードを保っている。しかしコンパニーは、チームのモチベーションを維持して首位を守りつつ、欧州での望みも繋ぎたいと考えている。金曜日にメンヒェングラートバッハと対戦した後、バイエルンは来週行われるチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦アタランタ戦の第1戦に向けて準備を進める。
